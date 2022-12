La Regione Piemonte finanzia progetti contro l’aborto: la clericalata della settimana

La clericalata della settimana è della Regione Piemonte che stanzia 460 mila euro del fondo “Vita nascente”, voluto dall’assessore Maurizio Marrone, per progetti contro l’aborto: non solo per pagare bollette e beni di prima necessità per l’infanzia alle donne che non interrompono la gravidanza, ma anche per finanziare sportelli gestiti da organizzazioni integraliste.

Con decreto del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni viene costituito il nuovo Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), a tinte spiccatamente confessionaliste. Nominato presidente il dottor Angelo Vescovi, direttore scientifico della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (l’ospedale istituito da padre Pio) e noto per le posizioni clericali sui temi etici, che appena nominato ha ribadito. Scelti come vicepresidenti il professor Mauro Ronco, esponente del Centro Studi Livatino (gruppo di giuristi cattolici); la professoressa della Cattolica Maria Luisa Di Pietro, allieva del cardinale Elio Sgreccia già presidente della Pontificia Accademia per la Vita; il rabbino capo della comunità ebraica di Roma Riccardo Di Segni. Tra gli altri componenti nominati il medico palliativista Giuseppe Casale, vicino agli integralisti di Pro Vita & Famiglia.

Il 10 dicembre una delegazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha incontrato papa Francesco in udienza privata presso l’aula Paolo VI in Vaticano. Per la trasferta papale il personale viene considerato in “missione” e quindi il tutto viene pagato dai contribuenti, con tanto di trasporto con mezzi dei Vigili e vitto e alloggio assicurati, come emerge (almeno) dalle disposizioni della Direzione regionale pugliese.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha partecipato domenica 11 dicembre alla messa presso il Duomo di Milano in ricordo degli Alpini: l’evento ha chiuso ufficialmente il ciclo di manifestazioni per i 150 anni del Corpo.

Il Ministero del Turismo ha pubblicato un avviso, rivolto ad enti pubblici, soggetti privati e del terzo settore ed enti religiosi, per finanziare con tre milioni di euro organizzazione, gestione e promozione di «cammini religiosi», in attuazione del decreto del 23 giugno 2022.

Il nuovo vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza viene accolto nella zona dai rappresentanti delle istituzioni, che hanno partecipato ufficialmente alle cerimonie religiose per il suo insediamento. A Montefiascone le autorità civili e militari lo accolgono in piazza e vanno alla messa nella concattedrale: ci sono anche il presidente della Provincia Alessandro Romoli (con fascia istituzionale), la sindaca Giulia De Santis e altri amministratori dei Comuni della zona, tutti con fascia tricolore. Copione simile ad Acquapendente, dove viene scortato dai carabinieri al palazzo vescovile e lì lo aspettano il questore, il vice comandante provinciale della Guardia di Finanza, il comandante della compagnia dei Carabinieri di Montefiascone, il dirigente del polo scolastico di Acquapendente, la Giunta comunale al completo e altre autorità cittadine. Dopo il saluto della sindaca Alessandra Terrosi, si muove il corteo fino alla cattedrale. Anche a Bagnoregio, nella concattedrale, era presente anche il sindaco Luca Profili (anch’egli con fascia tricolore).

Per la festa dell’immacolata concezione a Roma i Vigili del Fuoco hanno posizionato, come da “tradizione”, una corona di fiori sulla statua della Madonna posta in cima alla colonna nelle vicinanze di Piazza di Spagna. Alla cerimonia religiosa con papa Francesco era presente, tra le istituzioni, anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri (con fascia tricolore).

La Regione Liguria ha inaugurato per il giorno dell’immacolata concezione un presepe, allestito accanto all’ingresso della sede di Piazza De Ferrari, con tanto di benedizione del vescovo Marco Tasca alla presenza del presidente di Regione e assessore alla Cultura Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci. Anche nell’atrio del Comune di La Spezia viene posizionato un presepe, prestato da una parrocchia e proclamato «simbolo di valori universali» dal sindaco Pierluigi Peracchini.

Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita prosegue la tradizione dell’offerta di un cero votivo alla Madonna per la festa dell’immacolata concezione, a nome del Comune. Il tutto sulla base di un «solenne atto notarile che lega la Città alla sua Patrona» da quattro secoli. «Si sia credenti o no, questa cerimonia», proclama il primo cittadino, «rappresenta il momento più alto e intenso del senso di appartenenza della nostra comunità».

In onore di santa Barbara viene officiata una messa sul cantiere della nuova galleria del Tenda, organizzata dalla ditta e dal sindaco di Limone (CN) Massimo Riberi: presente anche il senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega), vicepresidente della Commissione Attività produttive.

