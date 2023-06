Anteprima inchieste di Report: l’uomo forte a destra, i disabili in Liguria, i controlli sul lavoro e sui soldi dall’estero

Sono diversi i servizi che andranno in onda questa sera: l’uomo nuovo a destra, il neo sindaco di Terni, i controlli sul lavoro, come la Liguria non tutela i disabili e infine i controlli su chi porta i soldi in Italia.

L’uomo forte a destra

Il giorno della sua elezione a sindaco i suoi elettori lo hanno accompagnato in corteo, a Stefano Bandecchi, davanti al comune di Terni. È un uomo che piace al suo elettorato: si presenta bene, diretto, critica la politica (ma senza fare alcuna proposta concreta), ha un vasto consenso frutto dell’essere presidente della Ternana. Chi è Stefano Bandecchi, l’uomo di destra che a Terni ha battuto perfino il candidato di Fratelli d’Italia? Come Berlusconi è proprietario di una squadra di calcio, ed è stato anche fondatore dell’università telematica Niccolò Cusano. Con B. ha altro in comune però: la procura di Roma ha contestato al neo sindaco un’evasione di 20 ml di euro, l’ateneo avrebbe svolto attività commerciali in maniera prevalente rispetto a quelle istituzionali. Report racconterà come funzionano le università telematiche, nate dalla riforma Moratti nel 2006.

L’inchiesta ha evidenziato come, negli anni, i fondi per l’università Niccolò Cusano sono stati utilizzati per comprare beni che non hanno nulla a che fare con l’ateneo: nell’anteprima del servizio si vede lo stesso Bandecchi mostrare al giornalista di Report due auto parcheggiate in garage. Si tratta di una Ferrari gialla elettrica, che però il sindaco non usa perché non gli piace l’elettrico, e poi una Rolls Royce da 550mila euro: “questa è la terza Rolls Royce, nessuno ce l’ha mai contestata, la macchina è intestata all’università Niccolò Cusano”. Si tratta di una Rolls modello Phantom 8, con interni in pelle rifiniti a mano.

Ma che ci fa l’università di una macchina che fa i 340km/ora come la Ferrari elettrica? “Ci va in giro qualcuno, il presidente, il vice presidente oppure è a disposizione degli studenti che studiano automotive.. la vera domanda è, la posso comprare o non la posso comprare?”



Il problema è quelle auto non le ha comprare il cittadino Bandecchi, ma l’università Cusano che come tutte le università è esente dalle imposte sui redditi.

Le rette universitarie lo stato le ha detassate – racconta a Bertazzoni lo stesso neo sindaco – per permettere al contribuente di spendere il meno possibile, ma è colpa nostra?



La procura ha effettuato il sequestro con l’ipotesi di evasione fiscale perché – spiega Bertazzoni “sostiene che Unicusano agisca come holding in partecipazione diverse da quelle universitarie, quindi avete attività prettamente commerciali ..”

“La Guardia di Finanza deve anche imparare a leggere e scrivere, non si deve venire a laureare all’università Cusano, se ci considera pessimi, quasi 4000 di loro si sono laureati da noi, e si vede…” la risposta di Bandecchi che ha chiuso la convenzione con la Finanza.



Bandecchi è anche presidente della squadra di calcio Ternana: nel 2017 la famiglia Longarini, proprietaria della squadra, era in difficoltà finanziarie e rischiava di non poter iscriverla al campionato. In suo soccorso arriva l’università telematica Cusano che ha molto investito sul calcio: il costo degli stipendi è di 11 ml di euro l’anno.

Ancora una volta arriva in soccorso il consulente Bellavia: “dal 2017 al 2020 la Ternana calcio ha perso 58 ml di euro, mica bruscolini, l’università coi soldi recuperati dagli studenti gli ha dato 1 ml di euro”. In generale in questi anni l’università ha messo 29ml di euro nella squadra di calcio: l’università dovrebbe fare ricerca, deve applicare la ricerca all’economia del paese, non vedo che tipo di investimenti si possano fare nel finanziare una società di calcio – conclude Bellavia.

Eppure i finanziamenti continueranno, spiega a Bertazzoni Bandecchi stesso e quest’anno i soldi saranno ancora di più: soldi dell’università, ed è questo quello che viene contestato dall’inchiesta della Procura. Una supercazzola il commento del neo sindaco.

L’università di Bandecchi ha finanziato per 100mila euro anche il partitino (in termini di voti) di Angelino Alfano di cui fa parte, Alternativa Popolare.

Nel comizio finale, di fronte ai suoi sostenitori, parlava di sogni da realizzare e da mantenere, del fatto che occorra votare per qualcosa di diverso e di nuovo.

Come alla fine è realmente successo: è il nuovo Berlusconi? “Ognuno ha la propria storia, io ho cominciato da un comune ..” è la giustificazione data a Report da Bandecchi, nel mezzo della folla dei suoi sostenitori, tra cori da stadio.

Gli atenei telematici sono stati istituiti nel 2003 dalla riforma Moratti, inizialmente erano 5: nell’ultimo mese del governo Berlusconi l’allora ministro furono riconosciuti 5 nuovi atenei.

Il 10 maggio 2006 in Gazzetta compare il riconoscimento dell’università Niccolò Cusano, il giorno dopo si insediò il governo Prodi e il ministro Mussi che ha dato i permessi all’università: oggi al giornalista racconta di come ci fossero particolari pressioni su queste università telematiche, anche interessi economici e che lui fermò il riconoscimento delle ultime cinque (le ultime del governo Berlusconi). “Io non ce l’ho con le università telematiche” risponde Mussi “ma non bisogna esagerare, perché le università non è solo un cursus per prendere un pezzo di carta..”



Bertazzoni ha intervistato poi il professor Antonio Vicino che è stato presidente del consiglio universitario nazionale, organo consultivo del ministero dell’università e della ricerca, che si occupa delle università telematiche: “il processo di accreditamento è abbastanza complesso, io nei 4 anni di presidenza [2019-2023] ho sempre cercato di lasciare questo messaggio al decisore politico, mettiamo pochi paletti ma non aggirabili.”

Il punto è che esiste un legame forte tra università telematiche e la politica, tra questa in particolare e certi politici: Unicusano ha finanziato per 100mila euro l’attuale ministro Tajani, tutto regolare spiega il ministro, ma come mai questi finanziamenti, anche a Forza Italia per 150mila euro, su un ateneo su cui poi la politica deve legiferare?

Unicusano, ovvero Bandecchi, ha finanziato Rocca, candidato alle regionali nel Lazio, ora presidente che però ha rifiutato l’assegno. “Ma io volevo finanziare anche D’Amato” ha spiegato oggi il sindaco di Terni, ma anche D’Amato ha rifiutato.

Unicusano ha finanziato Di Maio come anche altri esponenti del PD: come mai questa scelta di finanziare sia destra che sinistra? “Io sono un uomo popolare, sono una persona che pensa che al centro ci sia la virtù”: tanto è vero che Bandecchi si voleva candidare inizialmente per il terzo polo, Renzi diede l’ok ma fu Calenda a bloccarne la candidatura, per una maglietta con sopra frasi fasciste.

Ma a parte questo le relazioni con la politica si sono rafforzate per i tanti politici che si sono laureati presso Unicusano, molto più di 50. Tra questi l’europarlamentare Angelo Ciocca, quello della scarpa sul discorso di Moscovici contro la manovra italiana del 2018 (governo Conte I).

Nel 2019 Unicusano finanzia anche Ciocca, “come studente” risponde il parlamentare.

Certo, dubito che l’ateneo finanzi proprio tutti i neolaureati.

Come la Liguria (non) tutela i disabili

In un passato servizio di Presadiretta si spiegava come la Liguria fosse la regione più “anziana” del paese, quella cioè con mano bambini. Non c’è solo quello: Report questa sera racconterà di come la Liguria non riesca a garantire con lo spettro autistico e con problemi di neurosviluppo le cure previste dal sistema sanitario nazionale.

Una madre racconta alla giornalista la sua storia: “ci hanno detto per il momento di muoverci privatamente perché la lista è ancora lunga, è passato ancora un anno ma lui [il figlio] è in quarta elementare, rischiamo di arrivare alle medie senza nessun percorso riabilitativo.”

Marco Macrì è il portavoce di delle 2000 famiglie con disabili in Liguria: “Quando viene stilato il piano terapeutico il genitore si ritrova inserito dentro una graduatoria e questa non scorre. Mio figlio Nicola è stato inserito che aveva 150 bambini davanti, mio figlio Roberto ne ha addirittura 130 davanti..”

Le prestazioni sanitarie per i suoi due figli le ha dovute pagare lui, di tasca propria: “tutti i mesi spendere 600 euro è una questione veramente difficile” è la sua amara conclusione.

Anche quando si realizzano opere pensate per disabili, emergono problemi di progettazione che le rendono non pienamente fruibili: a Genova è stata realizzata dall’amministrazione comunale la pista ciclabile lungo Corso Italia, la strada che porta al mare, con un costo di 3 ml di euro (complessivo del rifacimento anche del corso). Obiettivo era snellire anche il traffico delle auto, ma si è scoperto poi che non può essere usata dai disabili.

Quali sono le problematiche affrontate dai disabili in Liguria? Dalle liste di attesa per le cure dei bambini con spettro autistico e disturbi del neurosviluppo, all’erogazione della 104, all'iscrizione scolastica, fino ai parcheggi su corso Italia, a Genova. Secondo la Corte dei conti la Liguria è il fanalino di coda tra le regioni del Nord Italia con riferimento all’utilizzo dei fondi per le strutture semiresindeziali per persone disabili. Una mancanza di visione e di programmazione economica che alla fine lascia indietro i più deboli.

La sicurezza negli stabilimenti della Cremonini

Il servizio di Bernardo Iovene si occuperà dei lavoratori degli stabilimenti del gruppo Cremonini e delle malattie in ambito lavorativo, denunciate dai sindacati.

L’odore dei soldi

Ieri per i paperoni dall’estero avevamo spalancato le porte, con la norma voluta dal governo Renzi (e poi modificata dal Conte II): tra questi paperoni ci sono anche gli oligarchi russi, oggi messi al bando dopo l’inizio della guerra in Ucraina.

Il servizio di Report racconterà delle maglie larghe nei controlli sui capitali dall’estero, perché non è sempre vero che “pecunia non olet”.

