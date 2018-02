Patrimonio culturale: incontro con Tomaso Montanari a Fano

È intitolato “Patrimonio. In difesa della cultura” il terzo appuntamento della rassegna “Con le parole giuste - le parole della giustizia nella filosofia, nella letteratura, nella società”, organizzata dal Comune di Fano (Assessorato alle Biblioteche e alla Legalità Democratica, Mediateca Montanari, Biblioteca Federiciana) e dalla Fondazione Federiciana in collaborazione con l'Associazione Nazionale Magistrati - sezione Marche. Mercoledì 14 febbraio alle ore 17.00, la Mediateca Montanari di Fano ospiterà Tomaso Montanari, storico dell’arte e docente universitario, per un incontro sullo stato dei beni culturali nel nostro Paese, introdotto da Cecilia Prete, ricercatrice di storia dell’arte. È intitolato “” il terzo appuntamento della rassegna “”, organizzata dal Comune di Fano (Assessorato alle Biblioteche e alla Legalità Democratica, Mediateca Montanari, Biblioteca Federiciana) e dalla Fondazione Federiciana in collaborazione con l'Associazione Nazionale Magistrati - sezione Marche.alle ore 17.00, la Mediateca Montanari di Fano ospiterà, storico dell’arte e docente universitario, per un incontro sullo stato dei beni culturali nel nostro Paese, introdotto da, ricercatrice di storia dell’arte.

Il 2018 è l’Anno europeo del patrimonio culturale, istituito dalla Commissione Europea per sensibilizzare all’importanza di monumenti, siti, musei, biblioteche, archivi, paesaggi, conoscenze, espressioni della creatività umana, e per avvicinare i cittadini, soprattutto i più giovani, alla ricca diversità culturale che l’Italia e gli altri Paesi europei hanno da offrire. La tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale della nazione e lo sviluppo della cultura rientrano peraltro tra i principi fondamentali della Costituzione Italiana, all’articolo 9, poiché sono finalizzati all’arricchimento degli individui e alla crescita culturale della società. Le politiche culturali attuate negli ultimi trent’anni sembrano però andare nella direzione opposta e a questo proposito Tomaso Montanari nel 2015 ha pubblicato per Einaudi Privati del patrimonio: secondo l’autore tutti i ministri, con rare eccezioni, sono andati verso l’affidamento a terzi, svendendo il patrimonio e facendo in modo di privatizzare più che valorizzare quello che appartiene a tutti i cittadini per eredità storica. Scrive infatti Montanari nella premessa: “Il patrimonio ci fa nazione non per via di sangue, ma per via di cultura e, per così dire, iure soli: cioè attraverso l’appartenenza reciproca tra cittadini e territorio antropizzato. Perché questo altissimo progetto si attui è necessario, però, che il patrimonio culturale rimanga un luogo terzo, cioè un luogo sottratto alle leggi del mercato. Il patrimonio culturale non può essere messo al servizio del denaro perché è un luogo dei diritti fondamentali della persona. E perché deve produrre cittadini: non clienti, spettatori o sudditi”.



Come si può pertanto costruire uno Stato efficiente e giusto che si prenda cura dei nostri beni culturali? «La Costituzione» dichiara Montanari, «è un progetto articolato e integrato: per attuare l’articolo 9 bisogna attuare l’articolo 53, solo una vera progressività fiscale (un fisco giusto) e a quel punto una lotta senza quartiere all’evasione fiscale può dare al patrimonio il finanziamento generale. Chi propone una flat-tax condanna (magari senza saperlo) il patrimonio culturale alla vendita, o alla distruzione».

Di questo e di molto altro si parlerà mercoledì 14 febbraio alle ore 17.00 alla MeMo di Fano con Tomaso Montanari e Cecilia Prete. L’incontro ha ricevuto il patrocinio di MAB Marche, coordinamento marchigiano tra Musei, Archivi e Biblioteche, promosso da AIB (Associazione Italiana Biblioteche), ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana) e ICOM (International Council of Museums - Italia).