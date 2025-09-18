A fine settembre ci sarà la prima tornata delle elezioni regionali nelle Marche e in Calabria.

I sondaggi danno come favoriti i presidenti di regione uscenti di centrodestra.

Se confermati sembrano premiare il buon governo, specialmente nelle Marche con Acquaroli e i molteplici investimenti in infrastrutture con i soldi del PNRR in Calabria: in particolare il ponte sullo stretto, l'alta velocità Salerno Reggio e il doppio binario sulla Reggio Taranto. Il presidente uscente è Occhiuto, sotto indagine. Lo sfidante è il 5 stelle Tricarico, ex presidente Inps e attuale membro del Parlamento europeo.

Nelle Marche sono stati portati avanti molti lavori nelle aree terremotate, mentre l'amministrazione precedente era stata coinvolta in degli scandali. I lavori comunque non sono ultimati

La regione vanta diverse strutture ospedaliere di pregio a livello nazionale. Inoltre sembra aver giocato di anticipo per la ricerca di personale medico per coprire i posti di chi andrà in pensione.

È in netto vantaggio invece il candidato di centrosinistra Giani in Toscana. Nonostante le alluvioni da cui è stata colpita la Regione in questi anni, l'elettorato ritiene che abbia lavorato bene. Inoltre la Banca Montepaschi, molto radicata nel territorio, dopo essere stata salvata dal governo alcuni anni fa, ora è di nuovo una banca affermata che sta facendo una scalata di Mediobanca.

Non ha influito negativamente nemmeno il rigassificatore a Piombino che comune e regione non volevano. D'altra parte in alcuni porti bisogna metterli. E nemmeno la potente esplosione di gas che ha colpito un comune toscano. Non sono responsabili i governi regionali.

Le elezioni in Campania, Puglia e Veneto saranno in autunno inoltrato.