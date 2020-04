Vacanze a Nuoro: la città, le spiagge e le escursioni in mare

La Sardegna è molto di più di una semplice isola e presenta una geologia unica e straordinaria, per questo sono sempre di più i turisti che la scelgono come meta del loro viaggio. Nuoro è sicuramente una città di interesse storico archeologico, dove sono presenti numerosi musei da non perdere, inoltre, a pochi chilometri è possibile godersi il mare e visitare le più belle spiagge dell'Isola. Un'altra idea molto utile e sempre più gettonata dai turisti e dagli abitanti del luogo che vogliono concedersi un weekend di svago, è affidarsi ad una buona azienda di noleggio gommoni Cala Gonone per praticare escursioni in mare. Ecco cosa visitare a Nuoro e quali sono le migliori spiagge nelle vicinanze.

Cosa vedere a Nuoro?

Il Monte Ortobene è uno dei simboli della città e costituisce circa 1600 ettari di rocce dalle forme bizzarre. Qui è possibile avere una panoramica dal belvedere del Cuccuru Nigheddu. Sulla cima potrete ammirare la statua del Redentore. Per gli amanti della cultura è possibile visitare il Museo Etnografico che è uno dei più grandi della Sardegna, qui sono custoditi abiti e gioielli molto antichi di preziosa manifattura.

Sono presenti altri musei sul territorio come il Ciusa, il Dan e il Deleddiano. Da non perdere è la famosissima Piazza San Sebastiano Satta, dalla forma irregolare e dalla pavimentazione costruita in granito che mette in risalto i palazzi intorno e regala una luce evanescente e tantissime emozioni. Il Nuraghe di Tanca Manca è la ciliegina sulla torta di una permanenza ricca di cultura e storia, qui sono celati i segreti della civiltà nuraghica antica. Il complesso Nuraghico di Noddule è una delle più grandi aree archeologiche di tutta l'isola.

Le migliori spiagge nei pressi di Nuoro

Da non perdere sono le spiagge e l'opportunità di fare un bagno o di godersi un'escursione in gommone. La spiaggia di Caletta di Siniscola si trova nei pressi dell'omonimo borgo e presenta un litorale lungo alcuni chilometri che regala un'atmosfera unica, colorata da sabbia morbida e bianca. Qui incontrerete delle pinete verdi e accoglienti per fare un picnic e trascorrere una giornata piacevole.

Per un'escursione in gommone e per ammirare un panorama mozzafiato, Cala Cartoe di Dorgali è il litorale ideale. Si trova a poche bracciate da Cala Gonone, dopo il Golfo di Orosei ed è caratterizzata da una sabbia di colore più scuro rispetto alle altre e da una cornice di rocce mista a vegetazione. Il mare è limpido ed è possibile navigarlo per godersi il colore azzurro e le acque limpide che non nascondono i fondali marini.

Sul lato nord del Golfo di Orosei si trova la spiaggia Osalla di Dorgali. Questo paradiso balneare di natura alluvionale è la foce del fiume Cedrino e presenta un litorale lungo 5 chilometri con una sabbia dorata, accarezzata da un mare cristallino e trasparente. Anche la spiaggia di Cala Fuli nei pressi di Dorgati offre un panorama suggestivo e una geologia ricca di forme naturali da non perdere.