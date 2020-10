L’Ecobonus 110%: classi energetiche e inquinamento

Il governo italiano finanzia il cappotto termico degli immobili. In sintesi concede importanti risorse economiche.

Nessuno si domanda perché. Qualcuno afferma perché vuole rilanciare l'economia. Non è così. L'Italia ha l'atmosfera più inquinata d'Europa. Il governo è costretto a correre ai ripari. Il focus è la pandemia in corso. La pandemia è un'affezione polmonare.

Piemonte e Lombardia sono le regioni con il massimo dell'inquinamento e contemporaneamente con il massimo dei decessi per Corona Virus. I polmoni delle persone che respirano aria inquinata, sono menomati, sono predisposti alle affezioni polmonari.

Si è cercato di far credere che la causa dell'inquinamento atmosferico sia imputabile al traffico veicolare, alle automobili, ma si è constatato che a Roma nei giorni di blocco del traffico le centraline non hanno registrato alcun miglioramento. La prima causa dell'inquinamento dell'aria è imputabile alla pessima protezione termica degli edifici del nostro Paese.

La stragrande maggioranza sono contraddistinti da APE G. APE significa - Attestato di Prestazione Energetica. La classificazione energetica è suddivisa in 7 step, da A a G. La A è la più virtuosa, la G la peggiore. Una casa in classe energetica A abbisogna per il comfort abitativo di consumare 1,5 litri di gasolio/mq anno, una casa in classe G di 16 litri di gasolio/mq annui.

Il proprietario di una casa di 100 mq in classe A consuma in un anno lt.15 di gasolio, il proprietario di una casa in classe G, lt. 1.600 ! Lt 15 contro lt. 1.600. Gli abitanti di una casa in classe G sopportano una spesa annua molto maggiore, inquinano molto di più, e sono responsabili di un maggior numero di affezioni polmonari e di decessi per Corona Virus.

La quota di pagamento che i condòmini saranno chiamati a sostenere per fruire dell'ecobonus, è irrisoria se paragonata ai vantaggi ma anche al risparmio immediato constatabile mese per mese.

Tuttavia, onestamente non possiamo far credere che con il cappotto termico le abitazioni passeranno da APE G ad APE A. Potranno migliorare di due o tre step. Da APE G a APE D. Il vantaggio sarà comunque significativo, irrinunciabile.

