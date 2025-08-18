Ritorno al nucleare in Italia

Il dibattito sull’energia nucleare in Italia è tornato alla ribalta, soprattutto alla luce delle recenti iniziative governative e delle posizioni assunte a livello europeo. Per comprendere appieno la questione, è fondamentale esaminare:

il contesto storico,

i dati attuali sul consumo energetico,

le tecnologie disponibili,

le fonti di approvvigionamento e

le implicazioni legate alla sicurezza e alla gestione dei rifiuti radioattivi.​

I referendum sul nucleare in Italia

L’Italia ha affrontato due importanti referendum sul nucleare. Il primo si è tenuto l’8 e il 9 novembre 1987, durante il governo presieduto da Giovanni Goria. La partecipazione fu del 65,1% degli aventi diritto. I quesiti referendari riguardavano l’abrogazione di alcune disposizioni relative all’energia nucleare, e i “sì” prevalsero con percentuali superiori al 79%, segnando di fatto la fine del programma nucleare italiano dell’epoca. ​

Il secondo referendum si è svolto il 12 e 13 giugno 2011, sotto il governo di Silvio Berlusconi. L’affluenza alle urne fu del 57%, superando il quorum necessario. Il quesito sul nucleare vide il 94% dei votanti esprimersi per l’abrogazione delle norme che consentivano la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare. ​

Consumo energetico in Italia

Nel 2023, il consumo interno lordo di energia elettrica in Italia è stato di 314 TWh. Di questo, il 37% è stato coperto da fonti rinnovabili, segnando uno dei valori più elevati degli ultimi anni.

Attualmente, i reattori nucleari di quinta generazione sono ancora in fase teorica e di ricerca; non esistono impianti operativi di questo tipo. Al contrario, i piccoli reattori modulari (SMR) sono una realtà in sviluppo. Gli SMR hanno una capacità inferiore rispetto ai reattori tradizionali, generalmente inferiore a 300 MW per unità, il che implica la necessità di installare un numero maggiore di unità per ottenere una produzione significativa di energia.​

Approvvigionamento di uranio

L’uranio è il combustibile principale per i reattori nucleari. I principali paesi produttori di uranio sono il Kazakistan, il Canada e l’Australia. In particolare, il Kazakistan è il leader mondiale nella produzione di uranio, seguito dal Canada, che sta pianificando un aumento della produzione del 30% entro il 2024.

L’uranio naturale deve essere arricchito per essere utilizzato come combustibile nucleare. Attualmente, la Russia detiene una posizione dominante nell’arricchimento dell’uranio, essendo l’unico fornitore economicamente sostenibile di uranio ad alto dosaggio e a basso arricchimento (HALEU), necessario per i reattori avanzati.

Gestione dei rifiuti radioattivi in Italia

In Italia, i rifiuti radioattivi sono attualmente stoccati in oltre 20 depositi temporanei distribuiti sul territorio nazionale. Il Piemonte detiene oltre l’80% della radioattività totale presente nel paese. ​

Posizioni sul nucleare

Il dibattito sul nucleare vede posizioni contrastanti. A favore del rilancio vi sono settori industriali e alcune forze politiche che vedono nell’energia nucleare una soluzione per garantire la sicurezza energetica e ridurre le emissioni di CO₂. D’altro canto, movimenti ambientalisti e una parte significativa dell’opinione pubblica esprimono preoccupazioni riguardo alla sicurezza degli impianti, alla gestione delle scorie radioattive e ai costi associati.​

Conclusione

Il ritorno dell’Italia all’energia nucleare richiede un’attenta valutazione di molteplici fattori, tra cui:

la disponibilità di tecnologie sicure,

l'approvvigionamento di combustibile

, la gestione dei rifiuti e

e il consenso pubblico.

La storia referendaria del paese evidenzia una chiara tendenza verso la prudenza in materia nucleare, rendendo fondamentale un dibattito informato e trasparente per il futuro energetico dell’Italia.