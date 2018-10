Calabria, nubifragi e inondazioni | Ma si può morire perché piove?

Stefania Signore aveva 30 anni e non si separava mai dai suoi due tesori, un bambino di 7 e uno di 2, li aveva lasciati per poche ore dai nonni, a Curinga, comune italiano di 6. 737 abitanti della provincia di Catanzaro in Calabria. E' andata a riprenderli e chissà come era in tensione vedendo la strada gonfiarsi di acqua ma voleva tanto tornare a casa sua dove di li a poco sarebbe arrivato il marito, Angelo Frijia.

Hanno ritrovato a Gizzeria, un paese più piccolo poco distante, lei e il bimbo più grande nel letto di un torrente non in quello di casa e il più piccolo, ancora non si trova mentre sto scrivendo.

La sua macchina è stata trovata vuota e con le 4 frecce accese e in quella zona, scrive il Giornale, "è anche crollato il ponte delle Grazie, sulla strada provinciale 19, e numerosi smottamenti hanno interessato altre strade. Alcune famiglie sono state evacuate a causa delle esondazioni e del rischio frane. In particolare il torrente Scorsone è straripato in più punti, travolgendo alberi, strade, muri e pali delle linee elettriche. L'acqua ha raggiunto il metro e mezzo di altezza. Nel Lametino è esondato il torrente Cantagalli.

In alcuni quartieri gli abitanti hanno raggiunto i piani superiori degli stabili e perfino i tetti ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con i gommoni. Chi non ha potuto raggiungere le proprie abitazioni è stato ospitato nel centro commerciale Due Mari. Sono stati soccorsi anche automobilisti bloccati: le vetture erano state invase di acqua e all'interno c'erano alcuni bambini ed una donna incinta.La piena del fiume Angitola, nel Vibonese, sta sgretolando il terreno sottostante uno dei piloni dell'imponente viadotto sul quale scorre la ferrovia. La situazione viene costantemente monitorata...".

Non aggiungo altro se non amarezza infinita perché è assurdo come hanno abbandonato questo Paese, averci fatto credere che tutto sarebbe stato fatto per evitare altri danni, per cause non naturali ma di un ambiente disastrato dall'uomo, abbandonato dalle Istituzioni, e scaricano gli uni sugli altri le mancanze gravissime e lasciano alle spalle disastri incalcolabili, oltre i convenevoli funebri di queste situazioni.

Tra i tanti "mi piace" di Stefania Signore, lasciati sulla sua pagina come Fare la mamma Tiziano Ferro Laura Pausini L' Angolo del Bimbo Pasticci casalinghi ...c'era anche INFORMAZIONE EVENTI SISMICI E METEO e Tornando A Casa ^_^

Entrambi i siti non sono riusciti a ridurre i danni tremendi accaduti a questa meravigliosa famiglia, distrutta, e a cui va il mio grande abbraccio per chi rimane.

Le foto lasciate pubbliche, stanno a testimonianza di una famiglia unita dal rispetto, e dalla gioia che comunica l'amore.

Doriana Goracci