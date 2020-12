Egemonia Radical Chic. Emergenza Radical Choc

Raffaele Alberto Ventura è uno studioso che vive e lavora in Francia. Il suo ultimo lavoro è un saggio sull’ascesa e sulla caduta dei competenti: “Radical choc” (Einaudi, 232 pagine, euro 14).

L’emergenza sociale legata al diffondersi del nuovo Coronavirus e alla nuova deriva fondamentalista scientista dei vari professionisti, soprattutto di sinistra, e Radical Chic, ha fatto riemergere l’enorme confusione legata alle grandi crisi finanziarie e ci ha fatto “rivivere la crisi di legittimità che aveva travolto la scienza economica dopo l’esplosione della bolla dei subprime in America. Già all’epoca era venuto il sospetto che le file dei competenti fossero piene di incompetenti e semi-competenti” (premessa). Il caro vecchio Prof. Carlo M. Cipolla avrebbe affermato che in ogni categoria esiste una pericolosa maggioranza di stupidi che andrebbe tenuta sotto controllo (mediatico, sociale, istituzionale).

L’impreparazione al di fuori dell’ordinaria amministrazione e la semplice mancanza di buon senso, ha causato un’ecatombe a Bergamo e a Brescia, come ammesso dagli stessi medici: “Gli ospedali hanno potuto trasformarsi nei principali veicoli di trasmissione del Covid-19 perché si sono riempiti in fretta di malati infetti che hanno contagiato i pazienti non infetti. Lo stesso sistema sanitario regionale ha contribuito alla diffusione del contagio, visto che le ambulanze e il personale sanitario sono diventati a loro volta dei vettori” (p. 6; articolo di Repubblica: “Gli ospedali. Troppi focolai nelle corsie, nuove regole per impedirli”, 24 marzo 2020). Nel caos generale emergenziale sarebbero da includere anche i morti dovuti alle tradizionali sovra-infezioni ospedaliere, dato che l’Italia è da moltissimi anni il paese europeo con più morti ospedalieri di questo tipo (anche perché si investe pochissimo nella formazione; www.agoravox.it/La-sanita-sul-tavolo-operatorio.html).

D’altra parte, a quanto pare, la crisi sanitaria è servita a livello internazionale per coprire la crisi di un sistema finanziario che stava implodendo. Ora qualcuno ha deciso di ricostruire il solito sistema finanziario riveduto, e presentato come nuovo, ed “è chiaro che il proselitismo alle nuove idee dev’essere stato realizzato per mezzo di altri argomenti… facendo ricorso a mezzi irrazionali come la propaganda, l’emozione, ipotesi ad hoc e appello a pregiudizi di ogni sorta. Noi abbiamo bisogno di questi “mezzi irrazionali” allo scopo di sostenere quella che non è altro che una fede cieca” (p. 203, Paul Feyerabend, storico della scienza, https://www.ildiogene.it/Ency=Feyerabend.html, https://www.anarcopedia.org/index.php/Paul_Feyerabend).

I rischi, anche giganteschi, sono esistiti in ogni epoca e società, ma oggi innumerevoli cittadini hanno delegato le decisioni sulle questioni basilari dello loro vite ad alcune persone più o meno famose e mediocri. La prima causa di questi fenomeni va attribuita al processo di infantilizzazione e di deresponsabilizzazione attuato attraverso la tv e gli altri mass media, che in passato è servito soprattutto a farci comprare i beni e i servizi proposti dalle aziende nelle innumerevoli pubblicità. In questi giorni ci vogliono costringere a fare solo le cose vantaggiose per le grandi aziende e per le multinazionali. Infatti “chi stabilisce ciò che è buono, bello, giusto, vero? Sono beninteso quegli stessi media, quegli stessi intellettuali [attori semi-professionali]. Di fronte a un sistema che si auto-legittima l’adesione è nel peggiore dei casi irrazionale e nel migliore utilitaristica” (p. 205).

In effetti “la tentazione del populismo è una reazione spontanea ai rendimenti decrescenti della classe competente” (o perlomeno ritenuta tale). I portatori di visioni innovative non vengono ammessi alle tavole accademiche e mediatiche. L’attuale classe patinata di utili intellettualoidi patentati è diventata parte di una pericolosa entità parassitaria. Del resto “è proprio la “curva a S” dei rapporti tra preda e predatore negli ecosistemi naturali a segnalare il limite oltre al quale una certa classe d’individui non può prelevare troppe risorse senza che l’ecosistema collassi” (p. 208).

Secondo il giovane studioso italo-francese “se accettiamo la definizione di La Boétie del potere come servitù volontaria, se non addirittura come calcolo implicito dei costi e benefici della sottomissione, allora l’irrazionalità – che si manifesta in sentimento come l’odio o l’onore – appare come una condizione irrinunciabile del cambio di paradigma” (p. 209). Il prossimo cambio di paradigma potrebbe essere pilotato per procurare ancora più vantaggi all’élite finanzinazicentrica, oppure potrebbe sfociare in un mega choc radicale con ricadute organizzative di stampo militare.

In ogni caso la burocratizzazione della democrazia si è trasformata in una tecnocrazia assoluta che sta minando le basi sociali della natura umana. L’iperspecializzazione dei cosiddetti esperti ha frammentato la Conoscenza in tanti compartimenti non comunicanti, facilitando i fenomeni di corruzione mediatica e finanziaria. Il 2021 sarà un anno con innumerevoli lunghi giorni di dura sopravvivenza psicologica, fisica e sociale, impregnati di lacrime liberatorie, di sudori freddi e di sangue sacrificale. E saremo quasi tutti rinchiusi nello stomaco gigantesco della balena mediatica.

