Eventi digitali, festival e libri di giugno

Nelle prossime settimane ci sarà la fiera della tecnologia di Bologna (da mercoledì 10, web), il festival dei libri di Rimini e due festival del cinema, a Padova e a Bologna (Web).

Comunque vi lascio i link per accedere ai programmi dettagliati delle varie manifestazioni:

https://riverfilmfestival.org/programme-2020 (festival dei cortometraggi, Padova, 1-30); www.cuoredicarta.org (incontri con l’autore, Occhiobello - Rovigo, lavori in corso, gratuito); www.ravennafestival.org (opera e musica classica, Ravenna, dal 3 fino al 17 luglio); www.webmarketingfestival.it (la festa del marketing digitale, 4-5-6, Web, poi dal vivo); http://memoriafestival.it (ricordi, scienza, riconoscenza; dal 4 al 7, Web, poi dal vivo); www.biografilm.it (festival del cinema biografico, Bologna, dal 5 al 15, Web); www.rdueb.it (ricerche, innovazioni e opportunità digitali, Bologna, 10-11-12, Web); http://www.forumcomunicazione.it (comunicazione e imprese, Milano, giovedì 11, Web); www.maredilibri.it (il festival dei ragazzi che leggono, Rimini, da venerdì 12 a domenica 14); www.itforum.it (forum indipendente sul Trading, Rimini, dal 15 al 19, Web); www.exploring-elearning.com (evento sull’apprendimento, Milano, 17 e 18, Web); https://scienzesensoriali.it (conferenza e corso di scienze sensoriali, Firenze, il 19, Web); https://2020.cssday.it (la progettazione dei siti più interattivi, Romagna, 19 e 20, Web); www.figarifilmfest.it (mercato internazionale del cinema, Olbia, Sardegna, dal 23 al 28); www.capodarcolaltrofestival.it (premio L’anello debole, Capodarco di Fermo, dal 24 al 27); http://venetojazz.com (Venezia Jazz Festival, Avishai Cohen, Verona, giovedì 25); www.fareastfilm.com (festival del cinema asiatico, Udine, da venerdì 26 al 4 luglio); https://www.ischiafilmfestival.it/index.php/it (Festival del cinema, Ischia, dal 27 al 4 luglio); www.taorminafilmfest.it (Festival dedicato alla commedia, Sicilia, 28 giugno – 4 luglio); https://www.milanolacittadelledonne.it (mostre, le grandi personalità femminili, Milano); https://festivalpsicologia.it/articoli (il potere delle nostre identità, Roma, da definire); www.passaggifestival.it (festival della saggistica e notiziario culturale, Fano, Marche, Web).

Inoltre segnalo www.mussetti.it e alcuni libri: “L’uomo che gettò nel panico Darwin” (i viaggi e le scoperte di Alfred Russel Wallace, Federico Focher, Bollati Boringhieri, 2006); “Umanesimo digitale. Un’etica per l’epoca dell’intelligenza artificiale” (Julian Nida-Rumelin e Nathalie Weidenfeld, Franco Angeli, 2019); “Dal sesterzio al bitcoin. Vecchie e nuove dimensioni del denaro” (a cura di Angelo Miglietta e Alberto Mingardi, Rubbettino, 2020); “I probiotici. Principi e uso nella pratica medica” ( http://lucianolozio.it/libri; conferenza sull’importanza dei probiotici per la prevenzione e la cura di molte malattie: https://www.youtube.com/watch?v=TlmUTAe-lPo, Lugano); “Il Fattore C” (i poteri della Vitamina C, https://www.gruppomacro.com/prodotti/il-fattore-c-pdf).

Poi consiglio: http://www.networksecondoparere.it/nascita.php (Onlus universitaria che tutela la salute e il benessere mentale di medici e pazienti); https://www.microbiologiaitalia.it (rivista specializzata); https://microbioma.it/board (rivista); http://www.dalloscaffalealweb.it (recensioni letterarie e saggistiche). Infine vi lascio questa citazione: “I dogmi sono giocattoli che divertono solo bambini incapaci di ragionare” (Helena Petrovna Blavatsky).