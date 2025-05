Due Mostre tra Memoria e "Bella Ciao"

Due grandi appuntamenti artistici si intrecciano a Roma in un dialogo intenso tra memoria, arte e impegno civile: "80 volte Bella Ciao!" e "Memorie dal Territorio", entrambe ospitate negli spazi suggestivi de La Vaccheria, nuovo polo culturale multifunzionale del Municipio IX.

In occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, la mostra "80 volte Bella Ciao!", ideata e curata da Roberto Gramiccia, propone un’interpretazione contemporanea degli ideali di libertà, pace e resistenza.

Non solo una celebrazione del 25 aprile 1945, ma una riflessione profonda sull’attualità di quei valori in un’epoca segnata ancora da conflitti e tensioni internazionali.

Quaranta artisti e artiste di fama nazionale e internazionale — tra cui Paolo Bielli, Ennio Calabria, Gianni Dessì, Bruno Ceccobelli, Pietro Ruffo e Silvia Stucky — utilizzano linguaggi diversi per riaffermare, con opere potenti e originali, la necessità di difendere la libertà. Un caleidoscopio di forme e visioni che, attraverso pittura, scultura, installazione e videoarte, restituisce la forza eterna di "Bella Ciao" come inno universale contro ogni oppressione.

Accanto a "80 volte Bella Ciao!", si visitare anche la 30ª edizione degli Incontri d’Arte Contemporanea del Liceo Scientifico Majorana, intitolata "Memorie dal Territorio" e curata da Anna Cochetti.

La rassegna, nata nel 1994 per iniziativa di Adriano Di Giacomo e Michele Tortorici, rappresenta ormai un punto di riferimento nel panorama educativo e culturale romano, unendo arte, scienza e territorio in un progetto di ricerca-azione unico nel suo genere.

Quest’anno, in una svolta significativa, l'esposizione lascia i locali storici del liceo per approdare a La Vaccheria, offrendo una cornice più autorevole e accessibile al grande pubblico.

La mostra raccoglie le opere di oltre ottanta artisti che, negli anni, hanno partecipato agli Incontri, tra cui Claudia Bellocchi, Tomaso Binga Stefania Fabrizi, Marisa Facchinetti, Lamberto Pignotti, Giovanni Fontana, Primarosa Cesarini Sforza, Franco Nuti e molti altri.

"Memorie dal Territorio" è un viaggio attraverso trent’anni di creatività, sperimentazione e dialogo culturale, che esplora il concetto di memoria in tutte le sue sfaccettature: dal personale al collettivo, dal filosofico al simbolico.

Un Ponte tra Generazioni e Linguaggi

Entrambe le mostre si inseriscono nel più ampio progetto di Didattica Museale del Liceo Majorana, che da trent’anni promuove la conoscenza dell’arte contemporanea tra studenti e cittadini, anche attraverso il prezioso patrimonio del MUDITAC (Museo Didattico Territoriale Arte Contemporanea), ospitato nella sede del liceo.

La doppia esposizione a La Vaccheria è dunque molto più di un evento culturale: è un atto di memoria attiva, un invito a riflettere sulle radici della nostra libertà e sull'importanza dell'arte come strumento di consapevolezza e cambiamento.

****************************

80 volte Bella Ciao!

Sino all’11 maggio 2025

Memorie dal Territorio

Sino al 16 maggio 2025

La Vaccheria

via Giovanni l’Eltore, 35

Roma

Orario:

da martedì a giovedì 9.00-13.00

da venerdì a domenica 09.00-19.00

****************************