Coronavirus | Il Contagio

Il contagio è insidioso, striscia sotto le nostre porte, tra le nostre convinzioni, nelle comunicazioni che i media lanciano, ci prende, ci stringe il cuore prima e poi la mente, ci ammalia con la paura e ci accarezza, ci coccola addirittura prima di restituirci al mondo, ammalati e contagiosi a nostra volta.

Il nuovo coronavirus è un altro colpo che stiamo dando alla fiducia nell’altro, alla partecipazione, alla condivisione, al banale e sempre più raro, in questi tempi social, stare insieme.

Alla fiera delle psicosi si sta aggiungendo ogni tipo di atteggiamento, il risultato sarà probabilmente modesto nel tentativo di contenere il virus, perché tardivi nelle misure di protezione ed esagerati nella voglia di apparire i più attenti, bravi e scrupolosi.

Che il Covid-19 sarebbe prima o poi arrivato in Italia era palese, ci si sarebbe nel frattempo potuti organizzare, in questi giorni le quattro principali regioni del paese per numero di abitanti e per produzione della ricchezza si stanno letteralmente fermando, la ricaduta sul paese sarà terribile, in termini di tenuta sociale ed economica, ma non basta, l’Italia con queste iperboliche dimostrazioni di allarme è di fatto già diventata il Malato d’Occidente e quindi preda dei bassi istinti degli altri paesi che a tratti provano ad isolare il Belpaese, insomma come al solito un gran pasticcio.

Ultimo dato non da poco, se veramente si volesse rassicurare le persone si dovrebbe in questo momento potenziare le strutture mediche ed il personale, invece stiamo tra le altre cose chiudendo per sicurezza molte strutture ospedaliere, ca va sans dire, che se neanche nei luoghi deputati riusciamo a gestire il virus figuriamoci nel resto dello stivale, come al solito non ci resta che incrociare le dita …