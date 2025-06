Presadiretta: Cittadinanza all’italiana

La prima puntata della stagione 2025 di Presadiretta è stato dedicato al tema della cittadinanza italiana, pensando alle migliaia di giovani nati e cresciuti qui che si vedono negare un diritto solo per l’ottusità delle leggi, per una visione miope e poco lungimirante della politica italiana, di destra.

Nell’anteprima si parla di femminicidi tra le giovanissime: Presadiretta lancia il suo allarme, il giorno dopo l’8 marzo, aumentano i casi di ragazzine he subiscono violenza da parte dei ragazzi e questo – racconta Riccardo Iacona nella presentazione della puntata – è un segnale di un fallimento, perché significa che facciamo troppa poca prevenzione, altrimenti come si giustifica che tutti questi stereotipi e queste violenze si riproducono tra i giovanissimi?

E come pensiamo di svuotare il mare della violenza di cui sono vittime le donne italiane se non facciamo prevenzione?



Il cuore della prima puntata è invece dedicato alla nostra legge sulla cittadinanza: è qualcosa di veramente paradossale – continua Iacona – gli stranieri che vivono e lavorano da noi, persino quelli che nascono da noi, devono fare i salti mortali per ottenere la cittadinanza italiana mentre gli “oriundi” italiani la possono avere e senza limiti generazionali, anche se non conoscono l’italiano, non hanno mai vissuto da noi, non hanno mai contribuito all’economia di questo paese. Veramente una cittadinanza all’italiana.

Da una parte questi 60 milioni di persone nel mondo che possono diventare cittadini italiani per diritto di sangue anche se non vivono da noi (e se sono calciatori l’iter è solo una farsa). Dall'altra parte, per chi nasce e lavora da noi da anni, ottenere la cittadinanza è un incubo, servono anni e, nel mentre, non ti vengono riconosciuti i diritti propri dei cittadini italiani.

I giornalisti di Presadiretta hanno raccolto diverse storie di “stranieri” in Italia, gli invisibili: per ottenere quel pezzo di carta serve una lunga lista di documenti, compresi gli ultimi tre anni di reddito, il certificato di residenza storico, il test di lingua italiana e infine una tassa da 250 euro da pagare al ministero per avviare la pratica di cittadinanza.

Il permesso di soggiorno? Deve essere registrato e a posto ogni anno, almeno fino all’ottenimento della cittadinanza: è la storia di Kejsi, arrivata in Italia dall’Albania quando aveva nove anni, quasi vent’anni fa, per un errore nel permesso di soggiorno della madre ha dovuto rifare da capo tutto l’iter per ottenere la cittadinanza, perché lei è in Italia da più di dieci anni e potrà diventare italiana tra tre anni.

Cosa significa per una ragazza come Kejsi avere una carta con su scritto cittadina italiana? Poter andare a votare, per esempio: senza la cittadinanza sei invisibile agli occhi delle istituzioni, le persone con background migratorio che crescono e vivono qui da tanti anni sono invisibili.

Anche il campione Fausto Desalu è nato e cresciuto qui, a Casalmaggiore: figlio di genitori nigeriani ha dovuto aspettare 18 anni prima di diventare italiano. Eppure il 6 agosto 2020 a Tokio aveva indosso la maglietta azzurra quando ha vinto la medaglia d’oro per la staffetta dei 4x100: “io quel 6 agosto ero fiero con ogni cellula del mio corpo di poter sollevare quella bandiera italiana, non mi sono guardato indietro a quello che è successo prima, io stavo pensando solo a quel momento lì. E in quel momento ero probabilmente l’italiano più felice di tutti.”

C’è dell’ipocrisia in un paese che fino a 18 anni ti dice ‘tu non sei italiano?’ però poi ti da una bandiera e te la mette sulle spalle e ti vede tutto il mondo?“Per un ragazzo come me forse un po’ ingiusto lo è, perché comunque io ho vissuto per 18 anni in Italia, non sono mai andato all’estero, neanche in gita, ringrazio me stesso per non aver mollato, per non aver smesso di credere in me. Anche se purtroppo ci sono state delle leggi che mi hanno impedito di essere italiano fin da subito.”

Ci sono poi altre storie, quelle dei discendenti degli italiani espatriati all’estero, quasi 60 milioni tra il 1861 e il 1985, molti erano contadini costretti a lasciare le campagna per sfuggire alla povertà dell’Italia post unitaria (e il regno sabaudo incentivava questa emigrazione lasciando gli emigranti nelle mani di avidi sfruttatori – leggetevi Gli invisibili di San Zeno di Alessandro Maurizi). Attraversavano l’oceano, spendendo anche una fortuna, attirati dal poter arrivare in quella che veniva presentata loro come una terra del bengodi, ignari invece degli enormi sacrifici che avrebbero dovuto affrontare.

Di questi migranti, 18 milioni non sono mai tornati e i loro discendenti sono oggi quasi sessanta milioni, molti vivono nell’America del sud, in Brasile.

Nevton Bortolotto a Presadiretta racconta questi sacrifici: “agli italiani quando partivano veniva detto che il Brasile era un paese dove si poteva diventare ricchi, la terra della cuccagna, della fortuna, invece hanno trovato tutto il contrario, hanno dovuto disboscare il terreno, costruirsi le loro case, le capanne.. I primi periodi sono stati molto duri, sono morti tanti di fame, di fatica, sono morti anche come vittime dagli indigeni che si sono trovati invasi da questi europei e l’italiano a sua volta non sapeva che ci fossero gli indigeni, è stato ingannato..”

Sergio Maccari è figlio di un emigrante partito da San Polo di Piave a Treviso: “mi sono italiano” dice al giornalista di Presadiretta “il vero figlio di immigranti, il sangue italiano è qua del sud, del Rio Grande del sud.. La Meloni ha detto che l’Italia ha bisogno dei figli dei migranti, dobbiamo ritornare là, per fare la nuova Italia. Non quella dei migranti africani, quella degli arabi, no! Voglio essere trattato come un figlio di italiani”.

La scheda del servizio

Si comincia con il nuovo ciclo, domenica 9 marzo, con una puntata che si occupa di cittadinanza italiana e delle leggi che la regolamentano; mentre "Aspettando PresaDiretta" è dedicata ai femminicidi tra le giovanissime.

Un viaggio di "PresaDiretta" tra le richieste di cittadinanza in Italia e in Brasile. Tra le storie dei discendenti di italiani emigrati dopo l'Unità d'Italia che oggi chiedono di diventare cittadini italiani e il percorso a ostacoli che affrontano i tanti migranti che vivono in Italia da decenni e i loro figli nati qui. Tra ius soli, ius scholae, ius sportivo e ius sanguinis che fanno discutere la maggioranza. Aspettando PresaDiretta, nella prima parte della serata racconta le storie delle ragazze, sempre più giovani, vittime della violenza di fidanzati ed ex compagni. E a che punto sono la legge e le iniziative per introdurre nelle scuole l'insegnamento all'affettività? In primo piano, le storie di Aurora, Sara e Giulia, uccise dai loro partner.

Giovani, giovanissime vittime della violenza psicologica e fisica, della cultura del possesso, della necessità del controllo che purtroppo caratterizzano molte relazioni. Un viaggio di Riccardo Iacona nei centri di ascolto, dove gli operatori insegnano a riconoscere le radici della cultura patriarcale e le interviste a genitori straordinari come Tina Raccuia e Gino Cecchettin, impegnati a promuovere l'educazione alla relazione tra i più giovani. Con i riflettori accesi sulla battaglia politica attorno all'insegnamento all'affettività nelle scuole.

Ci sono stranieri che vivono in Italia da tanti anni, o che ci sono nati, che parlano l'italiano e pagano le tasse, ma che non hanno ancora la cittadinanza italiana. Come si diventa cittadini italiani? E cosa significa nella vita di tutti i giorni, non avere la cittadinanza? A PresaDiretta le storie di chi, tra file in Questura, appuntamenti annullati e ostacoli burocratici, aspetta da decenni. E poi ci sono più di 900mila studenti nelle scuole, come Ahmed, Khanda, Youssef, nati e cresciuti nel nostro Paese da genitori stranieri, che aspettano di diventare italiani anche sui documenti. Ma anche le storie di chi, grazie allo ius soli sportivo, riesce ad essere tesserato dalle federazioni sportive. Poi c'è il paradosso di chi invece la cittadinanza italiana l'ha ottenuta, senza aver mai messo piede in Italia. Il viaggio di PresaDiretta parte nel minuscolo Comune molisano di Montorio nei Frentani e in quello veneto di Val di Zoldo, dove gli uffici comunali sono sommersi dalle richieste di cittadinanza di persone che hanno un antenato italiano, emigrato all'estero, anche nel secolo scorso. E prosegue in Brasile, dove ci sono 30 milioni di italo-discendenti e dove prospera il business delle agenzie che per 10 mila euro sbrigano tutte le pratiche. Nel frattempo in Parlamento ci sono quasi 30 proposte per modificare la legge e in attesa dei referendum che interverranno anche sulla cittadinanza, la battaglia politica è sempre più accesa.

