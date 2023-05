Mario Paciolla: #Noi Non Archiviamo

A Roma il 16 maggio i genitori di Mario, i suoi amici ed associazioni in presidio per chiedere che il caso non sia archiviato di Daniele Pallotta

Il 16 maggio si terrà a Roma un presidio organizzato dal collettivo “Giustizia per Mario Paciolla”, per chiedere che non sia archiviato il caso giudiziario relativo alla morte del cooperante Mario Paciolla, avvenuta il 15 luglio 2020 in Colombia in circostanze oscure, mentre lavorava per l’ O.N.U.

I genitori di Mario Paciolla, gli amici, Fnsi, Sugc, Usigrai, Articolo21 e altre associazioni saranno riuniti in un flash mob a partire dalle 10.30 in piazzale Clodio davanti al Tribunale in cui si svolgerà l’ udienza per decidere sull’ archiviazione del processo.

Quanto avvenuto dopo il ritrovamento del cadavere fa emergere grandi lacune nelle attività di indagine. L’ appello, oltre a non archiviare il caso giudiziario, è quello di far conoscere la storia di Mario Paciolla oltre i confini della Campania e dell’ Italia.

Scheda di approfondimento a cura della redazione di Confronti.

Intervista ad Anna Motta e Giuseppe Paciolla, genitori di Mario, a cura della redazione di Confronti.