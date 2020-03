Dovranno sparire dalla nostra vita politica ed economica

Quando la tempesta sarà passata, non basterà piangere i morti e calcolare il prezzo atroce che stiamo pagando e pagheremo. La sera, quando le televisioni ci comunicano le cifre aggiornate di questa mortale traversata del deserto, ricordiamoli, teniamoli bene a mente i criminali della banda del caminetto, i soci d’affari sporchi del patto del Nazareno e il pianto omicida della ministra. Non dimentichiamo nemmeno per un momento le sigle che hanno firmato il disastro, scavando la fossa alla Sanità pubblica, per arricchirsi e arricchire parenti, amici e conoscenti del settore privato: Prodi, D’Alema, Veltroni, Bersani, Renzi, Casini, Berlusconi, Meloni, Salvini, la Lega, il PD, Fratelli d’Italia, Forza Italia. Ricordiamo con loro i bancarottieri, i capitani d’industria e gli uomini della finanza.Ogni sera, a mano a mano che sale il conto dei morti e il bilancio si fa più terribile e disumano, teniamoli bene a mente e giuriamolo a noi stessi: li faremo sparire per sempre dalla vita politica ed economica del nostro Paese. Questo articolo è stato pubblicato qui