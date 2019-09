Che cosa dovrebbe fare il nuovo Governo a Bruxelles

Un governo europeista,Salvini all’opposizione, Gentiloni commissario UE per gli affari economici.

Se l'Italia pensa di aver scongiurato così il pericolo fascio razzista, e la fragilità della nostra situazione economica finanziaria, si sbaglia. È solo un cerotto su una ferita profonda, che affonda le sue radici in Europa, nel sovranismo europeo, nel fossato tra politica e popolo e nella ridotta capacità critica dei cittadini.

L’Europa è malata di sovranismo, nella UE non comandano gli organismi sovranazionali la Commissione, il Parlamento europeo, comandano gli stati nazionali, il Consiglio dei ministri europei.

Il fatto è che i trattati hanno previsto istituzioni sovranazionali, ma senza strumenti di intervento sulla finanza e sull’industria, il che ha impedito la formazione di politiche europee. La federal Reserve ha il compito di garantire la stabilità economica e finanziaria della moneta, ma anche di favorire la crescita e l'occupazione.

La BCE no. La BCE si occupa solo di garantire la stabilità economica e finanziaria della moneta, non si occupa di crescita e di occupazione. Nel trattato di Maastricht sono previsti strumenti per ridurre il debito, per garantire la sovranità del credito, ma non la disoccupazione.

Occorre riformare gli organismi sovranazionali, dotarli di strumenti di interventi sulla finanza e l’industria, e ridimensionare gli organismi composti dagli stati nazionali. Sono questi i campi di intervento per un governo che vuole cambiare l'Italia e l'Europa, che vuole in Europa politica e politiche europee.

Questo il punto di partenza.