Ilva e inquinamento: cosi la fine è assicurata

Lo scudo penale sul reato di chi inquina non è una scusa per Mittal Ancelor, ma "conditio sine qua non" per continuare a produrre e fare profitti senza avere la spada di Damocle del reato di inquinamento ambientale.

Sì perché a Taranto o si fanno investimenti per la decarbonizzazione degli impianti a caldo oppure l'inquinare e avvelenare l'aria e l'ambiente è direttamente proporzionale al produrre acciaio. Anzi in maniera esponenziale. E più si aumenta la produzione (Di MAio e il PD aveva permesso nell'accordo di poter far produrre 10 milioni di tonnellate di acciaio, tante quanto ne sono capaci gli impianti, vecchi di 40 anni) più si moltiplica l'inquinamento.