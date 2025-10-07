Una marea di persone per la Palestina attraversa Roma

Il 4 ottobre 2025 centinaia di migliaia di persone per ore in corteo in solidarietà alla popolazione palestinese, per fermare il genocidio di cui è vittima e per chiedere l’ autodeterminazione della Palestina. di Daniele Pallotta

Il 4 ottobre 2025 una marea di centinaia di migliaia di persone ha attraversato le strade e le piazze di Roma in solidarietà alla popolazione palestinese, affinchè si fermi il genocidio e si dia avvio ad un percorso di piena autoderminazione della Palestina.

La manifestazione è stata promossa dalle comunità palestinesi presenti in Italia, e vi hanno aderito sindacati, associazioni, movimenti, partiti politici italiani. La partecipazione così ampia è stata determinata soprattutto dalle singole persone, unite da un comune sentire, determinate nella scelta di lanciare un appello quanto più forte possibile al governo italiano perché intraprenda alcune azioni con la massima urgenza: esercitare una costante pressione politica per creare corridoi umanitari per portare viveri e medicinali alla popolazione palestinese; sanzionare il governo di Israele e chiedere che rispetti il diritto internazionale; interrompere tutti i rapporti commerciali con il governo israeliano, in particolare rompere qualsiasi contratto che comporti ancora la vendita di armi; riconoscere lo Stato di Palestina e contribuire a creare le condizioni perché non sia ostacolato un percorso di autodeterminazione del popolo palestinese.

La manifestazione è partita dalla piazza di porta San Paolo, già gremita alle ore 14, si è snodata lungo le vie della capitale, passando al lato del Colosseo, per poi giungere in piazza San Giovanni intorno alle 19, riempendo anch’essa. Una partecipazione intergenerazionale, interclassista, interculturale: ciò che accomunava le persone in corteo era in primo luogo la convinta e sentita intenzione di fare la propria parte per contribuire a porre fine al genocidio ancora in corso nella striscia di Gaza.

Una adesione così massiccia da ricordare le grandi manifestazioni oceaniche di molti anni fa, come quella dei movimenti per la pace del 2003. Molti attivisti assicurano che la manifestazione del 4 ottobre non sia che una delle tappe di un lungo percorso di mobilitazioni e rivendicazioni, che proseguirà.

A corteo ormai concluso un gruppo di persone dal volto coperto si è staccato dalla manifestazione e sono iniziati attriti e scontri con le forze dell’ ordine. Le conseguenze sono state il ferimento di alcune persone, decine di persone identificate, ad alcune sono stati contestati alcuni reati, come la resistenza a pubblici ufficiali. In alcuni video pubblicati on line da agenzie e testate giornalistiche si vedono i manifestanti pacifici allontanare dal corteo il gruppo che sarebbe poi stato parte degli scontri con la polizia: i manifestanti pacifici dicevano al gruppo di persone dal volto coperto che la loro presenza non aveva nessun senso politico ed umano condivisibile, nel voler “deviare”, in conclusione di varie ore di manifestazione pacifica, le modalità di una storica giornata di solidarietà e rivendicazione di diritti umani.

Resterà predominante nella memoria della Storia di questo Paese una giornata di intensa partecipazione civile, pacifica e determinata ad andare avanti.