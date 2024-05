Abbiamo raccolto i nomi di tutti i candidati alle Elezioni Europee 2024 per le liste che superano il 3% nell’ultima Supermedia.

Qui puoi scaricare l’elenco per circoscrizione dei candidati alle Elezioni Europee, che in Italia saranno l’8 e il 9 giugno, considerando le liste che nell’ultima Supermedia YouTrend/Agi dei sondaggi hanno almeno il 3%.

Ricordiamo che – con l’eccezione delle liste rappresentative di minoranze linguistiche – la legge elettorale prevede una soglia di sbarramento nazionale pari al 4%, al di sotto della quale non si accede al riparto dei seggi. Alle europee si possono inoltre esprimere fino a tre preferenze per candidati europarlamentari accanto alla lista votata, e nel caso in cui se ne esprimano due o tre queste preferenze devono essere riferite a candidati di entrambi i sessi.

Le preferenze possono essere espresse solo per i candidati della propria circoscrizione. Il nostro Paese è infatti diviso in queste cinque circoscrizioni elettorali per le europee:

– Nord-Ovest: Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta– Nord-Est: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto– Centro: Lazio, Marche, Toscana, Umbria– Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia– Isole: Sardegna, Sicilia

Per richiedere l'elenco completo basta inserire la propria email sul sito di YouTrend a questo link: Ecco tutti i candidati alle Elezioni Europee 2024.