Tragedia “greca” 4.0: 10 euro a pratica evasa , lo scandalo della CIG e della Regione Siciliana

Non sono mai stata una pro Musumeci ma ultimamente gli ho riconosciuto l’ottimo lavoro svolto in occasione dell’emergenza Mr. Covid 19, l’aver saputo agire meglio del Governo nazionale e della Lombardia messi assieme. Però… però… non mi sarei mai aspettata una “caduta” diciamo, per non essere volgare, di stile. Mi auguro non sia notizia confermata, perché lo sdegno è non poco.

In una tragedia “greca” che vede coinvolti almeno 130 mila siciliani che attendono i soldi della Cassa Integrazione in deroga (che l’Inps non può pagare se le regioni non finalizzano le pratiche) per cercare di sopravvivere non fare baldoria, si contrappongono quei lavoratori fortunati in seno alla Regione, specificatamente all’assessorato al Lavoro, che chiedono 10 euro per ogni pratica espletata. Col beneplacito di certe sigle sindacali? Speriamo di no!!!

Tutto ciò si configurerebbe come “lavoro a cottimo misto” quando il lavoratore viene compensato con un importo fisso mensile ed un incremento in denaro in percentuale solo dopo aver raggiunto un limite di produzione o un importo variabile in relazione alla propria produttività.

In momenti come questi dove c’è gente che veramente non riesce a mettere assieme il pranzo con la cena, Presidente Musumeci, non lo ritiene un insulto!? Un insulto a quella povertà “indotta” da una circostanza che ha investito il Paese Italia come un ciclone, ai suoi stessi elettori, a quei siciliani che per riuscire a sfamare una famiglia non se ne stanno in panciolle davanti ad una scrivania bensì sotto il sole nei cantieri, a costruire case, a coltivare…

La Regione Siciliana, sempre se l’accordo corrispondesse a realtà, si ritroverebbe a sborsare denaro a persone il cui compito è proprio quello di completare le pratiche da inviare all’Inps. Un “ciclone di Lavoro”? E allora? A quanto pare la produttività di certi fortunati lavoratori regionali non è delle migliori…diciamo che finalmente si “allenano a lavorare”. Visti i ritardi beh verrebbe voglia (anche se so che è antisindacale) di togliere 10 euro per ogni pratica inevasa e non il contrario.

Detto ciò, Presidente Musumeci, riporti alla serietà sindacati e lavoratori…sino ad ora la Sicilia è la regione che si è comportata meglio in questa emergenza Covid-19…sarebbe assurdo cadere proprio su una buccia di banana.

Foto: Civa61/Wikipedia