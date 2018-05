Antidepressivi e antipsicotici: 7,9 milioni di italiani trattati. I dati regione per regione

A farla da padrone sono gli antidepressivi, il cui uso è cresciuto enormemente negli ultimi 10 anni. Per un costo di 340 milioni di euro.

DI Cristina Da Rold

Stando ai dati più recenti pubblicati in materia di salute mentale, contenuti nell’ultimo rapporto di Osservasalute, possiamo dire che è la depressione il più grande buco nero che inghiotte oggi la salute mentale degli italiani. Fra adulti e bambini negli ultimi dieci anni si è passati da un consumo di 30 DDD/1000 die (ovvero dosi giornaliere per 1000 abitanti) di antidepressivi del 2006 alle 39 DDD/1000 die del 2016.

Secondo quanto emerge dall’ultimo rapporto del Ministero della Salute in materia di salute mentale, nel 2016 su scala nazionale ci sono stati 122 adulti trattati con antidepressivi su 1000 abitanti in regime convenzionato (i farmaci vengono acquistati dalla ASL/Regione ma distribuiti al paziente, per loro conto, dalle farmacie territoriali aperte al pubblico) e 4,5 su 1000 in distribuzione diretta (le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere acquistano i farmaci, e li distribuiscono, mediante le proprie strutture, direttamente ai pazienti per il consumo al proprio domicilio), per un totale di 44,2 DDD/1000 die in regime convenzionato e 0,7 in distribuzione diretta.

A questi si aggiungono i consumi di antipsicotici, anche se in misura minore rispetto agli antidepressivi: si stima che siano trattati con antipsicotici in regime convenzionato 16,1 adulti su 1000, a cui si aggiungono altri 14 su 1000 trattati in distribuzione diretta.

Complessivamente sono oltre 7 milioni gli italiani che utilizzano antidepressivi o antipsicotici in regime convenzionato con il Sistema Sanitario a cui se ne aggiungono altri 900 mila che li acquistano in distribuzione diretta. Stiamo parlando di oltre un italiano su 8, considerando anche i bambini.

La regione dove il consumo di antidepressivi è più elevato è la Toscana, con 207 trattati su 1000 abitanti e 68 DDD/1000 die in regime convenzionato e 10,6 trattati su 100 e 3,6DDD/1000 die in distribuzione diretta.

Seguono la Liguria con 190 trattati per 1000 abitanti e 61,1 DDD/1000 die in regime convenzionato e 8,6 trattati per 1000 e 1,8 DDD/1000 die in distribuzione diretta. Una situazione particolare si riscontra in Piemonte, dove i tassi di persone trattate in distribuzione diretta è decisamente più alta rispetto al resto d’Italia.

La ragione è semplice: la distribuzione diretta è competenza delle regioni e delle province autonome, e a quanto pare farebbe risparmiare di più rispetto a quella per conto. Due recenti studi promossi dalla Società dei farmacisti ospedalieri e servizi farmaceutici delle Aziende Sanitarie (SIFO) in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale e con l’Università di Ferrara hanno comparato la Distribuzione Diretta con la Distribuzione per Conto rispettivamente in 10 Aziende Sanitarie piemontesi e tra due Aziende Sanitarie di Ferrara con la ASL H di Roma. In entrambi gli studi, sotto il profilo dei costi a carico del SSR (Servizio Sanitario Regionale), risulta più vantaggiosa la Distribuzione Diretta.

La questione dei costi è sicuramente centrale. Sempre il rapporto del Ministero della Salute riporta che nel 2016 in regime di assistenza convenzionata, per la categoria degli antidepressivi la spesa lorda complessiva è di oltre 338 milioni di euro per 34 milioni di confezioni. In distribuzione diretta la spesa lorda per gli antidepressivi è stata pari a 1,5 milioni di euro con un numero di confezioni pari a circa 661 mila.

Per la categoria degli antipsicotici invece la spesa lorda complessiva in regime convenzionato è stata di 68 milioni di euro con un numero di confezioni che ha sfiorato i 5 milioni. In distribuzione diretta si sono spesi invece circa 114 milioni di euro con un numero di confezioni pari a 6,2 milioni.

Gli antipsicotici sono venduti dunque di più tramite distribuzione diretta rispetto agli antidepressivi. In Italia sono trattati con antipsicotici in regime convenzionato 16,1 adulti su 1000, a cui si aggiungono altri 14 su 1000 trattati in distribuzione diretta.

L’aspetto interessante è che le regioni con il più alto consumo di antipsicotici non sono le stesse che consumano molti antidepressivi: la Toscana e la Liguria infatti, prime regioni per consumo di antidepressivi, mostrano un consumo di antipsicotici in linea con la media nazionale. Le regioni che invece fanno uso maggiormente di antipsicotici sono il Piemonte e l’Abruzzo, e in Piemonte quasi la totalità dei trattamenti avviene in distribuzione diretta: ben 48 trattati su 1000.

