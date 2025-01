Anteprima inchieste di Report: la tutela dei beni artistici e ambientali, i quadri degli Agnelli, il business sui cani di razza

Pedigree falsi, doping, giudizi poco limpidi nelle competizioni canine: cosa succede alle eccellenze delle razze italiane? Il primo servizio del 2025 sarà dedicato al mondo delle competizioni canine: cosa succede dentro quel mondo. Poi a seguire un servizio sui cantieri aperti sull’altopiano di Asiago e sulle rive del lago di Garda.

La repubblica senza memoria (che non si cura dei beni comuni)

Sta scritto nell’articolo 9 della nostra Costituzione: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Eppure, in questo paese, sembra che i beni artistici siano più un peso che non un valore da conservare.



Ad Asiago è stato costruito un sacrario alla memoria dei soldati morti nella prima guerra mondiale, evento che abbiamo celebrato pochi anni fa in occasione dei cento anni dalla fine di questa strage di uomini morti per conquistare un pezzo di terra.

Nessuna opera di manutenzione è stata fatta sul sacrario che ora è chiuso, dunque inaccessibile ai visitatori: spiega il sindaco Rigoni Stern di Asiago che “ci sono delle priorità a livello ministeriale che pongono in secondo piano la cura della memoria, diversamente da quello che accade in altre nazioni. Per dirle quello che accade sulle nostre montagne, con la manutenzione dei cimiteri inglesi, ove c’è una cura assoluta del prato inglese, dei singoli cimiteri, delle lapidi..”

Sull’altopiano dei Sette Comuni ci sono cinque cimiteri militari inglesi: qui sono sepolti circa 700 soldati caduti sul fronte italiano, questi cimiteri sono a tutti gli effetti territorio inglese perché – come racconta lo storico Romeo Covolo – viene gestito direttamente dalla corona inglese, dal ministero della difesa, con una manutenzione quasi ordinaria. Ogni due o tre giorni vengono sistemate le aiuole, “mentre gli inglesi hanno ancora la capacità di mantenimento [della memoria] pur essendo al di fuori della patria, noi molte volte pur essendo nel nostro territorio non abbiamo questa coscienza di mantenimento dei valori della storia dell’Altopiano e della storia di Italia. ”

LAB REPORT: GLI SMEMORATI

di Chiara De Luca

Collaborazione Evanthia Georganopoulou, Greta Orsi

In provincia di Vicenza c’è l’altopiano dei Sette Comuni, è un luogo unico per storia e bellezza. Enego è il comune più orientale che ha solo 1500 abitanti ed è finito al centro di uno scandalo a causa della gestione del fondo concesso per gli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Sull’Altopiano c’è anche uno dei monumenti simbolo della Prima guerra mondiale, il Sacrario di Asiago che da giugno 2023 è chiuso al pubblico. Report ha ricostruito a quale ministero appartengono le competenze dei lavori di restauro conservativo di questo monumento.

Che vita da cani!

Giulia Innocenzi questa volta ci porterà nel mondo dei cani di razza, quelli con tanto di pedigree ad assicurarne l’autenticità della razza.

Sono i cani che vediamo sfilare alle esposizioni canine, come l’Insubria Winner: cani spazzolati, col pelo bello lucido che poi sfilano davanti i giurati.

Questa manifestazione è organizzata dall’Enci, l’associazione nazionale di cinofilia italiana: qui vengono decretati i migliori cani di razza e per questo i cani vengono tirati a lucido, passando per ore di toelettatura dove si va a tagliare il loro pelo per valorizzarne le loro caratteristiche.

Si paga – racconta la signora che esegue il “taglio” ai modelli a quattro zampe, da 40 ad 80 euro per un taglio da fare ogni due settimane.

Strippatura è invece il trattamento fatto con la pietra pomice sul pelo di alcuni tipi di cani, per strappar via il pelo morto, ma si possono anche usare dei coltellini da stripping: “per fare un cane da show ci metti almeno due giorni, se non lo fai costantemente, però almeno sei ore di lavoro le richiede”.

Come racconta nell’anticipazione del servizio la giornalista “Dietro lo scintillio della toelettatura, però, ci sono le ombre di una genetica che spinge alcune caratteristiche delle razze in maniera estrema come per il bulldog francese [come aveva raccontato Presadiretta nella puntata Amore bestiale]”.

Queste modificazioni, il muso schiacciato per quanto riguarda i bulldog, possono tradursi col tempo in problemi di salute per l’animale, problemi respiratori dovuti alla canna nasale corta, si è selezionato questo carattere per una questione esclusivamente morfologica, estetica.

Un’importante alleata politica dell’Enci è la deputata Michela Brambilla, autrice anche di una trasmissione in onda su Rete 4, “dalla parte degli animali”: il rapporto tra la deputata e l’ente si sarebbe consolidato proprio grazie alla trasmissione. Dai bilanci di Enci Report ha scoperto che nel 2021 e nel 2024 vengono dati 240 mila e 220 mila euro alla trasmissione della Brambilla per la divulgazione della cultura degli animali di razza, quasi 5000 euro al minuto.

Giulia Innocenzi ha provato a chiedere un riscontro e un chiarimento alla deputata su una potenziale situazione di conflitto di interesse (Brambilla è presidente della commissione sui diritti degli animali in Parlamento): nella sua trasmissione si spinge all’adozione di animali dai canili rispetto all’acquisto di animali di razza, come ribadito anche sul sito della sua associazione Leida (la Lega italiana in difesa degli animali).

Alla giornalista di Report la deputata ha spiegato che è ben lieta di collaborare con Enci perché sono persone serie, lavorano bene, sui soldi presi da Enzi per la sua trasmissione ha aggiunto “la trasmissione è di Mediaset che io ho l’onore di condurre e i rapporti di Mediaset con gli sponsor, partner e inserzionisti non sono una cosa che conosco e controllo..”

Ma il presidente di Enci, Dino Muto racconta una versione diversa: sostiene cioè che la collaborazione sia nata proprio grazie ad un incontro tra i due, “noi riteniamo che sia per noi una trasmissione fondamentale..”. L’idea della trasmissione nasce da un incontro da cui poi è scaturito l’accordo con Mediaset.

Report ha visitato un allevamento gestito da Enci dove si trovano i cani di razza Weimaraner: le volontarie di un rifugio hanno trovati i cani in condizioni critiche, sottopeso, con dermatiti, funghi, piaghe da decubito perché probabilmente non uscivano mai dai box. Alcuni sono oggi in cura contro la filaria e i parassiti intestinali, “perché sono cucciolate che non sono mai state vendute” spiega una volontaria a Giulia Innocenzi, come fossero un fondo di magazzino, oggetti inutili.

Manca un organo di controllo su questi allevamenti, non basta l’Enci perché, sempre secondo le volontarie, “non assolve il suo compito” di vigilanza.

I Weimaraner, con le loro caratteristiche peculiari, sono diventati in questi anni star delle pubblicità e delle trasmissioni TV, quando una razza canina è di moda chi li ha può sfruttare le mamme all’inverosimile, come “macchine da cuccioli”, cucciolate “fatte in stecca”, femmine ingravidate ogni sei mesi, per chi si occupa del benessere dell’animale dovrebbe essere una cosa aberrante.

“Per rispondere alla domanda di mercato spesso si arriva a mettere in riproduzione anche cani con patologie genetiche, col rischio di trasmetterle all’intera cucciolata” il commento della giornalista di Report: tra i maschi in questo allevamento Enci c’era anche un maschio monorchide, con un testicolo ritenuto, un maschio che non doveva essere messo in riproduzione e invece è stato tenuto a montare, come riportato dal registro Enci. E queste patologie non sono monitorate dall’ente: “gli allevatori seri sanno che prima di mettere in riproduzione devono fare test genetici, lastre perché sono casi che possono avere la displasia, il problema è che uno può anche richiedere il pedigree, senza aver depositato niente.”



A Maserada nel 2022, in provincia di Treviso, è stata realizzata una pista per far correre i levrieri: quelle che si vedono sembrano in tutto delle corse per cani, con gli animali rinchiusi nelle gabbie e con la museruola, poi lasciati liberi per inseguire uno zimbello meccanico che simula una preda.

Enci sostiene che qui non vengono fatte corse per cani ma solo prove zootecniche per la selezione degli esemplari. Ma se fosse vero, come mai i cani devono correre insieme – si chiede Michele Pezone della Lega per la difesa dei cani? Come mai una pista ovale, col rischio che gli animali si feriscano a seguito di queste attività?

“Io faccio anche denunce laddove vedo maltrattamenti” assicura la deputata Brambilla, sottolineando la sua indipendenza nel giudizio verso Enci, su cui al momento mantiene il suo giudizio positivo.

Forse la deputata non ha visto di persona i maltrattamenti, ma ha ricevuto delle denunce, inviate anche alla sua mail di deputata, relative ad un campionato tenuto a Perugia nel 2023. Nel video che si può trovare sui canali social di Report si vede una simulazione di aggressione e dove il figurante avrebbe percosso il cane con un bastone, pratica vietata anche dalla federazione cinologica internazionale. La proprietaria di un dobermann che ha partecipato alla gara ha deciso di denunciare il fatto anche a Michela Vittoria Brambilla.

“Ha me non mi ha contattato nessuno” racconta oggi l’allevatrice a Giulia Innocenzi “il mio avvocato ha depositato la denuncia ma io non ho saputo più niente, cioè nessun organo mi ha mai più contattato”.

La scheda del servizio: CANI BANCOMAT

di Giulia Innocenzi

Collaborazione Greta Orsi, Giulia Sabella

Ombre di doping, pedigree sospettati di essere falsi, cani ibridati potenzialmente pericolosi. È quello che sembra nascondersi dietro lo scintillio dei cani di razza di Enci, l’ente nazionale della cinofilia italiana, unico ente che può rilasciare i pedigree in Italia. Sotto la lente di ingrandimento di Report anche i rapporti con la politica. Oggi l'alleata politica principale dell'ente è Michela Vittoria Brambilla, impegnata, nella sua attività da parlamentare animalista, a fare adottare i cani dai canili, ma che, nelle vesti di conduttrice della trasmissione Mediaset “Dalla parte degli animali”, promuove i cani di razza. Grazie alla partnership sponsorizzata con Enci: l'ente per la cinofilia dal 2021 a oggi ha sborsato quasi mezzo milione di euro alla trasmissione della Brambilla.

I cantieri vista lago di Garda

Torri del Benaco, provincia di Verona: lungo il lago di Garda si inerpica una salita molto amata dai biker: da qualche anno il panorama del lago è cambiato per il crescere dei cantieri spuntati sulle colline.

È in corso una cementificazione del lago spinta dal turismo, sempre più di massa, che arriva proprio qui e richiede nuove residenze, ma è un processo che se da una parte porta ricchezza, sta anche distruggendo il territorio. In cima alla collina di Albisano c’è un’immensa costruzione che si chiama “Cape of senses”, una struttura a 5 stelle con un meraviglioso affaccio sul lago.

Alessando è una delle guide in mountain bike con cui ha parlato la giornalista di Report: “ti cementificano tutto, tagliando anche pezzi della strada: nel momento in cui ci fossero forti precipitazioni, come si comporta questa montagna, cosa rilascia giù nella zona costiera..”

E’ un problema ambientale ma anche paesaggistico “diciamo che quello che è capitato lassù ad Albisano non corrisponde ad un miglioramento” spiega Fabrizio Magani, soprintendente delle province di Verona, Rovigo e Vicenza.

A Punta San Virgilio è sorto nel 2023 un nuovo cantiere gestito dalla Soledad Srl che sta ristrutturando una dimora storica: dietro c’è l’imprenditore Giovanni Rana che qui ha intenzione di costruire delle suite di lusso.

“Io il progetto l’ho visto,è una roba da villette a schiera” racconta alla giornalista di report il conte Guariente Guarienti di Brenzone “non capisco quasi cosa centri qua, se vuoi fare delle suite super care non puoi fare la pietrina di pruna..”, per poi continuare “quando uno per mettere piede in una storia anziché entrare direttamente bussando, compra una eredità, lo spirito non è quello amichevole..”

Si tratta di una eredita sub iudice, ovvero la Cassazione deve ancora stabilire, avendo i fratelli un contenzioso in corso, di chi sia la reale proprietà. Ma al comune di Garda, 4000 abitanti, non lo sapevano: “il comune non deve fare una indagine approfondita su chi appartenga un compendio immobiliare, a noi interessa che in base all’atto di proprietà, i proprietari a loro rischio e pericolo abbiano deciso di fare un intervento di ristrutturazione e riqualificazione..” commenta il sindaco.

A loro rischio e pericolo perché l’area interessata potrebbe tornare ai conti Guarienti: questa porzione di San Virgilio appartiene ad una fiduciaria (dietro alla Soledad SRL), come è possibile che un monumento nazionale possa essere di proprietà di una società schermata.

Se il sindaco non è preoccupato, lo sono i conti Guarienti e anche pezzi della società civile, come Federica Panizzo attivista di Verona Polis “si tratta di un sito unico perché sottoposto ad un triplice vincolo, paesaggistico, architettonico e archeologico, ci chiediamo se questi vincoli siano stati adeguatamente rispettati e se non si possano rilevare dei reati di tipo ambientale”.

Questo monumento nazionale, oggetto della ristrutturazione da parte della Soledad, è sottoposto ad un vincolo della soprintendenza, tuttavia la società riferibile ai Rana si è mossa con una certa disinvoltura – racconta Report: è stata fatta una breccia in un muro del 1700 con l’autorizzazione del comune, mentre il conte Guarienti per avere una autorizzazione sulla sua parte ha dovuto aspettare mesi.

“Quando siamo entrati nell’area ci siamo trovati davanti ad una situazione di degrado” spiega a Report il direttore dei lavori “c’erano tende, auto e baracche abbandonate..”.

La scheda del servizio: LA RANA CHE CONQUISTÒ IL LAGO

di Rosamaria Aquino

Collaborazione Enrica Riera

Punta San Vigilio sul Lago di Garda è considerato un sito di interesse artistico, storico e architettonico. Un gioiello paesaggistico dove il tempo sembra essersi fermato. Finché una società che sarebbe riconducibile a Giovanni Rana, il re dei tortellini, ha acquistato una porzione di territorio per farne una splendida spiaggia privata, un ristorante stellato, una terrazza sul lago, con previsione di costruire una serie di lussuose suites. Chi vigila sui vincoli che hanno mantenuto quel luogo intatto nei secoli? Report allarga lo sguardo anche agli altri cantieri di strutture turistiche che hanno modificato questo "luogo dell'anima", rendendo difficile agli stessi operatori del turismo di vivere vicino al proprio posto di lavoro.

L’eredità di Gianni Agnelli

Manuele Bonaccorsi questa sera continuerà ad occuparsi dell’eredità di Gianni Agnelli, non sulla questione delle quote di Dicembre (oggetto del servizio di domenica scorsa), ma dei beni collezionati dall’avvocato in vita che fanno parte della sua eredità.

Quadri che sono spariti, tra cui un importante De Chirico, “Mistero e malinconia di una strada”, di cui ne esiste un rifacimento al museo Villa Bilotti di Roma: il valore di questa opera è difficile da stimare, sopra i 30 ml di euro.

“Nel 2000 ero il giovane collaboratore alla mostra scientifica 900 – arte e storia in Italia che si organizzò alle scuderie del Quirinale e il mio maestro, con cui lavoravo, Maurizio Calvesi, uno dei massimi esperti dell’opera di De Chirico, era il curatore della mostra. Calvesi in quell’occasione vide Malinconia di una strada, nella collezione personale di Gianni Agnelli ..” sono i ricordi del professor Canova, collaboratore di Calvesi che prosegue poi spiegando come quest’ultimo chiese ad Agnelli di poter esporre il quadro alla mostra prendendolo in prestito.

“Lo presterei volentieri ma non voglio che venga notificato” fu la risposta dell’avvocato “perché i quadri a volte ho voglia di scambiarli”.

A fine intervista il professor Canova svela a Report un dettaglio rilevante: “io so da un’altra persona, però questa cosa non la posso riportare integralmente che il quadro fu portato via dalla casa di Roma nel 2018”, probabilmente il quadro fu portato via in Svizzera dove gli Agnelli avevano portato via altre opere della loro collezione privata.

Tra le opere finite nella villa di San Moritz di proprietà di John Elkann ci sono anche due Klee: secondo quanto risulta a Report anche queste si trovavano in Italia a Torino, dove erano state acquistate nel 1966 alla Galleria Galatea. All’Università La Sapienza di Roma si trova ancora il catalogo di quella mostra. Questa galleria era diventata famosa a Torino per le sue esposizioni di autori del 900, qui lavorava Gian Enzo Sperone un noto collezionista, che a Report racconta della visita di Gianni Agnelli che di fronte al quadro di Klee disse “mi piace”, senza chiedere il costo. Come hanno fatto a finire in Svizzera? “Molti se ne fregavano, li caricavano in macchina, in barca, non era penale, lo è diventato dopo [l’esportazione delle opere artistiche]”.

Le opere acquistate da Gianni Agnelli in possesso poi della moglie Marella alla sua morte, sono poi finite nelle disponibilità dei nipoti Elkann che, secondo la procura, avrebbero inscenato dei finti regali, per evitare che le opere sparite finissero nell’inventario dei suoi beni, redatto dall’esecutore testamentario dei beni di Marella Agnelli.

La somma di questi regalini per il compleanno ammontava a oltre 170 ml di euro: un Bacon a Ginevra e degli orecchini dal valore di 78 ml di euro, Lapo un Monet da 17,5 ml, John un altro Warhol da 10 ml.. Per rendere il regalo più credibile la segretaria di John Elkann redige tre finte lettere della nonna indirizzate al nipote ma sono datate 2024, cinque anni dopo la sua morte.

La scheda del servizio: CAPOLAVORI CLANDESTINI

di Manuele Bonaccorsi

Collaborazione Madi Ferrucci

Alcuni capolavori d’arte posseduti da Gianni Agnelli potrebbero aver lasciato il territorio nazionale senza autorizzazione. Dell’ipotesi sono stati informati anche i carabinieri del nucleo di tutela del patrimonio culturale, come ha riferito alle telecamere di Report Luigi La Rocca, direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del ministero della Cultura. Report, dopo un lungo lavoro di indagine, ha consegnato al dirigente l’elenco completo delle oltre seicento opere della collezione Agnelli. In particolare, potrebbero essere finiti all’estero senza autorizzazione tre capolavori: “Mistero e malinconia di una strada” di Giorgio De Chirico, la “Scala degli Addii” del futurista Giacomo Balla e il prezioso “Glaçons, effet blanc” di Claude Monet, oltre a due acquerelli di Klee. Ha lasciato il territorio nazionale - con una regolare autorizzazione, invece - uno dei più importanti capolavori della seconda metà del ‘900, il Pope III di Francis Bacon, valore tra i 20 e i 30 milioni di euro. La preziosissima collezione di Agnelli perde dunque pezzi molto preziosi, dato che appena 9 opere su oltre 600 risultano attualmente sottoposte a tutela. I capolavori della collezione Agnelli sono ora al centro di uno scontro giudiziario tra la figlia dell’Avvocato Margherita Agnelli e i suoi tre figli John, Lapo e Ginevra Elkann. I fratelli – secondo le indagini della Procura di Torino - avrebbero inscenato dei finti regali di opere d’arte e gioielli di proprietà della nonna Marella Caracciolo per oltre 170 milioni di euro, in modo da evitare che le opere finissero nell'inventario dei beni della madre e fossero dunque “attaccate” da Margherita. Report è entrato in possesso delle tre versioni di una lettera di Marella ai nipoti che avrebbe accompagnato uno dei presunti regali. Peccato siano state scritte cinque anni dopo la sua morte.

I beni della curia di Napoli – la saga

Report torna ad occuparsi dei beni della curia di Napoli dati in concessione: tra questi anche l’antica chiesa dei Taffettanari, che era occupato abusivamente.

Il 2 luglio scorso, con una operazione congiunta di polizia e carabinieri, con la presenza di autorità varie, è avvenuto lo sgombero di queste famiglie, “una bella giornata di legalità per Napoli” è stato il commento del prefetto.

Una giornata di legalità a cui si è arrivati dopo quasi due anni dalla prima inchiesta di Report che aveva scoperto come questa chiesa del ‘500 nel centro storico di Napoli era chiusa e abbandonata da anni, mentre la canonica (un palazzo di 4 piani) era occupato dalla famiglia Macor. Tra questi anche una persona che qui scontava la pena per usura ed estorsione aggravata, assieme al marito ai domiciliari per vari reati, tra cui rapine.

Giuseppe Macor era affiliato al clan di Giuliano – racconta il giornalista Arnaldo Capezzuto – tutte le zone a ridosso del centro storico sono state per anni sotto il controllo della famiglia Macor: la gestione dei parcheggi abusivi, piazze in cui le forze dell’ordine non potevano entrare, che consentivano un gettito da 10-12mila euro al mese. Macor si caratterizza anche per rapine, estorsioni. Il loro spessore criminale emerge quando, entrati nel palazzo, sfrattano con la forza i legittimi inquilini e occupano gli appartamenti. Tutto avviene nell’inerzia di padre Emanuele Casole, che aveva gestito la chiesa per anni.

La chiesa – sostiene il prete – non sarebbe della curia e nemmeno il palazzo a fianco, occupato da persone con precedenti penali, “io non lo so..”

La scheda del servizio: LA CANONICA LIBERATA

di Danilo Procaccianti

Collaborazione Goffredo De Pascale

Due anni dopo che Report aveva scoperto l'occupazione abusiva da parte di una famiglia malavitosa della canonica dell'antica chiesa di San Biagio ai Taffettanari, a due passi dal Duomo di Napoli, quell'immobile è stato liberato e restituito al patrimonio cittadino. È un primo passo nel ripristino della legalità nella delicata gestione del patrimonio della Curia napoletana, numericamente e artisticamente uno dei più ricchi d'Italia.

