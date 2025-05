Europarlamentari di FdI e Lega incontrano gli integralisti no-choice: la clericalata della settimana

La clericalata della settimana è degli europarlamentari di Fratelli d’Italia e Lega che hanno incontrato la delegazione del nuovo dipartimento al Parlamento Europeo inaugurato dalla lobby integralista Pro Vita & Famiglia.

Presenti all’incontro per Fratelli d’Italia la vicepresidente del Parlamento Ue Antonella Sberna, Antonio Berlato, Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Paolo Inselvini, Mario Mantovani, Denis Nesci, Michele Picaro, Daniele Polato, Nicola Procaccini, Marco Squarta, Francesco Torselli, Maria Teresa Vivaldini e Lara Magoni; mentre per la Lega c’erano Paolo Borchia, Susanna Ceccardi e Roberto Vannacci.

Il governo italiano ha organizzato, nell’ambito della recente visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a New York, una messa per la comunità italo-americana nella cattedrale di St. Patrick. Presente alla celebrazione il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha rivendicato: «crediamo sia giusto difendere la nostra lingua ovunque, anche tra i fedeli che abbiamo qui a New York, quindi abbiamo chiesto al cardinale e al sacerdote di poter celebrare la messa in italiano».

Diversi politici e rappresentanti istituzionali erano presenti al rito dello scioglimento del “sangue” di san Gennaro nel duomo di Napoli. Tra gli altri spiccano il sindaco Gaetano Manfredi e il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, che, in maniera grottesca, hanno invocato l’aiuto del santo per risolvere problemi sociali ed economici che dovrebbero essere di loro competenza. Dal canto suo l’ex sindaco Luigi de Magistris ha scritto sui social: «il miracolo del nostro amato patrono di Napoli si è compiuto. Che sia di buon auspicio per un futuro di maggiore pace e amore».

I rappresentanti di diversi partiti politici e il capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito hanno partecipato alla conferenza “È ancora possibile un pluralismo educativo”, organizzata da Cism (Conferenza italiana dei superiori maggiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica maschili) e (Unione delle superiore maggiori d’Italia) e dedicata alle problematiche della scuola paritaria.

I politici che hanno partecipato ai tavoli di discussione erano Valentina Aprea (FI), Irene Manzi (PD), Rossano Sasso (Lega), Ella Bucalo (FdI), Maria Elena Boschi (IV), Luca Maggi (Noi Moderati), Valentina Grippo (Azione), Paola Binetti (UDC) e Mario Pittoni (Lega). Per il Ministero dell’Istruzione e del Merito c’era la dottoressa Carmela Palumbo.

La Provincia di Lucca inaugura il primo giorno di scuola dell’Istituto Civitali, nella sede dell’ex convento di San Nicolao oggetto di recente riqualificazione, con annessa benedizione dell’arcivescovo Paolo Giulietti. Presenti all’evento il prefetto Giusy Scaduto, il presidente della Provincia Luca Menesini, l’assessore regionale toscano Stefano Baccelli, la dirigente scolastica Emiliana Pucci, Duccio Di Leo in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Donatella Buonriposi come consulente per la Provincia in materia di orientamento e contrasto dell’abbandono scolastico.

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha sottoscritto con il presidente della conferenza episcopale campana monsignor Antonio Di Donna un protocollo di collaborazione istituzionale contro disagio giovanile, dispersione scolastica, sostegno alle famiglie in difficoltà, promozione della sensibilità ambientale. «Si tratta di un’iniziativa molto importante, di cui siamo molto orgogliosi», proclama il governatore: «Riteniamo la Chiesa un attore sociale fondamentale con cui vogliamo riallacciare un legame forte a partire dalla fondamentale questione del futuro dei nostri giovani».

In occasione della settimana di festeggiamenti per san Matteo, patrono di Salerno, il reliquiario a forma di braccio è stato portato in “visita” all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, presso la casa circondariale Antonio Caputo, presso il Campolongo Hospital di Eboli, nella sede dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Salerno, presso la sede della Guardia di Finanza nell’ex monastero di San Giorgio. L’amministrazione cittadina e le autorità civili e militari hanno inoltre partecipato al “tradizionale” omaggio floreale per il santo, che apre i festeggiamenti.

Il sindaco di Torre Annunziata (NA) Corrado Cuccurullo ha partecipato alla cerimonia religiosa per il nuovo incarico di un prete della zona alla guida della basilica della Madonna della Neve. Il primo cittadino ha ringraziato il prete e annunciato: «lavoreremo fianco a fianco». «L’arrivo del nuovo parroco coincide con la nuova amministrazione, da pochi mesi alla guida della città. Che sia un nuovo inizio per l’intera città di Torre Annunziata!», ha proclamato il sindaco.

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, con fascia tricolore, ha partecipato alla messa per la consegna del cero votivo da parte dell’amministrazione comunale in occasione delle festività mariane. Il primo cittadino nel suo discorso ha proclamato di aver portato alla Chiesa cattolica locale «l’omaggio filiale della Civica Amministrazione, riconfermando e rinnovando a voi la sua antica e profonda devozione per la sua celesta Patrona, la Madonna della Consolazione».

Il Comune di Mercatino Conca (PU) ha inaugurato una nuova scuola, intitolata a un parroco della zona scomparso l’anno scorso, con tanto di benedizione del prete. Presenti tra le autorità anche il sindaco Omar Lavanna, con fascia tricolore.

Si allungano i tempi per la discussione di una legge sul fine vita: stavolta a causa di un numero spropositato di audizioni, in gran parte volute dalla destra, sul disegno di legge del senatore Pd Alfredo Bazoli incardinato in commissione al Senato. La maggioranza ha chiesto ben 90 interventi (rispetto ai 13 del Pd) tra cui figurano diverse organizzazioni integraliste note per il lobbying politico e persino la Pontificia accademia per la vita e una suora. La destra confessionalista ostile all’autodeterminazione fa di tutto per rallentare l’iter del ddl. Tra l’altro il testo di Bazoli in realtà recepisce, pure in maniera restrittiva, i pronunciamenti della Corte Costituzionale che già dal 2019 ha sollecitato il legislatore ad approvare una norma. Intanto le persone in condizioni di salute gravi che vogliono esercitare l’autodeterminazione sul fine vita sono costrette a rivolgersi ai tribunali.