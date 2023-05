Melinda Miceli inaugura per la Pro Loco il Premio Letterario di Galatro Terme

L'evento si è tenuto presso il laghetto dei cigni della Villa comunale che ha fatto da scenografia alla cerimonia di premiazione.

PRESENTE LA GIURIA composta da: Mimmo Gangemi giornalista e scrittore, Pina De Felce poetessa, Natale Pace presidente giuria, scrittore, Carmela Ferro, referente Libera. Ha tenuto a battesimo il Premio una madrina d'eccezione, la scrittrice contemporanea e internazionale dott.ssa MELINDA MICELI, Saggista, critico d'arte poetessa vincitrice di vari concorsi, Console e fondatrice di Wikipoesia e International Art Prize Giotto, Ambasciatrice onorifica di Ente Proloco Puglia, Anildd, Edizioni Matrioska Spain, direttore artistico onorifico di Corriere Nazionale.

Conduttrice della manifestazione è stata la presidente dell'Associazione Pro Loco, avv. MARIA GRAZIA SIMARI;

Citiamo la partecipazione all'evento varie autorità, tra cui il Sindaco Sandro Sorbara, alcuni rappresentanti dell'Amministrazione comunale, dell'Associazione Pro Loco, di altre associazioni ed enti.

Un pubblico numeroso e attento ha seguito la manifestazione nella quale è stato sottolineato come il lavoro della giuria ha messo in evidenza l'ottimo livello delle opere premiate nelle diverse sezioni in cui il concorso era suddiviso.

Segue l'elenco dei vincitori:

SEZIONE A (Poesia in lingua italiana): vincitore DI RUOCCO VITTORIO di Salerno, con la lirica Piove dolore sulla mia città.

SEZIONE B (Poesia in vernacolo): vincitore LACAVA PAOLO di Fabriano (AN).

SEZIONE C (racconto breve in lingua italiana): vincitrice CANNATA' SOFIA di Galatro.

SEZIONE D/a (poesia studenti Scuola Media): vincitrice RENDO LUDOVICA.

SEZIONE D/b (poesia studenti Istituti Superiori): vincitore SORRENTINO PIETRO.

SEZIONE E/a (racconto breve studenti Scuola Media): vincitrici ALBANESE

Zara e Agostino JaDIN.

SEZIONE E/b (racconto breve Istituti Superiori): vincitrice FONTE SHARON.

Tutti i lavori dei partecipanti al concorso saranno pubblicati in apposita raccolta antologica per i tipi della Pace.

Riportiamo il discorso della Madrina, la scrittrice Melinda Miceli:

"Felicissima di portare la mia presenza a questo concorso che attinge le sue radici a un nobilissimo retaggio letterario. Ricordiamo la rilevanza storico- letteraria del monachesimo basiliano, che sul monte Cubasina, eresse un convento dedicato a S. Elia il giovane, sulle cui panoramiche alture si ritirarono spiriti illustri come Bernardo da Seminara, divenuto poi vescovo di Gerace e “Barlaam” maestro di greco e latino di Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio che diedero attraverso la riscoperta dei testi greci, impulso al movimento umanista. La scenografica vallata è essa stessa una poesia pittografica.