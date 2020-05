Assistenti civici e seconda ondata

È più che lecito, credo, ironizzare sulla "bella" idea del ministro Boccia che ha pensato di arruolare 60mila poveri disgraziati con l'obiettivo, nel suo progetto, di mandarli in giro a "ricordare" i comportamenti prudenziali per evitare una seconda ondata di pandemia. Senza alcun altro compito che questa, modestissima, funzione di promemoria.

D'altra parte non si può certo dire che sia una novità: «C'erano ancora persone – a parlare erano il sindaco di San Francisco, Rolph, e l'ufficiale sanitario della città Hassler, durante la pandemia di spagnola del 1918 – che "per incapacità di rendersi conto della gravità della malattia minacciosa, o forse per cattiveria o disprezzo della salute pubblica", non prendevano sul serio le raccomandazioni». Sta di fatto che i cittadini senza mascherina o con la mascherina posizionata sul mento, anziché su naso e bocca, venivano arrestati senza tanti complimenti. Roba d'altri tempi, si sa.

Da noi – grazie all'evoluzione dei sistemi democratici – ci si limita a "ricordare". Evidentemente si pensa che sia già svanita la memoria dei pronto soccorso in fibrillazione, dei reparti sovraccarichi, dei lugubri cortei di camion militari che trasportavano cadaveri da "smaltire" altrove, delle facce stravolte di stanchezza di medici e infermieri.

Forse è così o forse quella memoria è stata travolta (anche) dalle molte polemiche che hanno investito buona parte della classe dirigente di questo paese. Spesso a buona ragione, talvolta solo sull'onda del cicaleccio da social.

Se mai il progetto di Boccia vedrà la luce, quello che otterranno i distanziatori, è facile ipotizzarlo, sarà qualche micro successo temporaneo, la persona timida con mascherina abbassata sul mento per il caldo, se la tirerà sulla bocca per i due minuti successivi al promemoria o al rimbrotto ricevuto, a fronte una miriade di sfottò e di derisioni più o meno espliciti. Speriamo solo che gli "assistenti civici" non siano arruolati fra i facilmente irritabili sennò finirà in rissa a ripetizione con grave inasprimento della frattura fra "ligi al dovere" (e alla prudenza antiepidemica) e "ribelli" a tutti i costi, facili richiami di estremismi vari come si è già visto in Germania o negli Stati Uniti.