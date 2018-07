Viagra | I Venti anni del "Grande Blu"

Il Viagra venti anni fa venne ideato dagli scienziati della casa farmaceutica PFIZER per la cura di disturbi cardiovascolari (come l’Angina Pectoris: dolore toracico causato da un afflusso insufficiente di sangue nelle arterie coronarie). Il principio attivo di tale farmaco è il “Sildenafil”, che blocca una proteina denominata PDE-5, andando così a dilatare i vasi sanguigni del cuore. Quando il Viagra venne testato sugli animali non produceva nessun effetto collaterale e così all’inizio degli anni ’90 si pensò di testare il farmaco sugli uomini

Il farmaco sui pazienti sottoposti al trattamento non produceva nessun beneficio nella cura dell’angina pectoris ma, dopo la visita degli infermieri, la maggior parte dei soggetti si mostrava a pancia in giù provando imbarazzo per erezioni inaspettate. Pertanto John La Mattina (capo del dipartimento di sviluppo e ricerca della Pfizer) dedusse che “i vasi sanguigni dilatati non erano quelli del cuore…”) (https://www.focus.it/scienza/salute/la-storia-del-viagra-e-della-sua-scoperta). Così nacque la “PILLOLA BLU” miracolosa contro la disfunzione erettile e nel 1996 venne brevettata per la prima volta ma il 27 Marzo 1998 la FDA (Food and Drug Administration) acconsentì l’uso di tale farmaco (http://www.affaritaliani.it/medicina/viagra-storia-nasce-20anni-fa-per-il-cuore-oggi-cura-la-disfunzione-erettile-532049.html?refresh_ce). Oltre che per la disfunzione erettile, la FDA e l’Agenzia Europea del Farmaco, hanno stabilito l’utilizzo di tale farmaco anche per l’ipertensione arteriosa polmonare (innalzamento della pressione del sangue all’interno dei vasi arteriosi polmonari) (https://www.focus.it/scienza/salute/la-storia-del-viagra-e-della-sua-scoperta).

Il Viagra (Sildenafil) fa parte del gruppo dei farmaci denominati inibitori delle fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5), tra i quali ritroviamo anche il Levitra (Vardenafil), il Cialis (Tadalafil) e Spedra (Avanafil). Tali farmaci vengono somministrati per via orale e sono in grado di apportare miglioramenti nella vita sessuale dei pazienti, tramite il potenziamento dell’ossido nitrico (NO- mediatore principale dell’erezione del pene). Gli Inibitori delle fosfodiesterasi-5 agiscono sulla muscolatura liscia del pene garantendo un’erezione dura e prolungata. Tuttavia questi farmaci non stimolano l’erezione in maniera diretta, ma migliorano il processo erettivo in presenza di desiderio ed eccitazione sessuale (https://www.paginemediche.it/medicina-e-prevenzione/prevenzione-e-terapie/disfunzione-erettile-le-terapie-efficaci).

I PDE5 agiscono, dopo l’assunzione, in 20/30 minuti prima del rapporto sessuale. L’emivita dei farmaci è differente, infatti il Cialis ha una durata media di 17,5 ore, il Viagra 3,8 ore, il Levitra 3,9 ore e lo Spedra 6/8 ore (http://www.siams.info/disfunzione-erettile-terapia-farmacologica/) .

Il Sildenafil negli anni ha subito un’evoluzione ed infatti diventa “più dolce e discreta”, prendendo il nome di “caramella dell’amore”. Questa caramella si basa sullo stesso principio attivo del Levitra, il Vardenafil, con una differenza sostanziale che viene assunta come una vera e propria caramella che si scioglie in bocca e ha una durata maggiore. La caramella dell’amore dal punto di vista psicologico, nei soggetti con difficoltà ad ingoiare, va a creare situazioni meno imbarazzanti (http://www.barganews.com/2011/03/02/arriva-la-caramella-dell%E2%80%99amore-l%E2%80%99evoluzione-del-viagra/) .

