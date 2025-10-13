Presadiretta: Terra ultima chiamata

Aumenta il riscaldamento globale del pianeta, si sciolgono o ghiacci , anche quelli antichi che rilasciano metano, un potente gas serra, e circa un milione di specie è a rischio estinzione. Quanto tempo ci resta per invertire la rotta? Terra, ultima chiamata…

Nonostante le evidenze siano sotto gli occhi di tutti (gli inverni sempre più miti, gli eventi meteorologici sempre più intensi, i ghiacciai che si ritirano, i mari che si riscaldano) non mancano mai i negazionisti del cambiamento climatico. Molti sono persone che confondono la scienza con la religione, hanno cioè una visione settaria del mondo, per cui io ho ragione e tu torto.

Ci sono poi gli opinionisti ed esperti che, legati al mondo del fossile, continuano ad inquinare il dibattito con i loro se, i loro ma. La realtà è sotto gli occhi di tutto: possiamo anche abituarci ad un mondo diverso da come lo conoscevamo, dove certe zone costiere verranno sommerse, i ghiacciai e le piste da sci saranno un ricordo, ma dobbiamo anche capire se ci sarà futuro per noi in questo nuovo mondo. Non è il voler fare la Cassandra, è semplicemente voler vedere le cose come stanno. Le evidenze scientifiche sono ormai tante.

Presadiretta nella prossima puntata è andata alle isole Svalbard col CNR che lì ha una stazione scientifica molto importante perché consente di misurare la febbre del pianeta: lo racconta Iacona presentando la puntata “anche in Artico sta aumentando la temperatura, così come aumenta in atmosfera la presenza del metano, un gas serra potentissimo, per lo scioglimento del permafrost e del ghiaccio più antico. Non va meglio ai nostri ghiacciai, anche quelli si stanno riducendo, come vi faremo vedere, ad una velocità incredibile e sta diminuendo la biodiversità. Un milione di specie è a rischio. Questi sono tutti segnali, che cosa ci dicono? Che stiamo andando a sbattere contro un muro, la scienza ce lo dice. Ora tocca alla politica intervenire e lo possiamo fare.”

Gli impatti dei cambiamenti climatici sulle nostre montagne

Lo scorso maggio una devastante valanga ha colpito il paese di Blatten a 1300 metri nel cantone Vallese in Svizzera. Tutto comincia il 28 maggio quando il picco del Kleines Nesthorn a 3000 metri d’altezza inizia a cedere. La roccia inizia a precipitare sul ghiacciaio trascinandolo a valle: 9 ml di metri cubi di detriti, pietre, ghiaccio, precipitano verso il paese travolgendo ogni cosa, una delle valanghe più catastrofiche mai registrate in Europa. Dal satellite le immagini mostravano un paese sommerso da una marea biancastra: la frana ha trasformato il paesaggio, detriti e ghiaccio hanno invaso mezza valle bloccando il corso del fiume Lonza e formando un lago naturale che ha sommerso gran parte delle abitazioni del piccolo paese che oggi è un cantiere a cielo aperto, nell’estremo tentativo fatto da volontari ed esercito di evitare che i detriti scivolino ancora più a valle. Nessuno si aspettava un evento del genere sebbene in montagna le valanghe siano “normali”, come in tutte le vallate alpine. I villaggi sono costruiti nei posti giusti proprio pensando a queste cose: qui erano consapevoli della minaccia del ghiacciaio, dal 2009 sapevano del pericolo tanto di aver piazzato delle telecamere per monitorarlo. Una precedente valanga era capitata nel 1989, una inondazione, erano state costruite nuove barriere antivalanghe, avevano fatto tutto quello che si poteva fare: il vero problema, racconta un abitante di Blatten, è stata la combinazione tra la roccia della montagna e il ghiacciaio che hanno creato una valanga, un’inondazione di proporzioni enormi, 9 ml di metri cubi di materiale, “il ghiacciaio non si è semplicemente staccato, è esploso.”

Missione in Artico

I giornalisti di Presadiretta hanno seguito la missione del CNR fino a Ny-Alesund, isole Svalbard, Norvegia dove si trova una stazione che misura la temperatura della terra.

Il 15% dell’emisfero nord, dove ha sede questa base, è permafrost, lo strato di suolo ghiacciato per almeno due anni, ma ci sono strati più antichi che sono congelati da 700 mila anni . Il servizio è stato girato a giugno e le temperature variavano da +5 a -2 gradi, molto alte rispetto alle temperature ideali per questi posti, e per il suo ecosistema.

Ny-Alesund è una città della scienza che ospita la base italiana, Dirigibile Italia, e le strutture permanenti di altri 11 paesi. Ma ogni anno arrivano centinaia di scienziati da tutto il mondo per far ricerca in un clima di grande collaborazione. In queste strutture è vietato entrare con le scarpe, avere telefoni, wi-fi e bluetooth accesi che potrebbero disturbare i sensibilissimi macchinari con cui si fa ricerca scientifica. Ai ricercatori è questo di stare comunque attenti, fuori dalla struttura, di non avventurarsi mai da soli da nessuna parte, è facile incontrare degli orsi polari. Per fare un giro per la base bisogna armarsi di fucile nel caso, rarissimo, di un attacco degli orsi. Ma si può essere attaccati anche da altri animali, la sterna, considerato più pericoloso dell’orso. Poco lontano dalla base c’è il pilone che ricorda il punto dove è partito il primo volo transpolare della storia ad opera di una squadra italo-norvegese a bordo del famoso dirigile Norge. “Sono imprese eroiche, le persone che le hanno compiute sono dei veri e propri eroi” racconta la ricercatrice Giuliana Panieri a Presadiretta “persone spesso dimenticate”. L’idea di quel volo era norvegese ma l’Italia costruì il dirigibile e ha dato la possibilità per la prima volta di fare questo volo sul polo nord, “ha aperto la ricerca scientifica che anche l’Italia ha iniziato a fare in Artico.”

Qui alla base ci sono le casette dei ricercatori provenienti da vari paesi nel mondo: la Cina, la Francia e la Germania, che condividono la struttura e il carico di lavoro.

Qui il lavoro è stimolante perché si lavora con ricercatori da tante nazioni – racconta a Presadiretta Auriane Herbaut, tanti scienziati che vengono da diversi posti, con diverse specialità. Nella base indiana si trovano altri scienziati molto interessati all’inquinamento atmosferico che ha un forte impatto sul loro paese. “I monsoni stanno cambiando molto per il riscaldamento globale” racconta uno di loro “sicuramente notiamo un collegamento tra il riscaldamento dell’Artico e il comportamento dei monsoni ..”

Un collega aggiunge: “recentemente stiamo includendo questi cambiamenti nei modelli climatici in modo da prevedere il cambiamento dei monsoni in India.”

Ci sono anche strutture condivise, come il laboratorio di biologia marina, dove si studia lo zooplancton, i piccoli crostacei che vivono nella colonna d’acqua: anche analizzando i gamberi artici si vedono grandi cambiamenti, come la scomparsa di un ecosistema ad una velocità incredibile. “L’altro giorno eravamo sul fiordo” spiega David McGee, dell’università di Glagow “e l’area dove stiamo lavorando fino a poco fa era occupata dai ghiacciai che adesso si è ritirato così tanto che adesso stiamo misurando la presenza di acqua di mare dove prima c’era il ghiaccio.”

Ilaria Baneschi geochimica e Linda Franceschi idrogeologa, stanno studiando i cambiamenti climatici alle isole Svalbard: in questi dieci anni hanno assistito al ritiro dei ghiacciai e diminuiti in volume, il permafrost non è più continuo con una interazione tra superficie e sottosuolo. Poi l’aumento delle precipitazioni, piove molto di più e cambia anche la dinamica del ciclo dell’acqua.

Cosa l’ha sorpresa oggi dopo anni di ricerche: “L’ecosistema terrestre è sempre meno tipico, anche a queste latitudini e poi la velocità del cambiamento, negli ultimi cinque anni mi sono dovuta spostare di metri per misurare l’inizio del ghiacciaio”.

Sono effetti che si vedono anche in Italia: sugli Appennini non abbiamo quasi più ghiacciai perenni, al polo nord queste cose si vedono in modo amplificato: “studiamo questo per prevedere anche il futuro e quale sarà l’impatto da noi alle nostre latitudini.”

I processi di fusione dei ghiacciai stanno aumentando sempre più velocemente, aumentano le portate dei fiumi che vi fuoriescono. Che effetto avranno sul pianeta?

Gli effetti del crack in Italia

Presadiretta è andata a Bologna a seguire il lavoro dentro la casa di comunità del quartiere Saragozza dove gli operatori lavorano per contrastare le dipendenze dalle droghe. La dottoressa Marialuisa Grech è la direttrice dell’unità operativa sulle dipendenze patologiche dell’Ausl della città. Gestisce, tra il comune di Bologna e la città metropolitana 10 SerDp. Il servizio che verrà mostrato dal servizio è dedicato in particolare alle persone più vulnerabili, quelle che hanno perso tutto e vivono in strada, dai migranti irregolari e alle persone che si spostano a Bologna per lavoro o per questioni personali e devono comunque continuare a seguire la terapia. Ogni mese accedono al servizio per presa in carico, per terapia farmacologica circa 150-180 persone – raccontano i medici alla giornalista – nell’arco dell’anno sono tra i 400 e i 480, i nuovi utenti sono tra i sedici e i venti al mese. In questo momento l’emergenza per questo servizio è l’uso del crack – spiega Meri Bassini, psichiatra del SerD – e della cocaina che è notevolmente aumentato , “i nuovi accesso sono persone che usano almeno o anche la cocaina o il crack”.

Per combattere il crack o la cocaina non esistono terapie specifiche ma i medici hanno dei farmaci sintomatici, nel momento in cui una persona smette di usare della cocaina ha una serie di effetti e di disturbi su cui usare questi farmaci.

LA giornalista di Presadiretta ha poi intervistato una di queste pazienti, una ragazza con alle spalle anni di consumo di cocaina, speed, mdma, ketamina, acidi, sin dall’età di 13 anni , “uscirne è stato difficile, tutt’ora è difficile perché non si smette mai, non c’è una soluzione per cui domani sei libero, è una lotta continua, ogni giorno devi scegliere di dire no, oggi non mi faccio, non bevo, non mi drogo…”

C’è una droga più pericolosa oggi? La cocaina – risponde la ragazza, “la cocaina ti mangia l’anima , perdi tutto, come un mostro che ti chiama, la voglio la voglio, la voglio .. ”. Ma il crack è ancora peggio, perché ti prende un’ansia fortissima, finché non te la fai non stai bene, ti viene una tachicardia, sudorazione, ti sembra di impazzire, “fai qualsiasi cosa per trovarla e hai bisogno di fartene tante durante il giorno, non ti fermeresti mai.. mentalmente vai fuori di testa”.

Il crack c’è sempre stato, ma ora lo vendono già pronto e questo è un problema veramente grande, con 20 euro di fai 4 o 5 fumate e sei a posto e questo è la rovina più grande.

Il crack è una cocaina che viene lavorata, assemblata con bicarbonato di sodio – spiega a Presadiretta la dottoressa Maria Luisa Grech – e che per tale motivo cambia anche la modalità di assunzione, che non è più la sniffata ma viene fumata, “questo comporta che si ha una inalazione profonda di questa sostanza, il raggiungimento dell’effetto stupefacente è immediato che ha come contraltare il fatto che l’effetto decade velocemente. Per cui la persona passa da 0 a 100 e da 100 a 0 nel giro di dieci minuti.”

Questo rende il crack pericoloso: una volta che l’effetto decade la persona per prima cosa vuole riprendere quella sensazione in un loop che potenzialmente potrebbe durare per molte ore. Significa che la persona in quel tempo non beve, non mangia, non dorme, non porta avanti i suoi bisogni fisiologici e relazionali, continua a ricadere nell’effetto di fumare, ricadere, fumare nuovamente..

A Bologna il crack lo tengono sotto controllo da almeno 5 anni e i numeri che hanno raccolto fanno paura: a dicembre 2024 rispetto a dicembre 2023 avevano già 100 pazienti in più, nel primo semestre del 2025 rispetto al 31/12 avevamo già 100 pazienti in più.

Da Bologna a Palermo: qui Presadiretta ha raccolto l’allarme lanciato dalle madri dei ragazzi che consumano il crack, come Fiorella, che ha dovuto spesso accompagnare il figlio al pronto soccorso, dove però sono stati sempre respinti.

Ogni notte o quasi fa il giro dei pronto soccorso, ma alla fine per disperazione va a Ballarò a comprare la roba, per il figlio: “ogni notte sbatto la testa, mi metto a gridare, sono così perché non ho il coraggio di mandare mio figlio in galera, il crack è terribile, è micidiale, perché lui stesso mi dice ‘mamma provo una volta sola, e poi mi dice non ce la faccio..’ ”.

Una anticipazione dei servizi che andranno in onda domenica sera (presa qui):

Proseguono le inchieste di PresaDiretta in onda in prima serata su Rai 3 ogni domenica dalle 20:30. Il 12 ottobre prossimo PresaDiretta dedicherà una puntata delle minacce alla salute del nostro pianeta, tra cui la drammatica perdita di biodiversità in corso: un fenomeno che molti scienziati definiscono ormai la “sesta estinzione di massa”, paragonabile alle cinque grandi crisi del passato che, in tempi geologicamente brevi, hanno spazzato via la maggior parte delle specie viventi — inclusa l’ultima, quella che 66 milioni di anni fa ha cancellato i dinosauri dalla Terra. Secondo la Lista Rossa dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura su 169mila specie analizzate nel 2025, risultano minacciati di estinzione oltre il 40% degli anfibi, il 27% dei mammiferi, il 12% degli uccelli e più di un terzo delle piante. Nel 2019 l’ONU ha incaricato oltre 500 scienziati di fotografare lo stato di salute del mondo naturale. È stata la prima grande indagine globale sulla biodiversità e i risultati sono stati scioccanti. Il report stimava che su 8 milioni di specie esistenti, un milione era già a rischio estinzione. A presentare il rapporto era stato Robert Watson, una delle voci più autorevoli al mondo in tema di ambiente e biodiversità. PresaDiretta lo ha intervistato 6 anni dopo l’uscita del report: la situazione è peggiorata ancora, ma sulle soluzioni non ha dubbi. Robert Watson – Scienze ambientali Università East Anglia: “Ci sono due cose che tutti stanno cercando di fare. La più importante è conservare o preservare ciò che già abbiamo. Non abbattere più foreste tropicali, non convertire più paludi di mangrovie in allevamenti di gamberetti, ecc. L’altra è ripristinare.” E c’è un luogo in Italia dove la conservazione ha già scritto una storia di successo. PresaDiretta è arrivata nella Riserva naturale del Lago di Cornino, in Friuli, a pochi passi dalle rive del Tagliamento, l’ultimo grande fiume alpino a corso libero, ovvero che scorre nel suo alveo naturale, senza sbarramenti o dighe che ne alterino il flusso. Qui una specie estinta in Italia dagli anni ’60 è tornata a insediarsi stabilmente. Sono i grifoni: maestosi avvoltoi con un’apertura alare che può superare i due metri e mezzo e dotati di una vista eccezionale: possono vedere piccole carcasse di 7 cm anche da un chilometro di altezza. Irene Sicurella – inviata PresaDiretta: “Con Luca Sicuro, Presidente e responsabile della Riserva e Fulvio Genero, direttore scientifico, abbiamo seguito per un giorno intero le attività della riserva. Abbiamo recuperato le carcasse di una cerva e due caprioli investiti nelle strade del Friuli e le abbiamo trasferite qualche centinaio di metri più in quota, in un’area ben visibile dall’alto, dove i grifoni potesse scorgerle mentre erano ancora appollaiati sugli alberi o sugli spuntoni di roccia sulle montagne”. Si chiama carnaio, un punto cibo per attirare gli animali e favorire la formazione di nuove colonie. Accanto c’è anche una gabbia di cattura, che gli operatori della Riserva manovrano da remoto per trattenere temporaneamente i grifoni da inanellare o per svolgere i controlli veterinari. Irene Sicurella – inviata PresaDiretta: “Ci hanno subito notato, ma soprattutto hanno visto le carcasse. Ed erano veramente lontani, a centinaia di metri di altezza. Abbiamo avvistato il primo, che ha iniziato a volteggiare, dando il segnale anche agli altri che stava succedendo qualcosa di interessante. Per non insospettirli troppo siamo tornati velocemente a valle, dove abbiamo osservato i loro spostamenti con la webcam della riserva, che punta 24 ore su 24 sul carnaio. E dopo poco li abbiamo visti atterrare e iniziare a mangiare.” I grifoni del lago di Cornino sono tornati a nidificare in quest’area grazie a un progetto di ripopolamento partito a inizio degli anni ‘80. E dopo la reintroduzione dei primi 80 grifoni, sono arrivati di loro iniziativa anche nuovi esemplari. Il carnaio del lago di Cornino nasce infatti con un obiettivo preciso: creare un ponte tra le diverse popolazioni europee di grifoni, evitando che restino isolate tra di loro, soprattutto dal punto di vista genetico. Perché una scarsa variabilità genetica, può portare ad un indebolimento all’interno delle popolazioni, comportando una scarsa reazione a modificazioni ambientali o altri tipi di minacce. E il progetto di conservazione del lago di Cornino sembra proprio che stia ottenendo i risultati sperati. Fulvio Genero – Direttore scientifico Riserva Naturale Regionale Lago di Cornino: ”Il conteggio massimo che siamo riusciti a fare era di 360 un giorno sul punto di alimentazione tutti assieme”. Per secoli sono stati associati alla morte, eppure i grifoni svolgono un ruolo fondamentale per i nostri ecosistemi: sono i veri spazzini della natura. Fulvio Genero – Direttore scientifico Riserva Naturale Regionale Lago di Cornino: “Si nutrono di carcasse che contengono dei microrganismi potenzialmente patogeni o anche larve di insetti, che possono essere trasmessi agli altri animali e che invece vengono distrutti perché i loro succhi gastrici sono talmente acidi, che questi microrganismi vengono proprio eliminati dall’ambiente. E in più ci risparmiamo anche gli inceneritori, che consumano energia e rilasciano sostanze tossiche”. Recuperare biodiversità insomma conviene. E non solo alla natura. Nella prima parte della serata, Aspettando PresaDirettacon ospiti e filmati si occuperà dell’emergenza all’allarme crack nel nostro Paese.

La scheda del servizio :

Un viaggio di PresaDiretta tra le Svalbard, le Alpi e il Mediterraneo per raccontare gli effetti dello scioglimento del permafrost e l'aumento delle temperature globali, con la conseguente liberazione di gas metano in atmosfera e l'accelerazione della fusione dei ghiacciai. Dalle ricerche dei climatologi nelle isole artiche ai crolli di roccia e ghiaccio sulle montagne svizzere, fino ai satelliti Biomass e Cryosat dell'Agenzia Spaziale Europea che monitorano foreste e calotte glaciali, un'indagine sulle spie della sesta estinzione di massa. Le telecamere di PresaDiretta arrivano anche nel Parco Nazionale dello Stelvio, dove il ghiacciaio dei Forni ha perso un terzo della sua superficie, e nel Salento e a Ischia, con gli scienziati dell'Università Federico II di Napoli, per osservare gli effetti dell'acidificazione dei mari e il declino delle macroalghe. Allarme anche per le specie a rischio: il 40% degli anfibi, il 27% dei mammiferi e oltre un terzo delle piante potrebbe scomparire. E mentre la natura arretra, la scienza tenta la de-estinzione: un'azienda americana ha riportato in vita tre cuccioli di metalupo e lavora al ritorno di mammut, tigre della Tasmania e dodo. In collegamento con Riccardo Iacona, il filosofo della scienza e divulgatore Telmo Pievani. TERRA ULTIMA CHIAMATA è un racconto di Riccardo Iacona e Maria Cristina de Ritis con Liza Boschin, Antonella Bottini, Luigi Mastropaolo, Irene Sicurella, Elena Stramentinoli, Emilia Zazza, Eugenio Catalani, Fabio Colazzo, Fabrizio Lazzaretti, Paolo Martino, Massimiliano Torchia.

