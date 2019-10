La scintilla può partire da qualsiasi parte del mondo

Cile. Gli studenti e le studentesse delle scuole superiori hanno acceso la miccia quando hanno deciso di non pagare il biglietto della metropolitana di Santiago. Questo è successo una settimana fa come reazione all'aumento dei prezzi dei biglietti che ha superato l'equivalente di un dollaro per viaggio in un paese in cui il salario minimo è di soli 437 dollari al mese.

Il governo, sordo alla protesta, ha occupato le stazioni della metropolitana con la polizia militarizzata (forze speciali), senza che ciò impedisse gli atti di disobbedienza contro il caro biglietto.



La notte di venerdì 18 ottobre la metropolitana ha iniziato a bruciare. All’inizio hanno preso fuoco 4 stazioni, ora sono 41 le stazioni incendiate su diverse linee della rete metropolitana. Per far sgombrare le stesse dalle forze di polizia.

Dopo 30 anni la città di Santiago vede di nuovo i militari in strada. Ma il popolo non si è lasciato intimidire. Non si è tirato indietro, anzi ha continuato ad avanzare.

Il governo cileno in risposta ha