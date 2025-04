Anteprima Presadiretta – porte chiuse

Le file chilometriche per ottenere il permesso di soggiorno con una burocrazia resa sempre più pesante dalle scelte del Governo, poi un viaggio nei Centri di permanenza per il rimpatrio e il racconto di chi è stato mandato in Albania. Poi un focus sugli incidenti stradali che in Europa hanno provocato oltre 20mila morti. Questo e altro nella puntata di Presadiretta.

Migranti devono fare code chilometriche davanti alle Questure per ottenere un permesso di soggiorno e poter vivere in questo paese nella legalità.

Un paese dove i percorsi ufficiali per arrivare, nel rispetto della legge (coi vari decreti flussi), sono complessi e nemmeno soddisfano la domanda da parte delle imprese italiane. Non solo, anche per le seconde generazioni, come ha raccontato Presadiretta poche settimane fa, ottenere la cittadinanza italiana è un processo lungo e complesso.

Tutto questo succede per le leggi fatte in Italia dai politici italiani che creano l’irregolarità tra i migranti che arrivano qui: persone che diventano così invisibili, sono criminali per una legge che li condanna non per quello che hanno fatto ma per lo stato in cui si trovano.

Persone costrette poi a subire ogni ricatto per avere un lavoro, in nero, senza diritti.

Questa domenica in “aspettando Presadiretta ” sarà ospite Stefano Guarnieri, fondatore dell’associazione in memoria del figlio Lorenzo, morto in un incidente stradale.

Stefano sta portando avanti una sua battaglia contro gli incidenti sulle nostre strade dove a morire sono spesso i ragazzi come Lorenzo, morto a soli 17 anni investito da un uomo che era in stato di ebrezza.

Presadiretta nell’anteprima parlerà anche del nuovo codice della strada e poi verranno presentati i reportage per fare un’opera di prevenzione nei confronti dei ragazzi anche con l’aiuto di Daniele Grasucci di Scuola.net perché a morire sulle strade sono proprio i ragazzi.

In un anno – racconta l’anteprima del servizio - in Europa sono morte più di ventimila persone e l’Italia è al nono posto su 31 nella classifica dei paesi: si muore per distrazione, per l’uso dei telefonini, per l’abuso di alcool e di stupefacenti (che la stessa Presadiretta aveva raccontato nel servizio “Generazione alcolica”).

Il giornalista di Presadiretta si è prestato ad una dimostrazione in pista: mostrare quanto è difficile governare un’auto quando il fondo stradale è bagnato e le ruote perdono aderenza. Anche solo a 50km orari la perdita di aderenza è stata totale: non è semplice governare la vettura in condizioni difficili, i muri d’acqua che dovevano simulare un ostacolo da evitare sono stati presi in pieno.

L’istruttore che ha affiancato il giornalista di Presadiretta – Matteo Colognola, istruttore al centro Aci di Roma - ha poi mostrato come gestire una situazione comune, provare a schivare un ostacolo che appare all’improvviso, più alta è la velocità del mezzo più è difficile evitare l’impatto, perché diminuisce il tempo di reazione.

Anche per un guidatore esperto è difficile evitare gli ostacoli se la velocità è alta.

L’ultima simulazione fatta è stata quella di guidare mentre si guarda uno smartphone: il risultato anche per un guidatore esperto come lui è inevitabile, si sfonda il muro d’acqua, “guardando il cellulare è difficile avere un buon campo visivo, l’ostacolo si vede all’ultimo momento e solo con la coda dell’occhio, e sono a cavallo della striscia bianca, ho navigato all’interno della corsia e potrei aver preso tranquillamente il new Jersey, il guardrail, qualche persona”



La puntata però è dedicata alle politiche sui migranti di questo paese: Presadiretta ha intervistato alcuni dei migranti che sono stati portanti nei centri in Albania in quelle strutture pensate dal governo Meloni come luoghi di “identificazione e rimpatrio”, costati al contribuente quasi 800 ml di euro e al momento inutilizzati.

Secondo le procedure stabilite dal governo in Albania possono finire i migranti salvati in mare dai mezzi navali italiani che siano maschi, adulti, sani e provenienti da paesi sicuri.

I tre ragazzi intervistati da Presadiretta rientravano in queste categorie, uno era egiziano e gli altri due del Bangladesh: hanno preferito non mostrare il loro volto in televisione, perché hanno fatto richiesta di asilo e sono in attesa di una risposta. Temono che l’intervista possa compromettere questa procedura da cui dipende la loro vita.

“Quando siamo arrivati in Albania ci hanno fatto salire su un pullman, scortato da macchine della polizia, come fossimo dei criminali… Per il primo giorno non ci hanno dato niente da mangiare, solo un pezzo di pane, un barattolo di latte, e una bottiglietta d’acqua.”



Continua un altro ragazzo: “C’era una grande pressione psicologica, c’era stato detto che c’era la possibilità di scegliere un avvocato gratuitamente e io ne ho scelto uno a caso..”

Per questi ragazzi quella in Albania è stata vissuta come una permanenza in carcere, per fortuna breve: nell’arco di pochi giorni i magistrati italiani hanno stabilito che il trasferimento in Albania era illegale e sono stati riportati in Italia al centro di Bari. Qui hanno fatto domanda di asilo.

L’avvocato Dario Belluccio ha assistito alcuni di questi migranti: li ha trovati devastati da questa esperienza, “sono ancora in una situazione di vulnerabilità”.

Ma il governo andrà avanti anzi, usando la loro terminologia nostalgica da ventennio, il governo tirerà diritto, nonostante gli ammonimenti dei giudici.

Quei centri in Albania verranno usati come CPR ovvero carceri dove detenere persone che non hanno commesso reati, ma a cui è stato negato un permesso di soggiorno.Ma come si vive nei CPR? Presadiretta è entrata dentro quello di Macomer una struttura isolata nel cuore della Sardegna, un ex carcere di massima sicurezza che conteneva detenuti al 41 bis.

Oggi è destinato a migranti in attesa di rimpatrio: al momento sono 47 i migranti detenuti, per una capienza di 50 posti.

Appena i detenuti notano la presenza dei giornalisti nel cortina iniziano ad urlare il loro disagio, per le violenze, “stiamo morendo lentamente.. entrate per vedere la nostra situazione, viviamo peggio dei cani..”.

“C’è gente passa qua” racconta un ragazzo una volta che le telecamere sono entrate dentro la struttura “c’è gente che sclera, gente che si sta impiccando, c’è gente che vuole morire, un ragazzo portato in ospedale che ancora non è rientrato..”

Nessuno aveva informato i giornalisti di questo episodio: un signore che aveva un lavoro e la residenza e che una volta finito qui dentro non ce l’ha fatto e si è impiccato.

Le telecamere – nell’anteprima del servizio - registrano poi un via vai degli addetti e delle forze di polizia, anche in tenuta antisommossa che entrano nei blocchi dei detenuti: un detenuto che fino a dieci minuti prima aveva parlato coi giornalisti viene poortato via da un operatore “perché io non sono autorizzato a trattenerlo con lei”. Questo ragazzo racconta di un tentato suicidio da parte di un altro detenuto che voleva parlare coi giornalisti, “qua stiamo morendo, stiamo morendo lentamente ”.

Eccole le ragioni del trambusto - racconta il giornalista di Presadiretta che ha accompagnato la deputata di AVS Francesca Ghirra dentro il CPR: l’ennesimo tentativo di suicidio di una persona di cui non sappiamo nulla e che avrebbe dovuto parlare con Presadiretta.

Si sa solo che è stata portata in urgenza in ospedale, solo la deputata è riuscita a vederlo mentre era a terra con i soccorritori attorno: aveva dei tagli su un braccio, dei tentativi di autolesionismo prima di appendersi perché “usano le lenzuola ignifughe che ci sono nelle stanze.”

Il ragazzo voleva parlare con Presadiretta perché gli avevano spostato l’udienza per il rimpatrio nel 2027.



Finalmente vediamo quello che succede dentro questi cpr, struttura nate con la legge Turco Napolitano (governo di centro sinistra) che, secondo i piani del governo, dovrebbero esserne presenti uno per regione.

“Siamo trattati peggio dei cani” gridano i migranti da dietro le sbarre, “per favore entrate e parliamo come civili.”

Che livello di civiltà può esserci in un paese che detiene persone in un carcere solo perché sono entrate nel paese infrangendo quel sistema di leggi che è pensato solo per complicare la vita alle persone? Dopo più di vent’anni di discussioni inutili, noi siamo ancora fermi alla Bossi Fini.



