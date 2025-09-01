La nave Open Arms di Oscar Camps, che tanto ha fatto parlare di sé nel Mediterraneo, in particolare per il processo legato a Matteo Salvini, ha lasciato definitivamente il Mediterraneo.



Si è trasferita nelle Canarie, a Tenerife, per il momento per due mesi.



Dalle dichiarazioni rilasciate si coglie che voglia occuparsi del salvataggio in mare nella rotta che dalle coste atlantiche dell’Africa porta gli emigranti in territorio spagnolo.



Le stime infatti dicono che questo tratto di mare più grande e più pericoloso del canale di Sicilia registra ogni anno diecimila morti.



Inoltre Oscar Camps giocherà in casa e con un governo amico. Open Arms ha dichiarato che la nave non ha nessuna intenzione di sostituirsi al compito della guardia costiera.



E quindi possiamo ipotizzare che si muoverà al fi fuori delle acque territoriali, in acque internazionali o in quelle degli Stati africani costieri, in particolare quelle del Senegal, da dove partono la maggior parte delle imbarcazioni.



Il percorso dal Senegal a Tenerife è di oltre mille chilometri e il mare è molto più burrascoso del Mediterraneo. Da lì non si può partire con gommoni o barchini.



Le imbarcazioni hanno un cabotaggio più pesante ma sono molte le barche che partono e molto meno quelle che arrivano.E quindi il compito di Open Arms è molto più appropriato in questi mari.Open Arms non è stata accolta bene dal gruppo politico di destra di Vox che la ha definita nave di negrieri gestita da un miliardario che vuole l’invasione dell’Europa. A questo appellativi Oscar Camps ha risposto che loro hosi occupano di salvataggio in mare.Il governo spagnolo, anche se di sinistra, in realtà non è molto tenero con gli arrivi di migranti. Quelli che riescono ad arrivare sulla penisola vengono arrestati, almeno allo sbarco.Quelli che cercano di entrare nelle due città spagnole sulle coste africane del Mediterraneo vengono respinti. Le due cittadine di Ceuta e Melilla sono interamente circondate da muri di filo spinato.Forse le autorità sono più benevole con quelli che riescono a sbarcare a Tenerife.Che altre navi di Ong seguano l’esempio di Open Arms? Non lo sappia