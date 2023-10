Anteprima Presa diretta: intelligenza artificiale e la strage di Cutro

In Inghilterra a presiedere la commissione sull’intelligenza artificiale il governo ha messo un ricercatore di 38 anni. Con esperienza nel settore dell’AI. In Italia il governo Meloni ha scelto l’ultra ottantenne Giuliano Amato: anche da questo si capisce quanto sia diverso l’interesse verso questo mondo dalla nostra classe politica, capace solo di pensare alla propaganda dell’oggi (sulla finta riduzione delle tasse, sulla guerra ai migranti), senza alcuna competenza per comprendere queste nuove tecnologie né voglia di pensare all’Italia di domani.