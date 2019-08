Cambiamenti climatici: voci dallo spazio

Ecco arrivare dallo spazio una voce colta e indipendente, di un militare astronauta italiano, Luca Parmitano, attualmente in orbita nella stazione spaziale internazionale in qualità di comandante. Riportiamo le sue testuali parole: “Negli ultimi sei anni ho visto i deserti avanzare e i ghiacci sciogliersi. Spero che le nostre parole e visioni possano essere condivise per allarmare davvero le persone verso quello che oggi è il nemico numero uno, cioè il riscaldamento globale”.

Purtroppo per arrivare a invertire la tendenza al riscaldamento globale bisogna superare la ignorante e ottusa tesi dei negazionisti (Trump in testa), che non considerano l’economia mondiale basata sull’uso dei fossili (carbone, petrolio, gas) responsabile dei cambiamenti climatici, contrapposta a quella degli scienziati, che da 30 anni avevano previsto il fenomeno, confermato dalle osservazioni di Parmitano e dai fenomeni estremi che osserviamo sempre più di frequente.

Senza una drastica “decarbonizzazione” del modo di produzione industriale, degli spostamenti delle merci e delle persone, dell’illuminazione e del riscaldamento, buona parte degli abitanti della terra, soprattutto quelli che vivono in climi già caldi rischiano un futuro tragico. A livello globale abbiamo una classe politica totalmente assente che, dal Trattato di Kyoto in poi, pur firmando solennemente impegni per diminuire le emissioni di gas serra e Co2, ha ottenuto il brillante risultato di aumentare l’inquinamento, senza mai produrre decisioni vincolanti e operative. Tutti coloro, soprattutto giovani e giovanissimi che vogliono un futuro senza tragedie, devono avere l’obiettivo di dare il potere politico a chi si impegna a decarbonizzare il pianeta lasciando carbone, petrolio e gas sotto terra.

Paolo De Gregorio

Foto: Pixabay