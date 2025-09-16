La Liguria finanzia solo i corsi di educazione all’affettività nelle parrocchie. La clericalata della settimana

La clericalata della settimana è della Giunta della Regione Liguria che ha bocciato un emendamento al Bilancio di Selena Candia (AVS) volto a stanziare 80 mila euro per corsi di educazione all’affettività tramite i consultori perché ne aveva già stanziati 220 mila a favore delle parrocchie.

Ogni settimana pubblichiamo una cartolina dedicata all’affermazione o all’atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La redazione è cosciente che il compito di trovare la clericalata che merita il riconoscimento sarà una impresa ardua, visto l’alto numero di candidati, ma si impegna a fornire anche in questo caso un servizio all’altezza delle aspettative dei suoi lettori. Ringraziamo in anticipo chi ci segnalerà eventuali “perle”.

A seguire gli altri episodi raccolti questa settimana.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha salutato in Piazza San Pietro i pellegrini arrivati a Roma per il giubileo dei giovani. Il primo cittadino ha espresso anche «un pensiero speciale a Papa Leone che guida con straordinaria passione questo appuntamento di fede così importante che coinvolge la nostra Città».

La ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli ha partecipato agli eventi del giubileo dei giovani, presenziando all’incontro “Coraggio e soglia” organizzato dal Servizio nazionale Cei per la pastorale delle persone con disabilità presso la basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini.

Il sindaco di Pelago Nicola Povoleri e di Pontassieve Carlo Boni hanno salutato gli 800 pellegrini in partenza per il giubileo dei giovani, ospitati per il pernottamento nelle palestre comunali.

Il sindaco di Cascina (PI) Michelangelo Betti ha salutato il prete di una chiesa della zona che sta per lasciare il suo incarico.

Al taglio del nastro per l’inaugurazione dell’ultimo tratto della Tangenziale Nord di Campobasso non poteva mancare la benedizione di un sacerdote, vicino alla sindaca Marialiuisa Forte.

I consiglieri comunali di minoranza di Lanciano (CH) hanno presentato un’interrogazione al sindaco e agli assessori competenti per criticare la «gestione logistica dell’accoglienza assente nell’anno del giubileo, ma anche in occasione di quei pochi eventi di richiamo». L’interrogazione è stata firmata da Marusca Miscia, Rita Aruffo, Giacinto Verna, Piero Cotellessa, Dora Bendotti e Sergio Furia, i quali lamentano inoltre che «non è stata di fatto garantita alcuna zona di rispetto davanti al Santuario del Miracolo Eucaristico».

