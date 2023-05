Festival del cinema e televisione di Benevento: primo ospite Marco Bellocchio

Un parterre di prestigiosi e importanti ospiti costituito da personalità di rilievo del cinema e della tv per la tanto e attesa settima edizione del BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione Città di Benevento che si terrà, quest’anno, dal 21 al 25 giugno.

Il maestro Marco Bellocchio è il primo importantissimo artista annunciato come ospite del prossimo BCT. Reduce dal successo di “Rapito”, il suo ultimo film presentato al Festival di Cannes, Marco Bellocchio arriverà nel capoluogo sannita e sarà ospite nella centralissima Piazza Roma giovedì 22 giugno. Regista, sceneggiatore e maestro di cinema, nella sua straordinaria carriera, è stato insignito della Palma d’Oro Onoraria al Festival di Cannes nel 2021, del Leone d’Oro alla Carriera alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e dell’Orso d’Argento al Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Vincitore, quest’anno, del David di Donatello come Miglior Regista per il film “Esterno Notte”, aveva già vinto 6 David di Donatello, tra cui “Miglior film”, “Miglior Regia” e “David alla carriera”, 9 Nastri d’Argento e 7 Globi D’Oro.