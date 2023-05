Lo stato di Washington ha ufficialmente abolito la pena di morte

“È ufficiale: la pena di morte non fa più parte delle leggi del nostro stato”.

Con queste parole, ieri, il governatore dello stato di Washington, Jay Inslee, ha firmato la legge che ha abolito ufficialmente la pena capitale.

L’ultima esecuzione aveva avuto luogo 13 anni fa.

Lo stesso governatore Inslee, nel 2014, aveva proclamato una moratoria sulle esecuzioni e nel 2018 la Corte suprema dello stato aveva giudicato incostituzionali e invalide le procedure in tema di pena di morte in quanto arbitrarie e intrise di razzismo, la legge era rimasta formalmente in vigore.

Lo stato di Washington è così diventato il ventitreesimo stato abolizionista degli Usa, cui si deve aggiungere il distretto federale di Columbia. In tre dei 27 stati che mantengono la pena di morte è in vigore una moratoria.