Justice4GeorgeFloyd: la solidarietà dei lavoratori italiani in un appello

Lanciato pochi giorni fa risponde a un'analoga iniziativa di lavoratori USA iscritti al sindacato: 'I lavoratori devono essere in prima fila contro ogni discriminazione'. Polemica col Governo sulla regolarizzazione a termine per i braccianti stranieri.

Sono numerose le sezioni sindacali, associazioni di lavoratori e organizzazioni sindacali americane che chiedono giustizia per George Floyd. Tra queste Transit (ATU) Local 1005, UNITE HERE! Local 17, CTUL, la Minnesota Nurses Association, la St. Paul Federation of Educators, la Minneapolis Federation of Teachers, UNITE HERE! e National Nurses United. La NewsGuild and la Broadcast Employees (NABET) hanno diffuso un comunicato congiunto in cui condannano l’arresto di un dipendente della CNN arrestato ‘in diretta’ mentre stava girando un servizio sulle manifestazioni.

Il presidente di ATU International John Costa ha dichiarato: ‘Gli autisti del trasporto pubblico iscritti al nostro sindacato a Minneapolis hanno diritto di rifiutarsi di effettuare servizi pericolosi trasportando i poliziotti alle manifestazioni e i manifestanti arrestati lontano dalle comunità dove molti degli stessi autisti vivono’. Kilgore Trout, pseudonimo di un autista di autobus iscritto alla sezione Local 1005 dell’ATU, ha sollevato un polverone in ambito sindacale rivolgendo ai suoi colleghi autisti un appello a rifiutarsi di trasportare i manifestanti arrestati dalla polizia. Da quel momento è diventato amministratore di un gruppo Facebook di iscritti ai sindacati che si mobilitano con la parola d’ordine #Justice4GeorgeFloyd. Il gruppo si batte affinché ‘il nostro lavoro non sia utilizzato per aiutare il Dipartimento di Polizia di Minneapolis a soffocare gli appelli alla giustizia’ e per organizzare spezzoni di lavoratori nelle manifestazioni.

All’appello dei lavoratori americani ha risposto un gruppo di lavoratori e rappresentanti sindacali italiani, spiegando di essere solidali coi colleghi americani perché ‘il movimento dei lavoratori dev’essere in prima fila nella lotta contro ogni discriminazione’. Di seguito il testo, a cui è possibile aderire cliccando QUI e i primi firmatari.

Lavoratori e sindacalisti italiani sostengono #JusticeforGeorgeFloyd

Nei giorni scorsi migliaia di persone hanno preso parte alle manifestazioni che chiedevano giustizia per George Floyd svoltesi in tutta Italia. Siamo lavoratori, delegati sindacali e sindacalisti e condividiamo l’idea che il movimento dei lavoratori debba essere in prima fila nella lotta contro ogni discriminazione. In Italia, ad esempio, decine di migliaia di lavoratori immigrati impiegati nell’agricoltura in condizioni di semischiavitù chiedono di essere riconosciuti come esseri umani e non solo come forza-lavoro da sfruttare secondo le esigenze economiche. Ma il Governo ha risposto con una regolarizzazione di sei mesi solo per coprire la carenza di manodopera agricola post Covid-19 per la stagione della raccolta. Quelle persone vivono una condizione di oppressione sia come immigrati sia come lavoratori! Per questo vogliamo esprimere la nostra solidarietà al vostro movimento e ai lavoratori americani.

I lavoratori di tutto il mondo devono essere uniti contro i pregiudizi razziali, le diseguaglianze sociali e lo sfruttamento del lavoro!

Chi colpisce uno colpisce tutti!

Workers and trade unionists from Italy for #JusticeforGeorgeFloyd

Over the last days thousands of people took part to antiracist demonstrations demanding justice for George Floyd across Italy. We are workers, union organizers, trade union officers. We share the idea that the labor movement should be at the forefront of the fight against each kind of discrimination. In Italy, for example, tens of thousands of migrant farm workers working in nearly slave conditions demand to the Government to be recognized as human beings and not just as workforce to exploit depending on economic needs. But the government responded with a regularisation for 6 months just to plug the post Covid-19 gap in agricultural workforce for the harvest season. They are oppressed both as migrant people and workers. That’s why we want to express our solidarity to your movement and to the American working class.

Workers of the world should be united against racial prejudices, social inequalities and work exploitation!

An injury to one is an injury to all!

