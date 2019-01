FVG: Circa 7000 abitanti in meno in soli 10 anni

Questi dieci anni, da quando praticamente c'è stata la crisi, sono stati devastanti per il sistema Italia.Paese che ne è uscito con le ossa rotte, ma ancora in piedi. Un Paese che si è fermato, arrestato, un Paese che ha conosciuto una fuga importante di propri concittadini verso l'estero e nello stesso tempo un sostanziale calo dell'immigrazione.

E le conseguenze si vedono specialmente nelle località di confine, le più esposte a certi fenomeni, dove alcune situazioni sociali e politiche si realizzano prima che altrove. Come in Friuli Venezia Giulia. In 10 anni vi è stato un calo della popolazione di 6500 abitanti.Come se una cittadina come Gradisca d'Isonzo fosse stata azzerata. Spazzata via. Soffrono le città ex capoluogo come Gorizia, con 1700 abitanti in meno,Trieste,1000, mentre crescono Udine e Pordenone, rispettivamente in questi dieci anni, Udine con 1630 abitanti in più, e Pordenone con 276 abitanti in più. Tra alti e bassi, sali e scendi il bilancio nella partentesi che va dal 2008 al 2018 è il seguente prendendo come periodo di riferimento l'anno 2008 ed il 2018.

Nel 2008 aveva il FVG un numero di abitanti pari a: 1.222.061

provincia di Udine: 53.5992, Udine città 97.880

provincia di Gorizia: 141948, Gorizia 36.110, Monfalcone,27.825, Ronchi 11.946

Provincia di Trieste: 236.457, Trieste 205.356

provincia di Pordenone: 307.664, Pordenone 50.851

Nel 2018, mese di riferimento gennaio, in FVG risultano: 1.215.538 abitanti.

provincia di Udine: 529.381, Udine, 99.518

provincia di Gorizia: 139.439, Gorizia, 34.411, Monfalcone,28.107,Ronchi,11.971

provincia di Trieste: 234.638, Trieste 204.338

provincia di Pordenone: 312.080, Pordenone 51.127



Dati che comunque sembrano essere destinati a peggiorare non appena saranno disponibili quelli relativi agli ultimi quattro mesi del 2018. Infatti, ad agosto 2018, ultimi dati disponibili, il FVG è ancora in fase di calo, a quota 1.215.046 abitanti. Dunque ben 7000 mila in meno rispetto al 2008. Come la città di Gorizia, ulteriormente in calo di una settantina di abitanti, sulla stessa onda Trieste, cala leggermente Udine di 200 abitanti e Pordenone invece cresce di quasi 100 abitanti circa.L'Italia nel 2008 aveva 59.619.290, l'area dell'Italia Nord Orientale 11.337.470, nel 2018 ne risultano 60.483.973 e nell'Italia Nord Orientale 11.640.852. Dunque in controtendenza rispetto a quanto accade complessivamente in FVG.

Marco Barone