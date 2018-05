Gay Pride Italia: tutti gli appuntamenti dell’Onda Pride 2018

In questo momento è molto importante partecipare al Pride. Per questo vi proponiamo il calendario delle manifestazioni italiane. E per chi lo desidera c’è anche EuropaPride a Stoccolma.

Aggressioni e discriminazioni sono in costante aumento: verbali, fisiche, virtuali. Le persone LGBT vengono attaccate quotidianamente e di questo dobbiamo ringraziare i soliti fondamentalisti. Matteo Salvini e Giorgia Meloni non perdono occasione per vomitare odio e insulti, e i loro accoliti seguono i consigli dei capi.

Per questo è molto importante partecipare al Pride: dobbiamo essere numerosi in tutta Italia per dimostrare che noi ci siamo e non abbiamo paura, o meglio magari siamo impauriti, ma non abbiamo intenzione di retrocedere sui diritti acquisti con tanta fatica, dopo 30 anni di lotte.

Come sempre, io sarò in prima linea a Milano come persona LGBT e come volontaria dell’ASA-Associazione Solidarietà Aids per distribuire preservativi e informazioni su HIV IST-Infezioni trasmesse sessualmente.

Ecco il calendario, scegliete quello che più vicino a voi e partecipate. Quest’anno sono davvero tanti, ben 31, si inizia a maggio con Avellino e si chiude ad agosto a Torre del Lago.

E poi c’è l’EuroPride che si terrà dal 27 luglio al 5 agosto a Stoccolma. Anche in questo caso, tutte le informazioni sul sito della manifestazione.

Maggio 2018

17 maggio 2018 – Avellino

19 maggio 2018 - Bergamo

26 maggio 2018 - Campobasso Molise Pride - Salerno - Novara



Giugno 2018

9 giugno 2018 – Roma - Trento Dolomiti Pride - Pavia16 giugno 2018 - Caserta - Torino - Varese - Siracusa - Mantova - Liguria Genova Pride - Siena Toscana Pride23 giugno 2018 - Bologna - Catania - Barletta Puglia Pride30 giugno 2018 - Milano - Pompei - Palermo - Perugia -Padova

Luglio 2018

7 luglio 2018 - Alba -Cagliari Sardegna Pride

14 luglio 2018 - Mediterranean Pride Napoli - Ostia Lazio Pride

28 luglio 2018: Rimini Summer Pride

Agosto 2018

11 agosto 2018 - Salento Pride

3-19 agosto 2018 - Torre del Lago Pride

Ma potrebbero aggiungersi altre date, il calendario aggiornato lo trovate sui siti GayLYPlanet e Onda Pride.