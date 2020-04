I collassi economici, le tre profezie e i quattro messaggeri dell’Apocalisse

“Le tre profezie” di Giulio Tremonti è un saggio molto scorrevole e tonificante, che prende in esame la nuova globalizzazione, il fondamentalismo finanziario e l’attuale collasso economico e sociale, cose in parte già avvenute nei decenni passati (in edicola, Solferino edizioni, marzo 2020).

Le tre profezie che hanno ispirato Tremonti, riguardano alcune riflessioni storiche di Marx, Goethe e Leopardi. Le prime due riguardano le cause delle crisi economiche, mentre l’ultima di Leopardi, riguarda soprattutto gli effetti della decadenza sociale, poiché “il corso della storia non è lineare, ma curvo o addirittura circolare e per questa ragione anche drammatico” (p. 19). Giacomo Leopardi nacque a Recanati nel 1798, morì a Napoli nel 1837 e anticipò le rivolte europee del 1848. A mio giudizio, una riflessione più attualizzata di un nuovo Leopardi potrebbe essere questa: “Chi conosce la vera storia sanitaria del mondo può sopravvivere meglio nel mondo che verrà”.

Comunque la profezia Marx riguardava l’avvento economico, finanziario e politico della globalizzazione estrema, quando gli Stati imploderanno e “lo stregone non potrà più dominare le potenze sotterranee da lui evocate” (p. 20, riflessioni ultimate nei Grundrisse). Karl Marx nacque in Germania nel 1818 e morì a Londra nel 1883, quindi anticipò la grande globalizzazione terminata con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale (anche se avversata dai governanti a livello razionale).

Goethe è nato nel 1749 e la sua profezia riguardava il potere della cartamoneta e dei contratti finanziari con tendenze onnipotenti, che creano le realtà virtuali più ingannatrici. Il famoso poeta tedesco è stato anche ministro del Tesoro del granducato di Weimar, dove è morto nel 1832, e conosceva bene il ruolo delle “cambiali mefistofeliche”. Oggi siamo arrivati al punto che i derivati rappresentano il fumoso valore di 33 volte il Pil mondiale. E il sistema bancario e finanziario cinese è semplicemente indefinibile. Inoltre il sistema finanziario ultratecnologico basato sugli algoritmi è diventato un aspirapolvere digitale di valore al servizio di una dozzina di proprietari banche e di una ventina di proprietari di grandi fondi finanziari. Ora le borse sono i casinò finanziari legalizzati dove i banchieri vincono sempre. I “biglietti alati” di Goethe sono diventati i nostri titoli derivati.

Dopo aver abolito le leggi sulla tutela del risparmio popolare, dopo aver legittimato le peggiori speculazioni, e dopo che alcuni Stati hanno sorvolato su molte truffe bancarie, si sono creati dei blocchi quasi invincibili che aggregavano i poteri politici, mediatici, accademici e finanziari (p. 33). Si è ridotta la fiducia nella burocrazia degli Stati, e “L’anima dello Stato è il denaro… ma solo fino a che non è raggiunta la completa demonizzazione della vita” (Thomas Mann, 1924, p. 72).

L’Unione Europea è diventata sempre più fondamentalista a livello finanziario e burocratico. Ad esempio qualche giorno “prima del voto sulla Brexit, Bruxelles sospese il regolamento toilet flushing, sugli impianti igienici da standardizzare nelle case europee” (p. 179). Il 7 aprile Marco Ferrari, presidente del Consiglio Europeo della Ricerca si è dimesso dopo la bocciatura del suo piano di dedicare gli sforzi della ricerca nella lotta al Covid-19 (https://erc.europa.eu/magazine). Forse i principali governanti e dirigenti europei sanno quello che gli italiani non sanno. Forse il Covid-19 non è quello che sembra. In ogni caso solo l’unione economica sembra aver funzionato.

Io posso aggiungere che forse il destino ci ha inviato quattro messaggeri per mettere alla prova gli esseri umani più valorosi. Il messaggero della Libertà è ben simbolizzato dalla spada che difende l’identità e l’individualità. La Verità è ben rappresentata dalla precisione della freccia che ti fa mirare e catturare la conoscenza. Il messaggero della Povertà si esprime con il bilanciamento dei poteri legislativo, esecutivo, giudiziario. La Sanità si rispecchia nei rischi derivanti dal maneggiare il veleno del serpente che può curare. Questa potrebbe essere la versione finale dei quattro cavalieri dell’Apocalisse, intesa nel senso della rivelazione della strada che conduce alla vera società civile.

Oggi una grande multinazionale può avere più potere economico e mediatico di moltissimi Stati. Tutte le multinazionali possono ricattare tutti i media con la perdita degli investimenti pubblicitari, e possono ricattare tutti i partiti con i finanziamenti elettorali. Non serve aggiungere niente.

L’individualismo liberista, esasperato dal capitalismo digitale che sfrutta il narcisismo, ha annullato i molti benefici derivanti dalle nuove reti digitali. Purtroppo troppe persone si divertono regalando i propri dati sul social o svendono la propria identità per ottenere dei banali sconti sugli acquisti.

In conclusione faccio l’ultima fondamentale riflessione esistenziale: nel lungo periodo saremo tutti morti (Keynes). Ma possiamo morire da uomini liberi con dignità. O possiamo spegnerci da schiavi sanitari e da servitori digitali nella totale povertà mentale e sociale. Spero vivamente che non saremo “ricordati come la generazione che ha svenduto i diritti conquistati a caro prezzo dai popoli che ci hanno preceduto” (Enzo Pennetta, studioso indipendente).

Volete difendere la libertà o preferite evitare la paura di lottare?

Giulio Tremonti è un docente universitario dal 1974 e ha ricoperto molti incarichi pubblici in Italia e all’estero. Per approfondimenti attuali e vitali: https://www.ilgiornale.it/news/politica/fare-soli-stop-burocrazia-piano-lemergenza-tremonti-e-1850364.html (domenica 5 aprile 2020). Per visionare il curriculum accademico: http://www-3.unipv.it/webdept/p_21.htm.

Nota sulla tecnologia 5G – Gli investimenti stratosferici sulle nuove tecnologie possono portare le multinazionali a fare cose mai fatte prima: https://www.youtube.com/watch?v=VhrL4qHLavM (22 minuti, 2019); https://www.youtube.com/watch?v=9K7Ss6CSZI0 (meno di due minuti, 29); “5G, cellulari, Wi-Fi” (libro digitale gratuito: https://emeglio.ch/s/5G_libro). La tecnologia 5G non è stata ancora vincolata a fare degli studi per valutare i suoi effetti sulla salute animale e umana.

Nota sul nuovo Coronavirus – Non tutti i medici più preparati sono stati invitati in tv. Qualcuno ha preferito favorire la strategia mediatica più allarmista che ha messo in crisi il paese. Per visionare la bella intervista al Prof. Carlo Federico Perno: https://www.youtube.com/watch?v=v9FV85JH3lQ. Per visionare una bella intervista al Dr. Burgio: https://www.youtube.com/watch?v=LFFspGrmL7s. Per altre info: https://vaccinato.blogspot.com/2020/04/pandemia-covid-19-e-test-di-fabio.html. Questo è il parere del Prof. John Ioannidis, anche redattore capo dell’European Journal of Clinical Investigation: “L’unica situazione in cui è stata testata un’intera popolazione chiusa è stata la nave da crociera Diamond Princess e i suoi passeggeri in quarantena. Il tasso di mortalità dei casi è stato dell’1,0%, ma si trattava di una popolazione in gran parte anziana, in cui il tasso di mortalità della Covid-19 è molto più alto” (https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652362). Alcuni scenari regionali italiani futuri: https://www.quotidiano.net/cronaca/coronavirus-italia-1.5098830. Uno scenario internazionale: https://www.youtube.com/watch?v=gROBKBJTk1s (la fine della famiglia).

Nota sulla scienza – Segnalo alcuni siti per capire che la scienza è fatta dagli esseri umani, con i loro pochi pregi e i loro molti difetti: https://cattiviscienziati.com (Enrico Bucci, ricercatore molto critico); https://www.avvenire.it/attualita/pagine/morti-e-nati-cosa-cambier (dati ISTAT); le riflessioni di Enzo Pennetta, https://www.enzopennetta.it/presentazione. A Taiwan, in Israele, in Germania, in Svizzera, in Giappone, in Svezia e nella Corea del Sud, hanno utilizzato la scienza ottimizzando i vantaggi a medio e a lungo termine. I vari funzionari hanno investito nei posti letto, nelle attrezzature sanitarie e nella formazione del personale; hanno evitato il panico, mettendo regolamentazioni meno rigide e lasciando maggiore libertà economica; hanno imparato la lezione della storia delle epidemie (probabilmente grazie ad alcune importanti esperienze internazionali) .

Nota sulla libertà – Le multinazionali digitali e quelle farmaceutiche ci hanno già tolto molte possibilità di scelta e hanno ridotto in modo estremo la nostra libertà di agire e di curarci, dopo averci tappato occhi e orecchie con il prosciutto del libero mercato sanitario estremizzato. Quando avremo quasi tutti un microchip sottopelle la civiltà del libero pensiero si sarà completamente estinta, forse anche a causa delle stimolazioni mentali digitali dirette (https://id2020.org), con il rischio di diventare come topi da laboratorio: https://www.youtube.com/watch?v=iVcJY5PbCH4. Henri Laborit è stato un grande scienziato francese indipendente candidato al Nobel e Medaglia dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1972, quando era finanziata principalmente dagli Stati e non dai privati come Bill Gates (consiglio Conversazione con Henri Laborit, Eleuthera, 1997).

Nota sulla politica italiana – In ogni caso “Senza un rinnovamento radicale, che sia organizzativo ma anche morale, intellettuale e politico, i partiti politici continueranno, specialmente in Italia, a essere percepiti dai cittadini come distratte truppe straniere d’occupazione in un Paese che non conoscono e che si limitano a spremere fiscalmente e a sfruttare. Parassiti, non rappresentanti” (Franco Ferrarotti, 2013, p. 46). Ai cittadini e ai giovani più speranzosi consiglio di visionare un sito, https://pianodisalvezzanazionale.it e un video: https://www.youtube.com/watch?v=QXSQk4x9q4Y (intervista a Simone Lombardini, aprile 2020). Oppure potete approfondire la conoscenza di questo movimento: https://www.movimentoliberazioneitalia.it/web/organigramma. Per un video dell’economista Nino Galloni: https://www.youtube.com/watch?v=HT2SKl2HSq4 (6 aprile 2020).

Nota finale – Come i miei vecchi lettori possono testimoniare, nel caso del crollo del ponte di Genova non ho mai sostenuto tesi complottiste. Il ponte aveva superato la fine del suo ciclo di vita e aveva avuto manutenzioni molto approssimative, quindi doveva essere chiuso e demolito dopo aver superato la garanzia del tempo limite stabilita dal suo progettista (che aveva monitorato la corrosione delle strutture a causa dell’acidità dei fumi della vicina acciaieria e dei venti salmastri). Oltretutto le telecamere dovrebbero aver documentato anche il passaggio di un carico eccezionale poche ore prima del crollo. Probabilmente il temporale, con il vento e il carico suppletivo dovuto al peso della pioggia ha fatto il resto (forse un fulmine ha colpito alcune parti dei cavi in acciaio dei tiranti del raro ponte a bilancia e forse il calore molto intenso è stato il colpo di grazia). Ma per quanto riguarda la gestione internazionale dell’emergenza Coviv-19 potrei sostenere tre piste complottiste convergenti su alcuni personaggi del mondo anglosassone. A loro dedico questo video del Prof. Barbero: https://www.youtube.com/watch?v=K2zzNbzIcuw (2019).