Zaia e Bonaccini in testa nel sondaggio SWG per i governatori più apprezzati

Nella graduatoria del gradimento dei governatori, seguono poi il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, Vincenzo De Luca che guida la Regione Campania, il presidente della Basilicata Vito Bardi e Luca Ceriscioli nelle Marche che ha lo stesso gradimento di Marco Marsilio, presidente dell'Abruzzo.

In undicesima posizione si piazza Michele Emiliano, governatore della Puglia, seguito da Christian Solinas, presidente della Sardegna e dal governatore della Regione Siciliana Nello Musumeci. Chiude questa 'classifica' stilata da Swg Mario Oliverio, presidente della Calabria dove si tornerà alle urne all'inizio del prossimo anno.

Lie conclusioni che se ne possono trarre a breve per quanto riguarda le prossime elezioni di gennaio danno una vittoria non fqcile per la Bergonzoni in Emilia, a meno che non prevalga un voto per la politica nazionale, dove la sinistra è in svantaggio. In Calabria Mario Oliveiro non si ricandida ma l sondaggio lascia il segnale che la sinistra non ha ben governato.

Attilio Runello

Foto: CCRE-CEMR/Flickr