Romanzo Italiano, la mostra-concerto alla Galleria d’Arte Moderna di Catania

Franco Carlisi e Francesco Cito, due fra i maggiori fotografi italiani, raccontano il rito del matrimonio tra Sicilia e Campania

(Franco Carlisi, Romanzo italiano – Il valzer di un giorno)

La mostra-concerto “Romanzo italiano”, ospitata alla Galleria d’Arte Moderna di Catania (GAM) dal 23 luglio al 27 agosto 2025, è un’esperienza immersiva che unisce fotografia e musica per offrire una rilettura contemporanea e profonda del rito nuziale italiano.

Promossa da GT Art Photo Agency in collaborazione con SMI Group, Operae Milò e il Comune di Catania, l’iniziativa vede protagonisti i fotografi Franco Carlisi e Francesco Cito, accompagnati dalla musica originale del pianista e compositore Davide Ferro, che eseguirà un concerto live nella serata inaugurale.

In esposizione oltre 120 fotografie in bianco e nero, che offrono uno sguardo intimo, poetico e talvolta ironico sul matrimonio, liberandolo da stereotipi estetici e affrontandolo come un microcosmo sociale ed emotivo. Le immagini di Carlisi, tratte dal progetto Il Valzer di un giorno, raccontano matrimoni siciliani con intensità barocca e attenzione ai dettagli umani e autentici. Le opere di Cito, dal progetto Matrimoni Napoletani, mostrano la teatralità e le tensioni sociali del matrimonio nel contesto napoletano, con uno sguardo critico e personale.

Ad arricchire l’esperienza, la colonna sonora “Evocazioni”, composta da Ferro, comprende 30 brani originali per pianoforte, pensati per amplificare l’emozione delle immagini. La musica è accessibile lungo il percorso tramite QR code, permettendo al pubblico di ascoltarla in autonomia.

Dopo essere stata presentata a Roma e Brescia, la mostra approda a Catania, offrendo un racconto corale e toccante, dove fotografia e musica si fondono per creare un romanzo per immagini e suoni, capace di emozionare e far riflettere sulla ritualità, l’identità e le trasformazioni culturali legate al matrimonio in Italia.

Concerto di inaugurazione

Mercoledì 23 Luglio 2025 dalle ore 17.30

Orari di apertura mostra

Da martedì a domenica h. 16.00-20.00