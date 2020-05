"Papà ha ucciso la mamma": violenza domestica come una pandemia e Susy muore

Siamo a Milzano, piccolo comune di 1.767 abitanti, provincia di Brescia, quando ieri sera un commerciante di alimentari surgelati, 41enne, Luca Lupi, ha ucciso la moglie, Susy, 39enne, colpendola alla gola più volte con un coltello, poi è uscito dalla porta della villetta a schiera dove abitava con la famiglia, aspettando i carabinieri.

Tutto è accaduto davanti ai tre figli della coppia: il più piccolo di soli 3 anni, e la più grande che ne ha 15. Piangevano disperati e urlavano, i vicini hanno telefonato per chiedere aiuto. Alle 21.30 lo stesso sindaco di Milzano, Massimo Giustiziero, vicino di casa, stava rientrando quando ha sentito le grida della figlia: è sceso dalla bicicletta e si è avvicinato per capire cosa stesse accadendo, quando è entrato in casa ha trovato la più grande della coppia che, sporca di sangue, chiedeva aiuto: papà ha ucciso la mamma. Oggi i vicini sostengono che non era la prima tremenda lite di questo buio periodo che abbiamo affrontato tutti.

Sembra che l'abbia uccisa per FUTILI MOTIVI: è un aggravante di questo ennesimo femminicidio.

Avvisate Orban e la signora Meloni.

Nella pagina della Gazeta Românească su FB è scritto in rumeno: "Pandemia de coronavirus, respectiv izolarea la care a fost supusă toată Europa, a scos la suprafață un fapt foarte neplăcut. Violența domestică a explodat."

Vale a dire: "La pandemia di coronavirus, l'isolamento a cui è stata sottoposta tutta l'Europa, ha messo in luce un fatto molto spiacevole. La violenza domestica è esplosa. I servizi di emergenza in tutta Europa hanno visto un aumento fino al 60% delle chiamate delle donne vittime della violenza domestica durante il periodo di isolamento associato alla lotta contro il nuovo coronavirus, ha riferito la filiale europea dell'OMS giovedì, e così riferisce l'AFP. Secondo l'OMS, la violenza domestica contro la coniuge o un figlio tende ad aumentare in tempi di crisi, soprattutto alla luce delle misure restrittive e di isolamento messe in atto per limitare la diffusione del nuovo coronavirus.".

madre

Di lei si sa solo che la conoscevano tutti come Susy, la romena. Viveva fino a poche a ore fa nella villetta di Via dell' Usignolo...spero che sia volata via come questo meraviglioso uccellino e protegga i suoi figli dall'alto, con l'amore che ha sempre avuto, Susy, una mamă.

Doriana Goracci