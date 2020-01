Angela D’Alto, vicesindaca. Terrona

Lei è vicesindaca a Monte San Giacom o, un comune italiano di 1.532 abitanti della provincia di Salerno in Campania. In questo comune hanno trovato i soldi per indire una borsa di studio: "coi mezzi a nostra disposizione, non smetteremo mai di sostenere la cultura, il sapere, il merito e il bisogno. Anche quest’anno, saranno premiati gli studenti sangiacomesi più meritevoli, dalla terza media al quarto superiore, sino al conferimento della borsa di studio ‘Elisabetta Nicodemo’ di 2.000 euro, per sostenere, in rapporto a merito e reddito, il neo diplomato più meritevole. Vi aspettiamo tutti, per festeggiare insieme il successo dei nostri ragazzi, che è quello dell’intera comunità".

Non ho mai fatto il deputato, e non ho mai candidato politici condannati. Non ho votato la fiducia al governo Monti. Non ho sostenuto e approvato il Fiscal Compact e il Salva Italia, il trattato europeo di Lisbona, l’accordo di Dublino sui migranti. Non ho votato la Legge Fornero, lo scudo fiscale e tutti i condoni per salvare gli evasori dalla galera. E nemmeno il Lodo Alfano, e il Legittimo Impedimento e tutte le leggi ad personam. Non ho sostenuto in parlamento che Ruby fosse la nipote di Mubarak. Tu lo hai fatto, e va bene così. Ora però rinneghi tutto, e fai finta di essere appena atterrata da Marte..."

Lettera a Salvini di un vicesindaco del Sud, che alla fine pubblico per intero. Angela D'Alto il13 settembre aveva scritto sempre su il Quotidiano di Salerno , che alla fine pubblico per intero.

A Monte San Giacomo il piatto tipico è il patan' e cicc. "È un pesto di patate e fagioli stufati cui viene aggiunta della paprica. Si gusta con peperoni rossi secchi fritti. La sua origine si perde nell'antica cultura gastronomica della comunità sangiacomese che ha esportato questa particolarissima pietanza in tutto il mondo. Il piatto viene celebrato ogni anno nella omonima sagra (28 e 29 dicembre)."

Ad agosto annunciava nel suo paese: "Seconda edizione di “Monte San Giacomo: il centro storico e le sue nazioni” , a cura della pro loco: un viaggio tra i vicoli di Monte San Giacomo per scoprire la cultura, il cibo e le tradizioni delle Nazioni dove risiedono molti dei nostri compaesani che vivono all’estero, dal Brasile agli USA e Svizzera, passando per il SudAfrica, l’Austria e la Germania! In ogni zona del borgo, uno stand gastronomico dedicato ad ognuna delle nazioni. Musica e intrattenimento, per riscoprire in allegria il nostro centro storico ma anche per conoscere le tradizioni di altri Paesi."

Il 17 dicembre 2015 aveva scritto al suo paese Monte San Giacomo: "Cari concittadini di Monte San Giacomo, anche a noi piacerebbe mettere luminarie sfarzose per Natale ma non possiamo farlo e vi spiego perché. I fondi di cui disponiamo e che possiamo impiegare a nostro piacimento sono ben pochi, ed abbiamo preferito non aumentare le tasse e fare qualche lavoro più urgente piuttosto che adornare con costosi addobbi il paese. Quei soldi sono i vostri e non abbiamo ritenuto opportuno in un momento difficile spenderli in una operazione senza alcun ritorno. Abbiamo terminato Officina Cultura per metterla a disposizione dei giovani, ci siamo aggiudicati i fondi del Geotermico per rifare il Municipio e la Scuola dell’Infanzia, abbiamo completato il meraviglioso edificio delle Scuole Elementari e Medie. Abbiamo illuminato – primo comune del Vallo- tutto il paese a Led con un risparmio del 70% e stiamo per concludere (sperando che la regione sblocchi i fondi ) la Villa Comunale. Il tutto senza alcun aggravio per le tasche dei sangiacomesi ma anzi con la prospettiva di una notevole riduzione della spesa pubblica. Ci dispiace tanto per le luminarie che non sono sfavillanti e maestose come altrove, ma forse è più importante avere scuole e infrastrutture funzionali. Ricordiamoci ancora che il Natale è innanzitutto una festa religiosa e non una “apparata” di babbi natale e recuperiamo lo spirito caritatevole e l’ umanità di cui tanto c’è bisogno”.