"Petra", la terza stagione, con Paola Cortellesi, in arrivo l’8 ed il 15 ottobre, in esclusiva su Sky Cinema e, in streaming, su Now

Petra sta per tornare. Come annunciato dal trailer ufficiale e dalla nuova locandina appena rilasciati, arriveranno, fra poche settimane, su Sky Cinema, le due nuove storie di “Petra – Terza Stagione”, Sky Original, con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi diretti da Maria Sole Tognazzi, in onda mercoledì 8 e 15 ottobre, in esclusiva su Sky Cinema e, in streaming, solo su NOW.

La nuova stagione vede protagonista Paola Cortellesi, che interpreta l’iconica l’ispettrice Petra Delicato, affiancata dall’inseparabile Andrea Pennacchi, nel ruolo del viceispettore Antonio Monte. Nel cast, tornano Manuela Mandracchia, nei panni di Beatrice, la moglie di Monte, e Francesco Colella in quelli di Marco, l’ironico e irriverente fidanzato di Petra, separato con quattro figli che ha cresciuto da solo. New entry, Francesco Acquaroli, nel ruolo di Luigi, un poliziotto esperto e brillante che, con Petra, ha un legame speciale, un rapporto che affonda le radici in un passato lontano, ma ancora vividissimo.

Le due nuove storie, prodotte da Sky Studios e Cattleya - parte di ITV Studios - in collaborazione con BETA FILM e il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo - Opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, sono scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti, Ilaria Macchia, con la collaborazione alle sceneggiature di Paola Cortellesi e basate sulle opere di Alicia Giménez-Bartlett - Il silenzio dei chiostri e Gli onori di casa – entrambe edite, in Italia, da Sellerio.

Le riprese si sono svolte a Genova e dintorni, con il supporto di Genova Liguria Film Commission.

SINOSSI

In questa terza stagione, ritroviamo una Petra inedita, alle prese con il suo nuovo compagno Marco e i suoi tre figli. Le novità della sua vita privata, però, non le impediscono, certo, di dedicarsi al suo lavoro come Ispettrice di Polizia, a Genova. Prima, un omicidio con furto di reliquia, all’interno di un convento, poi l’assassinio di un importante imprenditore, in odore di mafia, porteranno Petra e il suo inseparabile viceispettore Antonio Monte a mettersi alla prova, ancora una volta. Tra nuovi incontri, trasferte professionali e vecchie conoscenze, Petra si ritroverà a interrogarsi sul suo futuro e su quale potrebbe essere la prossima tappa della sua personalissima ricerca della felicità.

PETRA – TERZA STAGIONE | mercoledì 8 e 15 ottobre, in esclusiva su Sky Cinema e, in streaming, su Now.