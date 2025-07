Il ministro dell’Interno appalta alla Cei l’accoglienza dei migranti: la clericalata della settimana

La clericalata della settimana è del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ha siglato un protocollo d’intesa con il presidente della Conferenza episcopale italiana Matteo Zuppi per appaltare in via preferenziale alla Chiesa cattolica accoglienza e inclusione dei migranti.

L’accordo, della durata di due anni con possibilità di proroga, prevede un’intesa tra prefetture e vari enti cattolici sul territorio per accoglienza, rispetto della legalità e inserimento sociale dei richiedenti asilo o rifugiati in condizioni di vulnerabilità. Un’impostazione all’insegna della sussidiarietà clericale, con affidamento preferenziale di settori delicati come la gestione di migranti – magari in fuga da persecuzioni che subiscono in quanto miscredenti, apostati o persone lgbt – a un’organizzazione religiosa non democratica, maschilista e famigerata per la copertura di abusi.

Ogni settimana pubblichiamo una cartolina dedicata all’affermazione o all’atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La redazione è cosciente che il compito di trovare la clericalata che merita il riconoscimento sarà una impresa ardua, visto l’alto numero di candidati, ma si impegna a fornire anche in questo caso un servizio all’altezza delle aspettative dei suoi lettori. Ringraziamo in anticipo chi ci segnalerà eventuali “perle”. A seguire gli altri episodi raccolti questa settimana.

La Regione Lazio ha assegnato complessivamente 1 milione e 950 mila euro tra gli enti locali regionali per la celebrazione del giubileo, con due distinte determine della Direzione regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport. In particolare una determina (G06927) ha stanziato 875 mila euro per l’attuazione dell’avviso pubblico rivolto ai Comuni per realizzare interventi funzionali, infrastrutturali e culturali, compresa la manutenzione degli oratori. L’altra determina (G07332) ha stanziato 1 milione e 50 mila euro per un avviso pubblico relativo all’accoglienza dei pellegrini e la fruizione dei luoghi di culto.

L’ASL di Salerno ha organizzato nella sede del Ser.D. (Servizio Dipendenze) locale una cerimonia religiosa con benedizione da parte di un parroco, delegato del vescovo, rivolta a pazienti e dipendenti della struttura. Tra i presenti anche il direttore del Dipartimento delle Dipendenze Antonietta Grandinetti e il direttore sanitario aziendale Primo Sergianni.

Il sindaco di Lamezia Terme (CZ) Mario Murone e il deputato leghista Domenico Furgiuele hanno partecipato alla processione di sant’Antonio da Padova tra i portatori della statua del patrono. Il primo cittadino, con fascia tricolore, e altri rappresentanti istituzionali – in particolare delle forze dell’ordine che prestano il “tradizionale” omaggio al santo – hanno anche presenziato alla messa in onore del patrono presieduta dal vescovo Serafino Parisi. L’amministrazione comunale, alla vigilia della festa religiosa, aveva inoltre offerto un cero votivo al santo.

I sindaci delle zone della diocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e Montepulciano-Chiusi-Pienza si sono recati al giubileo del creato nella chiesa dell’Abbadia San Salvatore il 14 e 15 giugno, evento presieduto dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena, con cerimonie, dibattiti e adesione a un “patto per la decarbonizzazione” promosso dal Movimento Laudato Si’, ispirato all’omonima enciclica di papa Francesco.

Il governo Meloni si è riunito per discutere su una proposta condivisa sul testo della proposta di legge sul fine vita da portare in aula che preveda di puntare sulle cure palliative, come richiesto con forza dai vescovi in queste settimane.

L’eurodeputato Pd Dario Nardella ha fatto visita alla sede centrale della Soka Gakkai a Tokyo, accolto dal presidente dell’organizzazione religiosa Minoru Harada e altri esponenti. Nel 2017 la città di Firenze, di cui Nardella è stato sindaco, aveva conferito la cittadinanza onoraria al maestro buddhisa Daisaku Ikeda.

Il X Municipio di Roma ha chiesto all’Ama (l’azienda locale per la nettezza urbana) di spostare i cassonetti gialli per la raccolta di indumenti usati in sedi istituzionali e parrocchie, dato che vengono spesso vandalizzati e aperti.

Il responsabile Accoglienza del giubileo Agostino Miozzo, dopo una riunione a Palazzo Chigi, ha chiarito che saranno oltre 250 scuole tra Roma e Provincia a essere impiegate come dormitori per i pellegrini che verranno al giubileo dei giovani previsto tra fine luglio e inizio agosto.

Per il giubileo dei commercialisti circa 9 mila professionisti, con il Consiglio nazionale e il suo presidente Elbano de Nuccio, sono andati in pellegrinaggio in Vaticano.

La Regione Lazio e l’ARSIAL, in occasione dell’anno giubilare, hanno organizzato a Rieti in collaborazione con il Comune e l’Assessorato al Turismo l’evento “Le vie del Giubileo: sulle orme di Francesco, tra sapori e bellezza nel Giugno Antoniano Reatino”.

Anche se non ricadono nella settimana appena trascorsa, questi ulteriori episodi meritano di essere menzionati.

L’Ordine degli avvocati di Padova ha organizzato una messa con il vescovo Claudio Cipolla nella chiesa del Carmine il 3 giugno, in occasione del giubileo. L’iniziativa è stata contestata da una quindicina di legali, tra cui l’avvocato Luigi Ficarra, che hanno invocato la laicità dell’ente.

