Al via il progetto ‘MAI AL CINEMA’: si comincia con il film MalAmore di Francesca Schirru

Parte in Puglia il progetto ‘MAI AL CINEMA’: con il film ‘Malamore’ di Francesca Schirru, in sala dall’8 maggio con 01 DISTRIBUTION, il grande schermo arriva a chi non l’ha mai incontrato.

L’iniziativa - ideata da Altre Storie e co-finanziata dalla Regione Puglia in collaborazione con Puglia Culture, a valere sul Fondo Speciale Cultura e Patrimonio Culturale ex articolo 15 comma 3 LR 40/2016 - ha l’obiettivo di ridurre il divario tra il Cinema e il pubblico che fino ad oggi ne è rimasto distante, rendendo la visione di un film al Cinema un’esperienza culturale accessibile e inclusiva.

Dal cuore della Puglia parte una rivoluzione culturale: 5.000 biglietti gratuiti per portare al Cinema chi non c’è mai stato. ‘MAI AL CINEMA’ non è solo un progetto, è un invito. A chi si è sentito escluso. A chi crede che la cultura sia un lusso, invece che un diritto. L’inizitiva rappresenta un'importante tappa nel percorso di inclusione culturale e valorizzazione del Cinema, da sempre uno gli obiettivi della Regione Puglia, che si conferma punto di riferimento nell’innovazione dei processi legati all’industria creativa e culturale. L'iniziativa, co-finanziata dalla Regione Puglia in collaborazione con Puglia Culture, a valere sul Fondo Speciale Cultura e Patrimonio Culturale ex articolo 15 comma 3 LR 40/2016 e realizzata da Altre Storie, nasce per abbattere le barriere socio-geografiche e culturali che spesso allontanano il pubblico dalla Settima Arte, rivolgendosi a coloro che non ha mai potuto vivere un’esperienza diretta con il cinema di qualità.

In Italia e anche in Puglia la distanza tra la comunità e Cinema diventa sempre più marcata, specialmente per le persone residenti in zone più disagiate o distanti dalle sale cinematografiche. Il progetto ‘MAI AL CINEMA’ si pone l’importante obiettivo di costruire un ponte tra il pubblico, il cinema e la cultura, indirizzandosi in particolare ad un target giovane adulto, dai 16 ai 56 anni, per garantire un’offerta cinematografica inclusiva e diffusa, capace di raggiungere anche le aree meno servite. Ciò contribuirà a garantire continuità nell'accesso al cinema di qualità e a favorire una fidelizzazione a lungo termine.

Il film con cui prende vita il progetto è MalAmore di Francesca Schirru, un melò-crime coinvolgente, prodotto da Altre Storie con Rai Cinema, con il contributo di Regione Puglia – UNIONE EUROPEA – POR Puglia FESR-FES 2014-2020 e di Apulia Film Commission. Interamente girato in Puglia, con un cast di spicco - dalla star internazionale di 365 giorni, Simone Susinna, alla protagonista de Il patriarca, Giulia Schiavo - rappresenta un'opera pop e allo stesso tempo di alta qualità, sostenuta dal Ministero della Cultura, capace di avvicinare il pubblico a temi profondi e attuali: la narrazione, incentrata su due personaggi femminili, offre una riflessione sul ruolo della donna in una cultura prevaricatrice e opprimente. L’equilibrio tra intrattenimento e profondità dei contenuti rende quindi il film MalAmore un’opera in grado di coinvolgere un ampio pubblico e anche stimolare una nuova sensibilità culturale. Distribuito da 01 Distribution | Rai Cinema, sarà programmato in tutti i più grandi circuiti cinematografici e cinema indipendenti italiani, con una massiccia uscita anche in Puglia.

Per garantire un'offerta cinematografica inclusiva e capillare saranno messi a disposizione 5.000 ingressi gratuiti per persone e famiglie che affrontano difficoltà nell'accesso a esperienze culturali di valore. Grazie alla collaborazione di oltre 50 associazioni locali e oltre 20 promotori culturali nei territori i biglietti gratuiti per il film MalAmore saranno distribuiti in tutta la Regione Puglia, tra città, paesi e aree interne per permettere la visione del film in 23 cinema che abbracciano tutta la Puglia. Un gesto semplice, ma potente. Un atto d’amore verso le comunità che più spesso restano fuori dal circuito culturale. Oltre alla visione, ‘MAI AL CINEMA’ offrirà strumenti di orientamento alla cultura cinematografica, azioni di mobilità sostenibile, attività educative che che saranno promosse attraverso una campagna social curata da Altre Storie. Perché l’accesso al cinema non sia solo fisico, ma anche mentale, emotivo, simbolico. L’intento è rafforzare il legame tra il pubblico e il cinema di qualità, democratizzare l'accesso alla cultura e ridurre il divario culturale tra aree urbane e periferiche.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con le sale cinematografiche aderenti all'ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) di Puglia e Basilicata, è stata progettata con l'obiettivo di coinvolgere le comunità su tutto il territorio pugliese, interessando tutte le province. Un lavoro meticoloso, supportato sul territorio dall'esperienza sul campo della Class Cinematografica, capitanata da Patrizia Lonigro. Di seguito, i cinema che hanno aderito all'iniziativa: Multicinema Galleria (Bari), Multicinema Mangiatordi (Altamura), Cinema Teatro Norba (Conversano), Multisala Alfieri (Corato), Metropolis Multicine (Mola di Bari), Red Carpet Cinema (Monopoli), Pixel Cinema (Santeramo in Colle), Multisala Cinemars e Multisala Roma (Andria), Cinema Opera (Barletta), Politeama Italia (Bisceglie), Città del Cinema e CineVillage (Foggia), Multisala Corso (Cerignola), Cinema Teatro Italia (Francavilla Fontana), Cinema Teatro Italia (Gallipoli), Multiplex Teatro Fasano (Taviano), Multicinema Moderno (Maglie), Pianeta Cinema (Nardò), Cinema Paradiso (Tricase), Savoja Citiplex (Taranto), Teatro Verdi Politeama (Martina Franca) e Casablanca Multicine (San Giorgio Ionico). In questi cinema, oltre al tradizionale pubblico che troverà il film in programmazione regolare a partire dall'8 maggio, speriamo che l'iniziativa ‘MAI AL CINEMA’ possa attrarre anche un pubblico del domani, numeroso e finalmente incluso nella Settima Arte.

La Regione Puglia continua a dimostrarsi all'avanguardia nella promozione della cultura e dell'inclusione sociale. Il progetto ‘MAI AL CINEMA vuole lasciare un segno, costruendo ponti dove oggi ci sono distanze. Perché tutti hanno diritto a vivere la magia del buio in sala. Anche chi, finora, non ci è mai entrato.

Per informazioni scrivere a [email protected]