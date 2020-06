"Il paradiso delle signore": il femminismo malato di egoismo

Nel femminismo convivono, due anime: la libertà che é strumento di realizzazione della donna nel lavoro e nell'amore, e la responsabilità che è sicurezza e rivendicazione delle proprie scelte, delle proprie aspirazioni, dei propri sentimenti e rispetto per quelli altrui.

Se manca una delle due ne esce fuori un femminismo malato di egoismo, che calpesta tutti e tutto, dove il carnefice diventa vittima e la vittima carnefice, le colpe gli errori della donna che si realizza diventano gli errori le colpe dell'uomo. Nel "paradiso delle signore "c'è libertà e non responsabilità.

Gabriella e Roberta, protagoniste della fiction, hanno una sola ossessione: realizzare ad ogni costo i loro obiettivi.

Gabriella nel lavoro, Roberta nell’amore. E per questi obiettivi, mentono ed ingannano e tradiscono i loro partners, considerati come ostacoli sul loro cammino.

Mente ed inganna Roberta, quando tiene nascosto al fidanzato Federico, il bacio con Marcello, quando dice che esso è senza importanza, quando sostiene di essere stata presa alla sprovvista, quando cerca di far ricredere Federico che ha notato,t ra i due, gli sguardi complici, il ballo appassionato.

Mente ed inganna Gabriella, che sacrifica l’amore di Salvatore, e con esso verità e lealtà, per entrare nel jet set, e intanto lo accusa di essere geloso mentre sono le sue bugie ed i suoi inganni a provocare la gelosia del ragazzo. Ma punto è, perché Roberta non tronca con Marcello, mentre si sacrifica per Federico. Ma punto è, perché Gabriella non respinge Cosimo, mentre ama Salvatore.

Perché, dopo che il tradimento è stato scoperto, continuano a mentire ed ingannare, i fidanzati, i loro genitori, le loro amiche, se stesse.

Per tutelare la loro reputazione preservarla dai pettegolezzi di spogliatoio?

Forse perché Roberta confonde passione, attrazione senza anima, che si nutrono di vanità fisicità, battute facili, con l'amore che si nutre di affinità elettive, azioni forti e sacrifici reciproci.

Per affetto verso Federico ,Roberta accetta il peso di stargli vicino di sostenerlo aiutarlo. Federico, per affetto verso Roberta, subito dopo la prima operazione, rinunciò a lei per liberarla dal peso della sua invalidità.

Ma quando l'affetto, le affinità elettive, si traducono in rinunce, in sacrifici, per il partner allora esprimono amore. Diversamente, solo un virgulto nel deserto, destinato ad essiccarsi.

E' questo il legame Cosimo e Gabriella che ama solo se stessa.

Certo le piace frequentare il ragazzo, intrattenersi con lui parlargli, ma non lo ama.

Per la stilista, il ragazzo è solo un passepartout per entrare nel mondo dell'alta borghesia.

Il fatto è che Gabriella e Roberta, non sono paladine di un femminismo maturo, che tiene in equilibrio libertà e responsabilità, esigenze personali e quelle altrui ,ma di un femminismo acerbo ,fatto di libertà senza responsabilità,di bugie ed inganni di egoismo,di confusione ed ignoranza.