Libri, eventi digitali e festival internazionali di giugno

Nei prossimi giorni ci sarà il Cheltenham Science Festival (web, gratuito), il Film Festival di Sheffield (web) e il Festival del Cinema di Cannes (mercato del cinema online). A livello mondiale consiglio la Conferenza sul Web e i Social Media di Atlanta negli Stati Uniti (da lunedì 8 a giovedì 11, web).

Comunque vi lascio i link per accedere ai programmi dettagliati delle varie manifestazioni:

http://www.hayfestival.com/wales/home (i liberi pensatori, fino al 31 maggio, Web); www.brooklynfilmfestival.org (Independent Film Festival, New York, fino a domenica 7); https://www.krakowfilmfestival.pl/en (Krakow Film Festival, Polonia, fino a domenica 7); http://cheltenhamfestivals.com/science (Festival della Scienza, Inghilterra, dal 2 al 7, Web); http://sheffdocfest.com (Festival del Documentario, Sheffield, Inghilterra, dal 4 al 9, Web); https://www.icwsm.org/2020/index.html (Web and Social Media, Atlanta - USA, 8-11, Web); www.icelw.org/index.html (Forum on E-Learning in the Workplace, New York, 10-12, Web); https://www.womenpoliticalleaders.org/conferences/?catId=227 (Women Summit, USA, 11); www.media-and-learning.eu (Media e Didattica, Leuven - Belgio, 17 e 18, Web, poi dal vivo); www.festival-cannes.com (Festival del Cinema, Cannes - Francia, dal 22 al 26, Web); http://cineglobe.ch (Festival scientifico, CERN, Meyrin, Svizzera, dal 24 al 28); https://www.moscowfotoawards.com (concorso, Mosca, foto vincitrici di vari anni, Web).

Segnalo anche http://vocidallagermania.blogspot.com, http://www.palmarini.org e alcuni libri: “Homo incertus. Il bisogno di sicurezza nella società della paura” (Vittorino Andreoli, Rizzoli, 2020); “Eguaglianza. Una nuova visione sul filo della storia” (Aldo Schiavone, Einaudi, 2019); “Il richiamo della tribù” (autobiografia intellettuale e politica di una vera anima liberale, Mario Vargas Llosa, Einaudi, 2019); “Contagio. La Sars e il ritorno delle malattie infettive” (Pulcinelli, Girardi, Greco; Editori Riuniti, Roma, 2003); https://www.codiceedizioni.it/libri/salute-senza-confini (Paolo Vineis); “1918 L’Influenza Spagnola. La pandemia che cambiò il mondo” (Laura Spinney, Marsilio, 2018); “Ebano” (il diario dei viaggi di lavoro in Africa del noto giornalista polacco Ryszard Kapuscinski, 2000); https://www.peakprosperity.com/freebook (cambiamenti epocali, business familiari e resilienza economica;v Chris Martenson e Adam Taggart, libro digitale gratuito); “Noi” (romanzo, https://www.nogeoingegneria.com/librifilms/centanni-fa-il-capolavoro-distopico-russo-che-ispiro-1984-di-george-orwell-noi, recensione e audiolibro integrale); “La rivolta antiliberale. Come l’Occidente sta perdendo la battaglia per la democrazia” (Ivan Krastev e Stephen Holmes, Mondadori, 2020). Questo saggio denso e scorrevole “spiega perché non è corretto descrivere la realtà sino-americana come “una nuova guerra fredda” (p. 24). Le alleanze si sciolgono e si riallacciano in modo caleidoscopico, con paesi che abbandonano partner ideologici di vecchia data per effimeri matrimoni di convenienza. Anche se le conseguenze sono imprevedibili, non daranno origine a una replica del conflitto tra Stati Uniti e Unione Sovietica”.

Consiglio inoltre un piccolo corso informale con la sintesi dei principali temi della psicologia sociale: http://www.dsu.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid053718.pdf. Poi cito questa riflessione: “La globalizzazione dell’intelligence sul consumatore [anche sanitario e farmacologico] richiede una combinazione di fortuna, furbizia e forza bruta” (William Davies, L’industria della felicità. Come la politica e le grandi imprese ci vendono il benessere, p. 178)

Infine segnalo un approfondimento in lingua originale sulla corruzione a cura di Robert F. Kennedy: https://www.nogeoingegneria.com/news-eng/moral-courage-and-our-common-future-a-foreword-to-plague-of-corruption.