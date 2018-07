Il messaggio antinucleare del dialogo per la pace: Campi MIR-MN 2018

Che fare quest'estate? Vi proponiamo i campi estivi organizzati dal M.I.R. e Movimento Nonviolento del Piemonte e Valle d’Aosta, in collaborazione con Il Centro Studi Sereno Regis di Torino @Sereno_Regis . Un modo diverso per stare in compagnia e vivere la #nonviolenza Qui il libretto con i campi http://ow.ly/EzPk30jCh8R

Il messaggio antinucleare del dialogo per la pace. Pedagogia della Resistenza contro ogni razzismo. (Periodo:dom 5-dom 12 agosto 2018) Luogo: Padenghe sul Garda (BS) c/o Eremo Betania Partecipanti: 25 Coordinamento: Luciano Bertoldi 039.9907220 -349.0531346-lucianobertoldi41@gmail.com -Sergio Ghezzi sergio.ghezzi@hotmail.it 3495524014 -026427487 Relatori: Fratel Tommaso , Beppe Marasso, Angela Dogliotti, Laura Tussi, Fabrizio Cracolici Musicisti: Renato Franchi, Gianfranco D'Adda Esiste un Partigiano e Deportato francese ,Stéphane Hessel ,a cui ci ispireremo per parlare e confrontarci sulle possibilità di giungere un giorno ad un disarmo nucleare universale. Il Mir si ispira all'appello di una rete internazionale dal nome ICAN, Nobel per la pace 2017, che raccoglie l'utopia di un mondo senza guerra e lavora per renderlo possibile. Perchè il Governo Italiano non ha ancora ratificato il trattato ONU del 7 luglio 2017, varato da 122 nazioni e dalla società civile? Ce lo chiederemo e studieremo quali azioni potremo creare per regalare alla pace un viso, una voce in più per affermarsi. La mattina svolgeremo nell'eremo lavori di pulizia, cureremo l'orto e dipingeremo muri. La sera ci incontreremo nel grande salone per raccontare e raccontarci. -La follia del nucleare di Alfonso Navarra ed. Mimesis -Il dialogo e la pace.Pedagogia della Resistenza contro il razzismo di Laura Tussi ed. Mimesis Aggressività e violenza di Dogliotti Marasso Angela ed. Abele

L'eremo di Betania si trova a 6 km da Desenzano sul Garda ed ospita la Casa dei Piccoli Fratelli del Vangelo di C. De Foucauld

Accompagneranno Laura Tussi i musicisti Renato Franchi,

Gianfranco D'Adda - Orchestrina del Suonatore Jones.

Laura Tussi, Fabrizio Cracolici - Il Dialogo per la Pace. Pedagogia della Resistenza, contro ogni razzismo, MIMESIS 2014

14 febbraio 2015 - Laura Tussi

Laura Tussi, Fabrizio Cracolici

IL DIALOGO PER LA PACE

PEDAGOGIA DELLA RESISTENZA CONTRO OGNI RAZZISMO

Il Dialogo per la Pace richiama a un impegno all’interno degli ambienti A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), nella Scuola e nell’Associazionismo sociale e culturale, per attualizzare e realizzare il monito del Partigiano, Deportato e Padre Costituente dell’ONU Stéphane Hessel :”La nonviolenza è il cammino che dobbiamo imparare a percorrere”. Il nostro contributo si focalizza su una innovativa “Pedagogia della Resistenza” (“Creare è resistere, resistere è creare”, sempre Stéphane Hessel) che porti a riconoscere l’Essere Umano quale appartenente a un’unica razza: la razza umana. Per questo motivo il libro rievoca il motto di Vittorio Arrigoni “Restiamo Umani”, nel continuare a credere convintamente in un mondo senza bandiere, barriere, limiti, confini. La “coscienza planetaria” realizza un’appartenenza culturale e cosmopolita della donna e dell’uomo contemporanei, sempre uguali nei diritti e diversi nei propri caratteri, indipendentemente da ogni longitudine e latitudine, “contro ogni razzismo”.



Con i contributi culturali di: Daniele Biacchessi, Giulio Giorello, Alberto L’Abate, Alessandro Marescotti, Alfonso Navarra, Daniele Novara, Nanni Salio, Brunetto Salvarani, Giovanni Sarubbi, Olivier Turquet.



Laura Tussi, docente, giornalista e scrittrice, si occupa di pedagogia nonviolenta e interculturale. Ha conseguito cinque lauree specialistiche in formazione degli adulti e consulenza pedagogica nell’ambito delle scienze della formazione e dell’educazione. Collabora con diverse riviste telematiche come www.pressenza.com/it/, www.peacelink.it, www.ildialogo.org. Autrice dei libri: Sacro (2009), Memorie e Olocausto(2009), Il Dovere di ricordare (2009), Il Pensiero delle Differenze(2011), Educazione e Pace (Mimesis 2012), Un racconto di vita partigiana - con Fabrizio Cracolici, Presidente ANPI Nova Milanese (Mimesis 2012), Dare senso al tempo - Il Decalogo Oggi. Un cammino di Libertà (2012). Collabora con diverse riviste di settore, tra cui: “Rassegna dell’Istruzione”, “Scuola e Didattica”, “CEM Mondialità", "Rivista Anarchica”. Promotrice del Progetto “Per Non Dimenticare” delle Città di Nova Milanese e Bolzano e del Progetto Arci Ponti di Memoria (www.lageredeportazione.org e www.pontidimemoria.it) www.youtube.com/lauratussi



Fabrizio Cracolici è tecnico nel settore ferroviario. Si occupa di ricerca storica contemporanea ed è nipote di Ignazio Cracolici, capostazione ferroviario, inviato al confino in Istria/Dalmazia durante il ventennio, per avere ripudiato il fascismo. È Presidente della sezione ANPI di Nova Milanese. È autore del libro Un racconto di vita partigiana. Il ventennio fascista e la vicenda del Partigiano Emilio Bacio Capuzzo (Mimesis 2012), con Laura Tussi.

ISBN:978-88-5752-497-9

