Eurodeputata Fofana denuncia al Parlamento europeo la violenza della polizia (video)

L'avvocato di Pierrette Herzberger-Fofanan,, ha confermato che è stata presentata una regolare denuncia. In questo modo la deputata ha voluto anche stabilire un collegamento con la mobilitazione contro la violenza della polizia in seguito alla morte di George Floyd negli Stati Uniti, anche durante un dibattito sull'argomento che stava per aprirsi nell'emiciclo.Michel Wieviorka,sociologo, si augura che"Questa mobilitazione planetaria contro la violenza della polizia e il razzismo, possa spostare le sue linee di azione se riesce a mantenere il suo carattere universalista".

Il Parlamento europeo è stato coinvolto nel movimento globale contro il razzismo quando, venerdì sera, ha adottato una risoluzione che dichiara il traffico di schiavi "un crimine contro l'umanità" ed è stato usato lo slogan " Black Lives Matter La vita dei neri conta ",riprendendo lo slogan " Black Lives Matter " del movimento mondiale partito dagli Stati Uniti contro il razzismo e la violenza della polizia.

Anche i deputati europei dichiarano in questa risoluzione, adottata con 493 voti a favore, 104 contrari e 67 astensioni, che il traffico di schiavi è "un crimine contro l'umanità". Questa risoluzione è una risposta diretta alle proteste che si sono moltiplicate dopo la morte di George Floyd, morto asfissiato durante il suo arresto da parte della polizia a Minneapolis, negli Stati Uniti. Nel suo testo, il Parlamento "condanna fermamente la morte spaventosa di George Floyd negli Stati Uniti, così come altri omicidi simili in altre parti del mondo". Mostra il suo sostegno alle recenti manifestazioni contro il razzismo e la discriminazione e condanna il "suprematismo bianco in tutte le sue forme". Nota bene: "Gli eurodeputati della Lega e di Fratelli d’Italia hanno votato contro la risoluzione al Parlamento europeo che condanna ogni forma di razzismo dopo la morte di George Floyd. A favore della risoluzione gli europarlamentari del Pd, del M5S, Forza Italia e Italia Viva". Ringrazio l'amica Marcelline Bangoura, cittadina italiana nata in Guinea che mi ha inviato il video che allego e per il quale ho scritto questo post, e forse non sa che la stessa eurodeputata il 13 febbraio 2020 aveva portato a Strasburgo, un documento sulle violenze eseguite sui manifestanti proprio in Guinea, nel quale concludeva così: "È importante che l'Unione europea sviluppi bene il nostro partenariato con l'Africa, qualifichi e moltiplichi le nostre relazioni con attori diversificati, per sostenere lo stato di diritto, i diritti umani e il cosiddetto processo democratico e inclusivo in patria. e con i nostri partner in Africa". "A tutti coloro che hanno inviato un messaggio di sostegno e solidarietà; Grazie! Insieme combatteremo contro la violenza della polizia. - abbiamo bisogno di giustizia per tutti!" Su Facebook la signora Pierrette Herzberger-Fofana scrive: Ringrazio anche io e l'abbraccio Doriana Goracci

N.B. Pierrette Herzberger-Fofana, nata a Bamako il 20 marzo del 1949, cresciuta in Senegal, ottenne una laurea a Parigi in sociolinguistica tedesca e presso l'università di Treviri in letteratura, presso l'università Friedrich-Alexander di Erlangen-Norimberga un dottorato in scienze politiche; svolse la professione di lettrice presso le scuole superiori di Erlangen e in alcune università. Dagli anni 90 promuove varie campagne per tutelare i diritti umani in Germania e in altre nazioni, tra cui il Senegal. In particolar modo, ha avviato campagne contro le mutilazioni genitali femminili, il razzismo, per la tutela dei diritti delle donne e degli immigrati. E' madre di tre figli. Alle elezioni europee del 2019, viene eletta europarlamentare con il partito Alleanza 90/I Verdi. Ricopre l'incarico di vicepresidente della delegazione per le relazioni con il parlamento panafricano e della commissione per lo sviluppo. Durante la sua attività parlamentare, ha chiesto l'intervento dell'UE a sostegno della Nigeria, per garantire la sicurezza nel paese, colpito dagli attacchi di Boko Haram a danno delle comunità locali per motivi religiosi, e per il problema della malnutrizione infantile. Ha, inoltre, preso posizione contro gli atti di violenza perpetrati in Guinea nel febbraio del 2020.